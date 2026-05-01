Per trent’anni il sistema dei contratti collettivi nazionali ha funzionato bene, contribuendo a tenere sotto controllo l’inflazione. Nel 2022-2023, però, questo sistema ha mancato l’appuntamento con il ritorno dell’inflazione. Diversamente da altri Paesi europei dove i lavoratori hanno sostanzialmente mantenuto il potere d’acquisto Marco Leonardi

Un anno fa Giorgia Meloni si vantava di aver realizzato quella che un tempo era stata la promessa impossibile di Silvio Berlusconi: creare un milione di posti di lavoro. In effetti, gli occupati in Italia erano intorno ai 23 milioni nel 2022 quando la destra si è insediata al potere e oggi sono 24,1 milioni. Ma non c’è molto da festeggiare, e infatti quest’anno i toni governativi sono più cauti.

Anche perché gli ultimi dati mensili dell’Istat su marzo parlano di una riduzione degli occupati rispetto al 2025, 12mila in meno rispetto a un anno fa con un aumento degli inattivi di 261 mila unità. Una lunga frenata del mercato del lavoro sta diventando contrazione.

Inoltre, ai tempi di Berlusconi come in quelli di Meloni, non è che ogni posto di lavoro in più o in meno è merito o colpa del governo in carica.

Contano la congiuntura internazionale e molti altri fattori, di breve e lungo periodo, dall’andamento dei prezzi alla demografia, e dunque bisognerebbe fare studi accurati per stabilire se e in che modo la variazione del numero di occupati e disoccupati dipende dall’azione del governo.

Gran parte dell’aumento dell’occupazione si deve poi al fatto che ci sono sempre più persone nella fascia di età una volta da pensione che invece, per l’innalzamento dell’età pensionabile, rimangono occupate a prescindere dalla volontà loro e delle aziende che le impiegano.

Soprattutto, per quanto sembri poco intuitivo, non è detto che sia una buona notizia se aumentano i posti di lavoro.