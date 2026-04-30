Coloro che si definiscono ambientalisti e che magari passano nottate intere a adoperarsi affinché possano schiudersi le uova di una tartaruga, sono addirittura spietati con il feto di un essere umano. Al punto da considerare l’aborto un caposaldo della nostra convivenza. Nicolò Procaccini, FdI

Famiglie arcobaleno “contro natura”, ambientalisti per l’aborto “spietati con i feti” e “pseudoambientalisti di sinistra” che “favoriscono la morte degli esseri umani” (l’eutanasia), o “no borders immigrazionisti” in “assetto da guerra” e “ProPal”.

Sono alcune delle definizioni contenute nel nuovo libro di Nicola Procaccini, eurodeputato, co-presidente del gruppo Ecr e responsabile Ambiente ed energia, che si candida a diventare il Vannacci di Fratelli d’Italia.

Dal titolo L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura in uscita il 4 maggio ed edito da Francesco Giubilei, volto tv e direttore scientifico della Fondazione An, il testo vanta la prefazione entusiastica di Giorgia Meloni, grata per l’iniziativa: “Buona lettura!”, augura la premier alla fine.

I contenuti non sono un mistero nemmeno per gli altri vip di Fratelli d’Italia, che paiono condividerli: oltre ad aver ricevuto l’approvazione stampata di Meloni, il volume è stato presentato a Roma la settimana scorsa con l’intervento dal palco del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e la presenza tra il pubblico dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, di sottosegretari di Fratelli d’Italia e parlamentari.

Nella sinossi fatta circolare tra i giornalisti viene spiegato che “il testo si configura non solo come un saggio politico, ma come un vero e proprio manifesto culturale. Al centro vi è l’idea che la questione ambientale sia anche, e soprattutto, una questione di civiltà”.

Un’anticipazione che si capisce fino in fondo leggendo il quarto capitolo intitolato “Contro natura”, la parte dove Procaccini parte all’attacco di ambientalisti, omosessuali e promotori dei diritti:

“Penso di aver fornito già molte prove di come l’agenda pseudoambientalista di oggi aderisca perfettamente all’ideologia socialista di ieri. O progressista, come preferiscono alcuni suoi cantori oggi. Ma posso fare di meglio. Posso dimostrare come ciò finisca per rivelarsi un brutale attacco alla stessa natura”.

E dettaglia: “C’è infatti un paradosso che è sotto gli occhi di tutti, eppure sfugge a molti. Chi sostiene di amare la natura (…), in realtà la detesta. Perché la ritiene obsoleta, oppressiva, persino “fascista”.

E invece sarebbe contro la vita: “Partiamo dalle basi: la vita e la morte. C’è qualcosa di più naturale? Ovviamente no. Eppure, assistiamo, nell’ideologia ambientalista, a una serie di evidenti contraddizioni.”

Tra aborto e fine vita