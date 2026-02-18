Con le caratteristiche che ha, è impossibile che il Board of Peace risulti compatibile con la Costituzione italiana: è chiaro che ogni forma di partecipazione dell’Italia comporta una limitazione di sovranità ma non certo in condizione di parità con gli altri membri, visto che gli Stati Uniti sono sicuramente in un ruolo diverso e tutti gli Stati sono formalmente sottomessi alla volontà e all’arbitrio di Donald Trump

L’Italia sarà alla prima riunione del Board of Peace di Donald Trump, il 19 febbraio, e ci sarà con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha difeso la scelta del governo Meloni in un’informativa in Parlamento. Significa che l’Italia aderisce al Board of Peace?

Per ora no, perché l’articolo 2.2 dello statuto del Board of Peace stabilisce che ogni Stato membro è rappresentato “dal proprio capo di Stato o di governo”, dunque un ministro degli Esteri può fare l’osservatore ma non molto di più.

Però rimane una zona di ambiguità: Tajani infatti non si è limitato a giustificare la presenza dell’esecutivo alla riunione inaugurale di Washington, ma ha fornito argomentazioni a supporto della adesione dell’Italia all’organismo presentato dal presidente Donald Trump al World Economic Forum di Davos.

Insomma, dopo l’informativa di Tajani restano più domande che risposte: se la linea del governo è quella, perché l’Italia partecipa soltanto come osservatrice? La piena adesione è soltanto questione di tempo?

Il ministro degli Esteri ha fornito due ordini di argomenti: il Board of Peace è l’unica speranza per la pace a Gaza e per la soluzione del conflitto con due popoli e due Stati, e il Board of Peace è in piena conformità con la nostra Costituzione, a differenza di quello che sembra abbia obiettato il Quirinale nelle scorse settimane che ha esercitato la sua moral suasion per segnalare il potenziale conflitto.

Il nodo di Gaza