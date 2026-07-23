Diventa impossibile sostenere che l’Arabia Saudita possa arricchire uranio mentre l’Iran non può farlo, anche se Teheran non avrebbe comunque mai accettato di rinunciare completamente all’arricchimento. Ma ora potrebbero diventare impraticabili anche proposte che in precedenza erano state prese in considerazione, come una moratoria sull’arricchimento della durata compresa tra cinque e dieci anni

Trita Parsi