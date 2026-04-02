I conti sono dunque un po’ più in ordine. Ma con risultati mediocri in termini di crescita economica, di crescita della produttività del sistema, di efficienza della struttura complessiva del Paese e, non da ultimo, di qualità della vita per gli italiani. Ed è proprio su questa debolezza, frutto delle decisioni prese e anche di quel che non è stato fatto in questi anni, che si sta abbattendo la tempesta provocata dall’amico Trump Roberto Seghetti

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Un doppio colpo ha messo all’angolo Giorgia Meloni. Il primo, tutto politico, è stata la netta sconfitta sul referendum relativo alla riforma della magistratura. Ma è il secondo che ora appare ancora più duro: la presidente del Consiglio si trova a fare i conti con una congiuntura economica d’emergenza, che le limita lo spazio di manovra proprio nell’ultimo anno di legislatura prima delle elezioni politiche.

La tempesta scatenata dall’amico Donald Trump e da Israele con l’attacco all’Iran ha cambiato le carte in tavola. All’improvviso il governo si ritrova in un mondo dove cresce l’inflazione, scarseggia e rincara il petrolio, calano le prospettive di crescita, i mercati sono tornati a guardarci con qualche apprensione, risale la differenza tra i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.

Non a caso, nella prima riunione del Consiglio dei ministri post referendum, accanto a una decisione di riduzione delle imposte, è arrivata una stretta di cinghia a sorpresa, voluta dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Il governo da un lato ha ridotto la tassazione sui dividendi per partecipazioni fino al 5 per cento, ripristinando per le società il più favorevole regime di esclusione (nella misura del 95%) previsto prima della legge di Bilancio 2026; ma dall’altro, dato che la coperta è diventata molto corta per tutti, ha anche ridotto da 1,3 miliardi a 537 milioni di euro i finanziamenti per il piano Transizione 5.0, tagliando il beneficio per le imprese industriali che già avevano puntato sugli incentivi all’innovazione (7.417 progetti erano in lista di attesa perché le risorse erano esaurite e gli imprenditori aspettavano un rinnovo del provvedimento).

Come era prevedibile, la Confindustria è scesa immediatamente sul piede di guerra e il governo è stato costretto a tornare indietro. Ma a mettere sul tavolo di nuovo i denari, per di più aumentati di 200 milioni, sono stati il ministro Adolfo Urso e il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, entrambi di Fratelli d’Italia. Mentre Giorgetti era significativamente assente all’incontro con gli imprenditori.

Non solo. Giorgia Meloni, come fu per l’esecutivo di Mario Draghi (che spese circa 7 miliardi di euro per tagliare le accise), ora si trova con una lunga prospettiva di rincari dei carburanti e dovrà trovare altre risorse per prolungare i benefici ottenuti con la riduzione del prelievo fiscale che grava su benzina e gasolio (il decreto approvato il 18 marzo, prima del referendum, è stato finanziato con un taglio lineare di oltre 400 milioni delle spese dei ministeri).

La spesa finale dipenderà dalla durata dei problemi, perché non è detto che basti il prolungamento degli sconti fino al 30 aprile.

Tutto questo non sarà che un piccolo anticipo delle difficoltà che il governo dovrà affrontare tra poche settimane e probabilmente anche delle discussioni interne destinate ad esplodere tra un Giorgetti, preoccupatissimo per la tenuta dei conti pubblici, e ministri, sottosegretari, deputati e senatori dei partiti di maggioranza tutti tesi a prevedere interventi che possano portare voti nelle prossime elezioni politiche.

Arriva il conto delle scelte

fonte: UPB

Con le previsioni di primavera, infatti, il ministro dell’Economia dovrà presentare una mappa dei problemi e delle opportunità economiche del Paese, indicare come gestire la finanza pubblica in questi mesi e come avviare il percorso per giungere in autunno alle scelte per la manovra economica relativa al 2027.

Giorgetti potrà certamente far presente tutti i cambiamenti avvenuti per colpa della guerra in Iran, della persistenza della guerra in Ucraina, dei problemi drammatici a Gaza, o della politica dei dazi.

