Se la riforma viene bocciata, è una sconfitta per Giorgia Meloni, se passa è un successo di tutta la coalizione del centrodestra, visto che Forza Italia si considera la promotrice e la Lega di Matteo Salvini ha fatto delle campagne contro alcuni magistrati e alcune inchieste un tratto caratterizzante

Ormai chi voleva farsi un’opinione sulla riforma oggetto del referendum se la sarà fatta, sia sul merito dei quesiti sia sul disegno politico che c’è dietro.

In estrema sintesi: i sostenitori della riforma dicono che vanno separate le carriere per rendere i giudici più indipendenti dai pm e dalle correnti della magistratura (anche se non si capisce che effetti dovrebbe avere questa maggiore indipendenza), mentre gli oppositori pensano che questa riforma indebolisca la magistratura nei confronti della politica e metta le basi per un successivo controllo dell’azione dei pm da parte del governo.

Dunque, invece dell’ennesima discussione delle ragioni e dei torti di queste due posizioni, proviamo a ragionare sui numeri che determineranno l’esito del referendum e sulle sue implicazioni.

I referendum hanno tanti difetti ma almeno una virtù: si capisce subito chi ha vinto e chi ha perso. Almeno in teoria.

I precedenti che contano