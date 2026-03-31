Il Pakistan ha un interesse vitale a evitare il coinvolgimento diretto. Un’eventuale escalation che spingesse l’Arabia Saudita a intervenire militarmente potrebbe trascinarlo in un conflitto lungo un confine di quasi 900 chilometri con l’Iran Mariam Qureshi

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Una delle poche costanti dell’amministrazione Trump è la sua assoluta incoerenza. Mentre Washington presenta all’Iran, tramite il Pakistan, un piano in 15 punti formalmente volto alla de-escalation, il Pentagono si prepara a “settimane di invasione terrestre” con “migliaia di marines statunitensi in arrivo in Medio Oriente”.

Una dinamica che ricorda da vicino il rafforzamento militare durante i negoziati precedenti al 28 febbraio.

Non sorprende quindi che l’Iran abbia respinto il piano, che prevedeva lo smantellamento completo delle infrastrutture nucleari iraniane, la consegna delle scorte di uranio all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, una drastica riduzione del programma missilistico e la riapertura dello Stretto di Hormuz, tra le altre richieste percepite da Teheran come un attacco alla propria sovranità e sicurezza.

Una possibile interpretazione è che gli Stati Uniti siano sotto pressione per chiudere una guerra che, anche dopo un mese, non sono riusciti a giustificare in modo convincente.