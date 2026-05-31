Appunti - di Stefano Feltri

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Avatar di Giovanni Giuseppe Destefanis
Giovanni Giuseppe Destefanis
1hModificato

Caro Christian, hai scritto un pezzo "bellissimo", consapevolmente documentando e denunciando non solo il progetto "neooccidentalista" di questa gente che dovrebbe ricadere sulla scuola e magari anche sull'università come una pioggia avvelenata. Hai anche messo in evidenza come questa mentalità continui ad essere radicata, diffusa, metabolica nel cosiddetto DNA (espressione ormai ridicola ma utile al caso) della gente che in questi "valori" occidentali si identifica, cioè vi costruisce una propria identità. Quella pioggia avvelenata cade su molti terreni ancora e sempre tossici. Io sono un tuo collega, molto più vecchio, e ho a suo tempo insegnato la storia ed anche la letteratura a quel modo, al modo occidentalista, anche se non proprio con criteri razziali e disciminatori. Ho sparso anch'io quei frutti avvelenati. Mi resta da sperare che le giovani generazioni di insegnanti buttino quel "Manifesto" nel cestino della carta straccia e, sperando che ve ne siano non pochi, ripercorrano non senza fatica quel processo di decolonizzazione del pensiero che è l'indispensabile presupposto della ricostituzione, se sarà possibile, se molti ci crederanno e lo vorranno, di un nuovo modo di concepire umanità e civiltà e quindi, necessariamente, di un nuovo diritto internazionale.

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Andrea Cadau
1h

Grazie! Ricavo da questo bellissimo minisaggio tante indicazioni e molta chiarezza concettuale, indispensabili per portare avanti una battaglia culturale consapevole.

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Ancora 3 commenti...

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Assolutamente, procediamo.

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