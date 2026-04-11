La corruzione praticata e ostentata dalla Casa Bianca ha come effetto collaterale di aver trasformato l’intero sistema finanziario - in pratica tutti noi - in complici

C’è sempre stato chi riusciva ad arricchirsi con le guerre: i fornitori dell’esercito, gli appaltatori militari, le industrie della difesa e il loro indotto. Di rado, però, erano gli stessi soggetti responsabili della guerra - i politici, i generali - ad arricchirsi direttamente.

Mai, prima d’ora, era stato così evidente che chi prende decisioni di vita o di morte cerca anche di trasformarle in opportunità di guadagno personale.

Non è soltanto una questione di etica. Se ogni catastrofe, ogni conflitto, ogni shock economico diventa un’occasione per arricchirsi, allora la tentazione di provocarne all’esclusivo scopo di coglierne i benefici aumenterà.