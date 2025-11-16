Il futuro dei giornali appeso a un clic
Gli editori italiani provano a sfidare il sistema opaco di Google che condensa e riassume contenuti invece che portare traffico a chi li ha prodotti. E’ una battaglia rilevante per tutti
Google è passata da mero motore di ricerca, che si limitava ad indicare una serie di siti su cui era possibile trovare contenuti di interesse dell’utente, a opinionista-tuttologo che legge le fonti, le rielabora e offre una sua risposta strutturata a chi pone una domanda
Laura Turini