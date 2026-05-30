Il segretario di stato Marco Rubio, benché sempre più isolato, sostiene che la priorità principale degli Stati Uniti debba essere contrastare la Cina. Il suo viaggio in India aveva dunque l’obiettivo di rilanciare i rapporti. Ma più di ogni altra cosa ha messo in evidenza la vulnerabilità americana Mariam Qureshi

Il segretario di stato americano Marco Rubio è stato in India in occasione della riunione dei ministri degli Esteri del Quad, il formato che riunisce Stati Uniti, Giappone, Australia e India. La visita si è concentrata sul tentativo di riparare i rapporti tra Nuova Delhi e Washington dopo un anno di tensioni crescenti.

La crisi è cominciata nell’aprile del 2025, quando Donald Trump ha imposto dazi universali. Si è aggravata a maggio, quando Trump ha sostenuto di aver mediato un cessate il fuoco tra India e Pakistan, una rivendicazione che Nuova Delhi ha respinto. Washington ha poi imposto in agosto nuovi dazi all’India per l’acquisto di petrolio russo, portando il dazio al 50 per cento.

Ancora più importante, Trump ha ripetutamente elogiato il Pakistan e il suo capo di stato maggiore, mentre Washington e Islamabad lavoravano insieme per creare una via d’uscita dalla guerra con l’Iran.