Non v’è dubbio che il contesto generale sia cambiato in modo radicale. Ma non basterà questo alibi a nascondere la verità dopo quattro anni di narrazione sui risultati mirabolanti ottenuti dal governo di Giorgia Meloni, perché stanno anche venendo al pettine, tutti insieme, diversi nodi di fondo, negati o affrontati fin qui dal governo con il piglio dell’ideologia e della mera ricerca del consenso elettorale.

Tanto per fare un esempio, non è stata la guerra in Iran a farci mancare l’obiettivo di contenere entro il 3 per cento del prodotto interno lordo il valore del deficit pubblico.

Nel 2025, ha segnalato l’Istat, l’insieme di tutto ciò che è stato prodotto in Italia è ammontato, al valore di mercato, a 2.258 miliardi di euro correnti, con un aumento del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente.

Il deficit è stato pari al 3,1 per cento di quella somma, superando così, sia pure di poco (lo 0,1 per cento), la barriera che avrebbe consentito all’Italia di rientrare con un anno di anticipo dalla cosiddetta procedura di infrazione imposta dall’Unione europea per debito e deficit eccessivi.

Se i dati verranno confermati e l’Ue non chiuderà un occhio (difficile che lo faccia in questo frangente), non potremo nemmeno usufruire dei prestiti previsti dal programma europeo Safe (fino a 14,5 miliardi di euro) e non potrà essere attivata la clausola che permetterebbe di escludere dai calcoli del Patto di Stabilità europeo, che riguarda i conti pubblici, spese militari aggiuntive fino ad un valore massimo pari all’1,5 per cento del valore del Pil.

Risultato: a parte la discussione sul tipo di spesa per la difesa (è dubbio che sia di nostro interesse nazionale il semplice acquisto di materiale dagli Usa), se il governo vorrà mettere più risorse su questo capitolo di spesa dovrà anche trovarle in un bilancio italiano già risicato e con la sanità, la scuola e tutto il sistema di welfare già sotto pressione, come pure sotto pressione sono l’organico delle forze dell’ordine (a proposito di sicurezza) e quello della magistratura (a proposito di efficienza della giustizia).

Come siamo arrivati fin qui

fonte. UPB

Va detto, naturalmente, che lo 0,1 per cento in più o in meno non cambia il risultato numerico ottenuto dal governo Meloni sul piano dei conti pubblici, migliorati senza dubbio, anche con un effetto di non poco conto sul costo degli interessi su Bot, Btp, Cct ed altri strumenti con i quali chiediamo prestiti agli investitori.

Solo che, come ho già scritto qualche volta su Appunti, un conto è il saldo finale in sé. Tutt’altro è come ci si è arrivati, con quali tagli, con quali investimenti, colpendo chi e cosa, favorendo chi e cosa.

Tre dati su tutti: per il reddito di cittadinanza (che certo andava riformato rispetto alle prime formulazioni) lo Stato spendeva quasi sette miliardi l’anno. Con l’assegno di inclusione introdotto dal governo, l’Inps ne spende circa 4,5: un taglio netto sui poveri.

Per la Sanità, nonostante l’incremento del Fondo nazionale in termini numerici, si prevede che la spesa in rapporto al Pil scenda al di sotto del 6 per cento nel 2028, quota considerata da tutti gli esperti una sorta di soglia al di sotto della quale ne va della sopravvivenza del sistema.

Senza contare, terzo punto, l’ammontare di denari abbonati con oltre venti interventi di condono, sconto, agevolazione fiscale.

I conti sono dunque un po’ più in ordine. Ma con risultati mediocri in termini di crescita economica, di crescita della produttività del sistema, di efficienza della struttura complessiva del Paese e, non da ultimo, di qualità della vita per gli italiani. Ed è proprio su questa debolezza, frutto delle decisioni prese e anche di quel che non è stato fatto in questi anni, che si sta abbattendo la tempesta provocata dall’amico Trump.

Dov’è finita la crescita?

fonte: UPB

Prendiamo per esempio la crescita economica. Il Prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell’1 per cento nel 2023, dello 0,7 per cento nel 2024 e dello 0,5 per cento nel 2025.

