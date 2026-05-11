Appunti - di Stefano Feltri

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Lanfranco Pellesi
1h

Consiglio agli autori dell’articolo: inserirei la chiarezza, nel prompt per un prossimo articolo da far digerire ad un’intelligenza artificiale, perché così non si capisce nulla

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Assolutamente, procediamo.

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