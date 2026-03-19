Le dimissioni di Kent, però, sono il sintomo di qualcosa di più serio: mostrano che la coalizione che ha portato Donald Trump al potere nel 2024, anche grazie a una fondamentale ambiguità su questioni come la guerra e gli interventi militari, oggi entra in contraddizione con se stesso Matteo Muzio

La versione semplice e rassicurante della storia è la seguente: la guerra iniziata senza strategia e senza giustificazioni chiare contro l’Iran sta spaccando il mondo intorno a Donald Trump che aveva creduto alla promessa del presidente Repubblicano di tenere gli Stati Uniti fuori dalle guerre infinite nel Medio Oriente che bruciano miliardi di dollari e migliaia di vite americane da oltre vent’anni.

La prova di questa spaccatura sta nelle dimissioni tanto improvvise quanto clamorose di Joe Kent, il capo dell’Antiterrorismo, un trumpiano che aveva creduto nella promessa di retrenchment dal Medio Oriente, il ritiro dell’Impero americano nell’emisfero Ovest, uno che ha combattuto nelle guerre infinite e che ha perso la moglie Shannon in un attacco suicida dell’ISIS in Siria nel 2019.

Nella sua lettera di dimissioni, Kent scrive:

“Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso contro l’Iran. L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per il nostro Paese, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”

Questa è la crepa che segna l’inizio della fine del trumpismo? Il segnale che il mondo MAGA, Make America Great Again, si sta sfaldando?

A molti piace crederlo, ma le cose sono più complicate. E non è affatto detto che quello che verrà dopo il trumpismo sia meglio di quello che stiamo vedendo.

Il paradosso MAGA