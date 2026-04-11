Il gioco d’azzardo (truccato) della guerra
L’insider trading della Casa Bianca per arricchirsi sulle notizie riservate, in Borsa e su Polymarket, è un problema di rilevanza globale
La corruzione praticata e ostentata dalla Casa Bianca ha come effetto collaterale di aver trasformato l’intero sistema finanziario - in pratica tutti noi - in complici
C’è sempre stato chi riusciva ad arricchirsi con le guerre: i fornitori dell’esercito, gli appaltatori militari, le industrie della difesa e il loro indotto. Di rado, però, erano gli stessi soggetti responsabili della guerra - i politici, i generali - ad arricchirsi direttamente.
Mai, prima d’ora, era stato così evidente che chi prende decisioni di vita o di morte cerca anche di trasformarle in opportunità di guadagno personale.
Non è soltanto una questione di etica. Se ogni catastrofe, ogni conflitto, ogni shock economico diventa un’occasione per arricchirsi, allora la tentazione di provocarne all’esclusivo scopo di coglierne i benefici aumenterà.