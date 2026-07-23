Il folle accordo nucleare tra Usa e Sauditi
L’intesa concede a Riad ampi margini sull’arricchimento dell’uranio, aumenta i rischi di proliferazione e indebolisce la posizione negoziale di Washington con l’Iran
Diventa impossibile sostenere che l’Arabia Saudita possa arricchire uranio mentre l’Iran non può farlo, anche se Teheran non avrebbe comunque mai accettato di rinunciare completamente all’arricchimento. Ma ora potrebbero diventare impraticabili anche proposte che in precedenza erano state prese in considerazione, come una moratoria sull’arricchimento della durata compresa tra cinque e dieci anni
Trita Parsi
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