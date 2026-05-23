Quando il governo dice “nucleare a bassi costi”, dice un falso ideologico. Questi piccoli reattori modulari costeranno di più in termini di produzione elettrica e, in più, produrranno una quantità maggiore di rifiuti nucleari per unità di energia prodotta Giuseppe Onufrio La storia della Sogin dimostra che il ritorno all’energia nucleare non è così semplice come lo fa sembrare il governo. Anche se la si considera indispensabile, la scelta non può essere affrontata con leggerezza e per molte ragioni, a cominciare dalla tecnologia Roberto Seghetti

C’è la crisi energetica, non ci sono abbastanza energie rinnovabili, i costi della dipendenza da petrolio e gas diventano più evidenti e allora perché non tornare al nucleare? Anche negli anni Settanta fu proprio la crisi petrolifera a spingere gli investimenti.

Poi è arrivato l’incidente di Chernobyl nel 1986 e il primo referendum che ha vietato il nucleare in Italia. Nel 2010 il governo Berlusconi ha provato a rilanciarlo, ma nel 2011 c’è stato il nuovo incidente a Fukushima, in Giappone, e un nuovo referendum.

Adesso tocca al governo Meloni, la legge delega è vicina all’ultimo voto nelle Commissioni parlamentari, previsto per il 26 maggio. Poi il governo avrà un anno per i decreti attuativi. Insomma, entro la fine della legislatura il nucleare potrebbe tornare legale in Italia, forse anche incentivato.