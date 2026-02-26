Il liberalismo oggi è una battaglia di retroguardia per difendere un mondo spesso indifendibile da un futuro incerto e probabilmente peggiore. Non ha l’energia di pensare al cambiamento, di proporre un futuro alternativo credibile e si fa così schiacciare dall’avanzata rivoluzionaria dei populismi e delle destre radicali che fanno sognare azione, rivincita, accelerazione e cambiamento Gloria Origgi

Immersa tra le montagne innevate della Baviera, nel magnifico Schloss Elmau un castello che ricorda le atmosfere de La montagna incantata di Thomas Mann, dove un elegantissimo proprietario organizza convegni, riunioni, eventi culturali ai massimi livelli (nel 2015 ospitò addirittura un G7), osservo le grandi menti del liberalismo democratico internazionale, sotto l’organizzazione del geniale scienziato politico Ivan Krastev, uno degli intellettuali oggi più stimati in Europa, cercare di capire cosa è andato storto per il liberalismo e di predire cosa andrà storto nel futuro.

Una ventina di intellettuali americani, europei, ma anche russi, tra i quali Timothy Garton Ash, David Runciman, Peter Sloterdijk, Nathalie Tocci, Eva Illouz, Yuri Slezkine, hanno dibattuto per una settimana dei temi più scottanti della nostra attualità: la fine di un’immagine positiva di “futuro” che le democrazie liberali non riescono più a comunicare, a causa del calo impressionante della demografia, dell’immigrazione, della crisi climatica e dell’intelligenza artificiale; la fine dell’ipocrisia politica e diplomatica, rappresentata dall’era di Trump e dal linguaggio crudo e senza compromessi della nuova amministrazione americana (si va in Venezuela per il petrolio e basta: non per cambiare regime, non per esportare democrazia, ma solo per gli affari); il futuro dell’Europa tra tentazioni nazionaliste, problemi di sicurezza e sensi di colpa post-coloniali; il ruolo e le motivazioni della Russia, messe bene in luce dal brillante storico Yuri Slezkine, un paese troppo grande per farsi assorbire dall’Europa, troppo imperialista per badare solo al nazionalismo, incapace di far parte di nessuna alleanza occidentale per struttura e per storia, e sempre più dipendente dalla Cina.

L’interessantissima conversazione ha fatto emergere alcuni temi esistenziali importanti: il liberalismo oggi è una battaglia di retroguardia per difendere un mondo spesso indifendibile da un futuro incerto e probabilmente peggiore.

Non ha l’energia di pensare al cambiamento, di proporre un futuro alternativo credibile e si fa così schiacciare dall’avanzata rivoluzionaria dei populismi e delle destre radicali che fanno sognare azione, rivincita, accelerazione e cambiamento.

Parlare o non parlare con i MAGA?

In questo contesto estremamente civile e in fondo consensuale, un invitato stonava nel coro liberale upper-class: Curtis Yarvin, blogger di estrema destra americano, uno degli architetti del pensiero del Dark Enlightenment, che, sotto lo pseudonimo di Mencius Moldbug, infesta il Web da una ventina d’anni con idee più che anti-democratiche: monarchico convinto, pensa che il presidente di un paese debba essere come un re, o un amministratore delegato, avere poteri assoluti, non permettere elezioni, spedire le donne a casa a riprodursi e spazzare via chiunque sia inferiore per fare emergere la forza dei migliori.

L’idea dell’organizzatore Ivan Krastev era quella di aprire la conversazione ai critici più duri della democrazia liberale, i pensatori che oggi stanno dietro all’ideologia MAGA e ai giganti della tech (come Peter Thiel) che la sostengono.

Idea che non è piaciuta a tutti gli invitati: la filosofa politica Lea Ypi e lo storico canadese Quinn Slobodian hanno declinato l’invito all’ultimo momento una volta appresa la presenza del sulfureo blogger MAGA.

Mercoledì sera 24 febbraio la sala delle conferenze era stracolma di pubblico e giornalisti in attesa del “duello” Krastev-Yarvin sul futuro della democrazia. Krastev, che ha spiegato le ragioni del suo invito, ha chiesto subito a Yarvin le ragioni della sua accettazione.

Perché venire nel tempio dei liberali in minoranza assoluta sapendo di non avere nessuna chance di vedere le proprie idee accettate?

Yarvin ha risposto in modo vago, lievemente intimidito, che faceva apparire un certo complesso intellettuale nei confronti dell’establishment liberale, e forse anche del lusso europeo del castello bavarese.

Krastev, che viene dalla Bulgaria e ha conosciuto il totalitarismo, ha insistito sull’importanza della democrazia per dare al popolo un futuro: se la gente ha il diritto di votare può pensare che alle prossime elezioni ci sarà un cambiamento.

Yarvin ha insistito sulla falsità delle procedure democratiche, che fanno credere alla gente di poter cambiare le cose quando in realtà nulla è in loro potere.

La democrazia secondo Yarvin è una cerimonia vuota. Secondo Krastev, questo “vuoto” è importante perché non lascia la possibilità che lo spazio del potere sia preso da una sola persona, un tiranno.

Pillole rosse

Le critiche di Yarvin alla democrazia, all’uguaglianza e alla libertà di espressione somigliano alle critiche di qualsiasi ragazzino che si radicalizza un po’ sui social: è tutto finto, in realtà non c’è democrazia, nessuno è uguale a un altro e la gente è sfruttata e non è vero che si può dire quel che si vuole perché, soprattutto le tecnologie attuali, manipolano la parola della gente.

La sua metafora della “pillola rossa”, proveniente dal film Matrix, che ti permette di vedere la verità che gli altri non ti dicono, è di una ingenuità disarmante: perché se è vero che non ci dicono tante cose, e che tante istituzioni sono perfettamente ipocrite, è altrettanto vero che non c’è una verità semplice dall’altra parte in cui tutto ci verrà svelato e finalmente il mondo sarà semplice.

Ciò che sfugge a Yarvin, che rispetto alle vecchie volpi liberali presenti si è dimostrato di una modestia intellettuale allarmante, è che la democrazia è un modo di gestione della complessità: è intricata, fatta di compromessi, di negoziazioni e di contraddizioni e non c’è pillola che possa risolvere questa complessità.

Il dialogo non è stato particolarmente virulento: forse troppa educazione da parte di tutti quanti ha evitato di tirare fuori i temi veramente intollerabili: il razzismo, la misoginia, l’eugenismo.

Sempre nello stile de La montagna incantata, la conversazione si è conclusa un po’ come il duello tra i due intellettuali maestri di Hans Castorp: il liberale razionalista Lodovico Settembrini e il nichilista gesuita Leo Nafta.

Nel loro duello finale, Settembrini spara in aria per non uccidere Nafta il quale prende la pistola e si suicida.

Forse anche qui, i liberali non hanno voluto attaccare sperando che la modestia dell’illuminismo oscuro sia tale che si facciano fuori da soli.

