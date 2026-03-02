Quando pensiamo alla guerra, pensiamo alla morte, alla distruzione, alla povertà. Ma esistono anche conseguenze meno spettacolari e forse per questo meno tematizzate: la progressiva frammentazione dello spazio comune, la trasformazione del mondo in una costellazione di territori isolati, l’interruzione della mobilità Elisabetta Lalumera

Oggi scrivo per raccontare un’esperienza insolita. Non parlerò di filosofia della medicina né di epistemologia o di concetti controversi. Scrivo perché da quasi trentasei ore vivo in un aeroporto.

Avete presente il film The Terminal, con Tom Hanks, quell’uomo sospeso in uno spazio che non è più transito ma non è ancora casa? E avete presente l’ultimo romanzo di Ian McEwan, What We Can Know (Einaudi 2025, Cosa possiamo sapere)?

Mettiamo insieme queste due immagini.

Sono bloccata all’aeroporto O..R. Tambo di Johannesburg. Il mio volo verso Bologna è stato cancellato perché lo spazio aereo sopra Dubai è stato chiuso, e il mio itinerario prevedeva uno scalo lì.

La compagnia aerea — una delle migliori al mondo — mi ha spiegato con impeccabile cortesia che non potranno rimborsarmi nulla: causa di forza maggiore. Formula elegante che significa semplicemente che il mondo si è inceppato per quanto li riguarda io resto qui.

L’aeroporto è confortevole. Posso entrare in una lounge grazie a una carta di credito sorprendentemente economica. Mangio formaggio, noccioline, bevo bibite. È una prigionia morbida, climatizzata, con Wi-Fi e prese elettriche. Una sospensione ben organizzata.

Non so quando tornerò a casa. Ho comprato un altro volo: scalo al Cairo, arrivo a Roma invece che a Bologna, poi treno, poi coincidenze ancora incerte. Ogni spostamento dipende da decisioni geopolitiche prese altrove, da conflitti che non controllo, da equilibri che possono saltare in poche ore.

Nel romanzo di McEwan, la prima parte è ambientata nel 2119. Un evento nucleare catastrofico ha aggravato gli effetti del cambiamento climatico, l’Atlantico si è innalzato fino a ridisegnare radicalmente Europa, Americhe e Africa.

Questo processo viene chiamato “the Inundation”. Il mondo continua a esistere, ma come arcipelago. Ci si sposta con enorme difficoltà, con piccole barche, è tornato il rischio dei predoni. Ognuno fa con quello che ha nella propria isola – e con quello che ha conservato. C’è un ripiegamento verso la pura sopravvivenza. L’orizzonte si accorcia, il progetto si dissolve, si vive alla giornata.

Camminando tra gate identici, negozi identici, luci identiche, ho avuto una sensazione inquietante: gli aeroporti somigliano già a isole di un arcipelago. Funzionano perfettamente all’interno, ma dipendono da corridoi invisibili che possono essere chiusi da un momento all’altro.

Sono nodi di una rete globale che diamo per acquisita finché non si spezza.

Quando pensiamo alla guerra, pensiamo alla morte, alla distruzione, alla povertà. Ma esistono anche conseguenze meno spettacolari e forse per questo meno tematizzate: la progressiva frammentazione dello spazio comune, la trasformazione del mondo in una costellazione di territori isolati, l’interruzione della mobilità.

La chiusura di uno spazio aereo non è solo un disagio logistico. Significa che la cooperazione tra Stati si è incrinata al punto da rendere insicuro persino il cielo, che per decenni è stato il simbolo più evidente della globalizzazione.

Ci ricorda che le infrastrutture della circolazione — fisiche e diplomatiche — non sono naturali, ma costruzioni istituzionali delicate.

La libertà di movimento non è un dato di natura. Non è qualcosa che “c’è”. È una conquista politica, frutto di trattati, fiducia reciproca, regole condivise, stabilità internazionale. È il risultato di un equilibrio che può essere eroso lentamente o interrotto bruscamente.

E quando si erode, non perdiamo solo comodità. Non si tratta soltanto di turismo o di affari. La possibilità di spostarsi è una condizione materiale della vita scientifica, culturale, affettiva. Le università funzionano perché i corpi attraversano i confini.

Le collaborazioni esistono perché le persone si incontrano. Le relazioni si costruiscono anche grazie alla mobilità.

Quando questa si interrompe, si restringe l’orizzonte dell’immaginazione politica e si normalizza l’idea che il mondo sia fatto di blocchi chiusi.

Forse una civiltà non muore soltanto sotto le bombe; può indebolirsi quando l’interdipendenza viene percepita come una vulnerabilità anziché come una ricchezza, quando la percezione di sicurezza sostituisce la cooperazione come valore dominante, quando il massimo dell’ambizione collettiva diventa sopravvivere fino al giorno dopo.

Scrivo queste righe mentre mangio noccioline in una lounge elegante, aspettando un volo incerto, con la consapevolezza molto concreta che la geopolitica non è un’astrazione accademica ma qualcosa che decide se e quando puoi tornare a casa.

Non dimentichiamoci che la libertà è fragile, che il guasto può essere improvviso, ma anche impercettibile e fatale.

