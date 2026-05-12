La Cina potrebbe approfittare delle attuali difficoltà e della diffusa impopolarità di Trump per affermare la propria credibilità come potenza “alternativa” — ben più stabile e affidabile degli Stati Uniti. Questo tentativo è in atto da anni e la Cina — storicamente affidabile nei suoi impegni a lungo termine — può certamente essere vista come una fonte di stabilità rispetto alla volatilità e all’imprevedibilità dei cambiamenti di rotta di Trump

Francesco Sisci