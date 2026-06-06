Appunti - di Stefano Feltri

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Bruno
1h

Un articolo molto interessante su una situazione molto complessa. Spero di rileggerla molto presto su Appunti.

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Italo Pelinga
3h

La storia è semplice, ma anche tremendamente complicata, e quando la storia appare inestricabile (viene prima l' uovo del disarmo di Hezbollah o la gallina della fine dell' aggressività israeliana?), si è tentati di lavorare di fantasia. Per questo, leggendo l' articolo, mi ha frullato continuamente nella testa un'idea fantasiosa: come sarebbe stato bello il Medio Oriente se non fosse mai nato lo stato d'Israele!

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Assolutamente, procediamo.

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