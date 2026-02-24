Sapere che un leader di partito ed esponente di primo piano del governo vuole proteggere chi ammazza per strada senza ragione altre persone dovrebbe essere una fonte di preoccupazione anche per gli elettori di centrodestra, inclusi gli elettori della Lega

La questione è seria: per l’ennesima volta il ministro Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, si è schierato con un uomo responsabile di aver sparato e ucciso, lo ha difeso prima ancora che le indagini cominciassero, e stavolta ha spinto il governo e la stessa presidente del Consiglio a prendere iniziative politiche che si sono rivelate a difesa di quello, che secondo l’accusa della Procura, è non solo un assassino ma anche un poliziotto infedele.

Il caso Rogoredo è l’ultimo di una serie, ed è quello più sorprendente, perché c’erano tutti i segnali per evitare il disastro di comunicazione nel quale è incorso Salvini.

Il 26 gennaio scorso, nel famigerato bosco della droga di Rogoredo, a Milano, il poliziotto Carmelo Cinturrino spara e uccide lo spacciatore marocchino Abderrahim Mansouri.

Fin da subito la vicenda sembra strana: Cinturrino sostiene di aver sparato da 25 metri perché si è sentito minacciato da un’arma estratta da Mansouri che poi si è rivelata una pistola giocattolo.

La versione del poliziotto e di alcuni suoi colleghi serve a evitare le accuse: sostengono di aver intimato il “fermo” ma lo spacciatore avrebbe insistito a provare ad attaccarli. E Cinturrino ha sparato.

Con una pistola giocattolo?