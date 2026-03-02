Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Stella.1
Stella.1
5h

Uno degli aspetti che i pacifisti ricordano sempre è che da 35 anni le guerre fanno più vittime e danni ai civili che ai soldati che combattono: ma si sa, sono faziosi, di parte e ideologizzati....

Rispondi
Condividi
Avatar di paolo
paolo
4h

Mi sento sicuramente non abbastanza "colto e intellettuale" per inserirmi in questo gruppo di commenti. Tuttavia, complice l'euforia alcolica, la mia valutazione a pelle è che c'è molto autocompiacimento nel scrivere considerazioni completamente ridondanti e che aggiungono poco alla analisi: è evidente che se lo spazio aereo è chiuso, non si viaggia. Cosi' come non si viaggiava nel 1942 nel mediterraneo, o in ucraina nel 2026. Vale la pena di scomodare la geopolitica e farne una mail di Appunti? personalmente penso di no

Rispondi
Condividi
Ancora 11 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura