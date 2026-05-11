Foiba Rossa non è la memoria di una tragedia, ma un manuale di auto-assoluzione che riabilita il regime attraverso il sangue delle vittime, normalizzando l’idea che gli esponenti del fascismo siano stati gli unici guardiani della civiltà aggredita contro un’orda barbarica. Christian Raimo e Alekos Prete

Leggii su Appunti

Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi Stefano Feltri · May 10 Se dovesse emergere che Alberto Stasi è davvero innocente, un intero Paese dovrebbe chiedersi perché ha potuto consentire che un ragazzo a cui avevano ucciso la fidanzata venisse distrutto sui media e poi incarcerato per quasi un ventennio Read full story

Domenica, a sorpresa, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato a sorpresa due dei suoi più stretti collaboratori: il capo di gabinetto Emanuele Merlino e la capa della segreteria personale Elena Proietti. Dietro sembrano esserci scontri interni al mondo di Fratelli d’Italia e alcune decisioni come quella di non finanziare il film sulla morte di Giulio Regeni.

Scrivere di Emanuele Merlino significa, inevitabilmente, mappare le costellazioni della nuova egemonia culturale di Fratelli d’Italia. Ma per capire come si è arrivati alle stanze felpate del ministero della Cultura, dove Merlino fino a ieri sedeva come Capo di Gabinetto, bisogna andare oltre la polvere dei palazzi romani.

La sua è una parabola che nasce nel solco di una genealogia politica ingombrante, quella che rimanda direttamente al neofascismo storico: Emanuele è infatti figlio di Mario Merlino, figura centrale e controversa dell’estrema destra italiana, transitato per Avanguardia Nazionale e lambito dalle ombre della strategia della tensione.

Un’eredità che non è solo un cognome, ma un destino pedagogico, un’educazione sentimentale alla militanza che si è trasformata, nel tempo, in una missione editoriale.

L’ascesa istituzionale di Merlino non è dunque un caso di burocrazia fortuita, ma il coronamento di un lungo lavoro di “ri-scrittura” del passato.

Un lavoro condotto palmo a palmo attraverso una produzione letteraria che oggi, con questa inchiesta a quattro mani, sentiamo l’esigenza di analizzare con la lente del rigore storico, proprio perché è da quelle pagine che emerge un’enormità di criticità.

Non si tratta di fare un processo alle intenzioni politiche — l’autore è fieramente e dichiaratamente posizionato in un’area di destra radicale — ma di esaminare la qualità del materiale storico che viene offerto al pubblico, spesso giovanile, e che ora gode del crisma dell’ufficialità ministeriale. Il problema, dunque, non è la fede, ma il fatto.

Esaminando testi come Foiba Rossa o le antologie sugli eroi della Grande Guerra, ci si imbatte in una narrazione che sistematicamente piega la complessità degli eventi a favore di una mitopoiesi nazionale.

È una storia che si fa agiografia, dove il contesto scompare per lasciare spazio al martirologio.

Questa operazione di “egemonia dal basso” è stata resa possibile da una rete editoriale che è una vera e propria infrastruttura del neofascismo contemporaneo.

I volumi di Merlino non nascono nel vuoto: sono i fiori all’occhiello di case editrici come Ferrogallico (fondata da fuoriusciti di Forza Nuova), Passaggio al Bosco (vicina alla galassia di Casapound) ed Eclettica. Quest’ultima, diretta da Alessandro Amorese — oggi deputato e responsabile editoriale di Fratelli d’Italia — funge da ponte definitivo tra la militanza di base e la gestione della cultura nazionale.

Entrare nelle opere di Merlino significa dunque entrare nel laboratorio dove si sta forgiando la nuova memoria degli italiani.

Un laboratorio dove le discordanze storiche non sono sviste, ma mattoni necessari a costruire un’identità chiusa, impermeabile alla critica e funzionale al potere attuale. Iniziamo da qui, dai libri fisici, per capire quanta realtà è stata sacrificata sull’altare del mito.

Il senso di Foiba Rossa

Per entrare nel vivo di questa inchiesta bisogna seguire la scia delle polemiche che, come un rumore di fondo mai sopito, accompagnano Foiba Rossa sin dalla sua genesi.

Il volume non nasce infatti come una pubblicazione isolata, ma come il tassello centrale di un’operazione di occupazione culturale dello spazio pubblico.

Prima ancora di analizzarne le vignette, è necessario osservare come questo libro sia riuscito a farsi strada fin dentro le aule scolastiche e le biblioteche comunali, spesso imposto attraverso donazioni di parte o patrocini istituzionali che hanno sollevato proteste durissime.

Da Pomezia a Firenze, la distribuzione di questo fumetto è stata accolta da docenti e storici come un’intrusione ideologica che bypassa il vaglio scientifico per parlare alla pancia di un pubblico giovanile, sfruttando il feticcio del “silenzio storico” — un falso mito, dato che la vicenda di Norma Cossetto era già ampiamente documentata e riconosciuta dalle massime istituzioni dello Stato ben prima di questa operazione editoriale.

Visivamente ci troviamo di fronte a disegni spigolosi, un tratto che fatica a trovare una sua dignità artistica e una composizione delle tavole che tradisce la natura propagandistica del volume. Eppure, non è la povertà del segno grafico il punto centrale; ciò che ci interessa è il fango che si deposita tra una tavola e l’altra, il “non detto” che urla più delle vignette.

È in quel fango che si nascondono le mancanze più gravi, trasformando una vicenda umana in un’arma contundente contro la complessità della storia.

La bruttezza del disegno, in realtà, è funzionale: la subumanizzazione dei partigiani e dei titini non passa per una mostruosità esplicita, come avvenuto esplicitamente nel materiale promozionale del fumetto, ma per l’uso di ombre pesanti e tratti duri che ne negano l’umanità e la profondità psicologica.

Se l’aggressore è ridotto a una sagoma cupa e minacciosa, il lettore non è portato a chiedersi il perché storico delle sue azioni, ma solo a provare un’istintiva repulsione. Il cuore dell’operazione revisionista batte nella sistematica rimozione delle responsabilità politiche dei protagonisti, una strategia di occultamento che garantisce la continuità con la narrazione del regime stesso.

La figura di Giuseppe Cossetto, padre di Norma, viene presentata esclusivamente sotto la lente del dolore privato. Si vede l’uomo e il padre, ma spariscono le responsabilità dell’ufficiale della Milizia (MVSN), l’uomo che per vent’anni ha incarnato il volto truce del regime fascista in Istria.

L’autore è costretto ad ammettere questi ruoli nell’apparato delle note finali per dovere di cronaca, ma nel fumetto neutralizza il dato politico attraverso licenze narrative che servono a ripulirne l’immagine.

Emblematico è il caso della Tavola 13, dove Giuseppe salva un contadino serbo dalla fucilazione: un momento costruito per conferirgli una statura morale superiore, che però crolla leggendo le note a pagina 66, dove Merlino ammette candidamente che si tratta di una “licenza narrativa” inserita pur non conoscendo nemmeno il nome del salvato.

Si inventa un atto di magnanimità fascista per neutralizzare la realtà storica dell’oppressore, ammettendo il falso nelle note microscopiche ma lasciando che l’eroismo immaginario faccia il suo lavoro pedagogico nella mente dei ragazzi.

Cancellando il potere esercitato dai Cossetto, la violenza perde ogni connotato di vendetta politica o sociale per diventare puro odio etnico, una “barbarie slava” priva di cause.

Nelle note a Tavola 4 viene persino teorizzata una presunta “de-italianizzazione” asburgica per giustificare il fascismo come reazione protettiva, trasformando il confine in un palcoscenico astratto dove l’italiano è vittima per diritto di natura mentre lo slavo è un invasore anche da autoctono.

L’opera mette in scena una reazione senza l’azione che l’ha generata. Il fascismo svanisce, lasciando il posto a una vittimizzazione assoluta che si nutre di un “detto-non-detto” martellante sulla suggestione di un “genocidio di italiani”.

Pur evitando il termine tecnico nel testo, l’intera struttura si regge in un esercizio di relativismo storico pericoloso.

Norma stessa viene trasformata in un’icona martirizzata, una santa violata la cui nudità e le cui sevizie, esibite con un gusto quasi voyeuristico, servono a inibire il giudizio critico del lettore per sostituirlo con un’indignazione identitaria.

Il ricorso alla categoria moderna di “femminicidio” a pagina 71 serve infine a blindare Norma in un’aura di intoccabilità e sottrarla all’analisi storica.

Il risultato finale non è la memoria di una tragedia, ma un manuale di auto-assoluzione che riabilita il regime attraverso il sangue delle vittime, normalizzando l’idea che gli esponenti del fascismo siano stati gli unici guardiani della civiltà aggredita contro un’orda barbarica.

È proprio questa pretesa di fare della graphic novel un sussidiario di verità evocate a rendere Foiba Rossa il caso più eclatante di come la nuova destra stia tentando di riscrivere il DNA storico del Paese omettendo, ancora una volta, le proprie responsabilità.

Condividi Appunti - di Stefano Feltri

Su Appunti leggi anche

Il podcast

Leggi Appunti di Geopolitica