Una crescita modesta, ma che non avremmo potuto nemmeno avere se non avessimo ottenuto il sostegno del Pnrr, che nel complesso alla fine ammonterà a 194 miliardi di euro di fondi europei destinati a investimento, di cui oltre 71 a fondo perduto e gli altri in prestito a interessi molto contenuti.

A differenza di tanti altri governi che abbiamo visto negli anni, Giorgia Meloni ha potuto gestire un’occasione unica per il rilancio del Paese e senza troppi ostacoli, dato il margine di maggioranza di cui ha goduto in Parlamento dopo le elezioni del 2022. Ne abbiamo visti i benefici?

Il Paese ha migliorato significativamente le proprie performance? Alzi la mano chi sa dire quale sia stata la visione strategica con la quale è stata gestita questa straordinaria occasione di investimento offerta dal Pnrr e quali siano stati gli effetti. E quest’anno il Pnrr finisce.

Certo, c’era la guerra in Ucraina, la necessità di abbandonare i rifornimenti dalla Russia, l’aumento del costo dell’energia e anche la politica dei dazi dell’amico Trump. Non ci sono dubbi. Ma anche in questo caso i risultati sono stati modesti.

Invece di puntare a irrobustire il ricorso alle fonti energetiche alternative che per la natura stessa del nostro territorio avrebbero potuto renderci un po’ più resilienti, l’ideologia ha condotto il governo a confermare come scelta di fondo l’uso delle fonti fossili.

Basti un dato: secondo l’ultimo rapporto di Legambiente in Italia oggi su 1.781 progetti di impianto solare, idrico o eolico, 1.234 sono fermi in attesa di istruttoria, in alcuni casi da anni.

Non è un caso, dunque, se oggi la Spagna, che ha fatto una scelta diversa dalla nostra, paga di meno l’energia e noi siamo impiombati dalla crisi iraniana.

Non basta. Di fronte alle difficoltà conseguenti alla guerra in Iran abbiamo confermato ancora di più la scelta per il fossile, riaprendo le porte all’uso del carbone non come risposta contingente, ma stabile fino ad oltre il 2030, e vogliamo anche rimettere in discussione la politica europea degli Ets, sostanzialmente le tasse per chi inquina, tema sul quale in Italia il governo è intervenuto con tre risultati: ha tolto la tassa ai soggetti che inquinano per la propria produzione, ne ha spalmato il costo complessivo sulle bollette di tutti e in questo modo ha ridotto anche gli incentivi alle rinnovabili.

Come dire, abbiamo seguito ciecamente l’idea che non si debba ridurre il ricorso alle fonti fossili, proprio come dice Trump. Solo che gli Usa sono il più importante produttore di petrolio e gas al mondo, e usano questo strumento anche come arma per frenare l’ascesa della Cina e minare la concorrenza degli europei. Noi invece siamo solo nei guai.

A dimostrarlo basti qui ricordare l’appello lanciato nei giorni scorsi dal commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen, secondo il quale bisogna accelerare le iniziative per ridurre l’uso delle fonti fossili e, in questa fase, addirittura passare al razionamento.

Sul nostro tirare a campare, cullati dalla narrazione che siamo i più belli del vicinato, ora si è dunque abbattuta la realtà di un altro cambiamento di fondo.

Secondo le previsioni della Confindustria, anche se la guerra in Iran finisse immediatamente, il Pil del 2026 crescerebbe dello 0,5 invece dello 0,7 previsto dal governo e l’inflazione spinta dai prezzi del petrolio e del gas arriverebbe al 2,5 per cento; se invece la guerra durasse ancora qualche mese la crescita si ridurrebbe a zero e l’inflazione al 4,5 per cento.

Se infine lo scontro si protraesse fino alla fine dell’estate andremo in recessione (-0,7 ) ma con una forte spinta all’inflazione (5,9 per cento). Ed è un calcolo ottimista.

L’Ocse ha previsto come stima di base che quest’anno la crescita del Pil italiano si fermerà allo 0,4 per cento.

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nella sua relazione all’assemblea annuale dell’istituto, ha già avvertito vi saranno tensioni sui prezzi e sui tassi di interesse, ma anche che non è prevedibile un ritorno alla normalità dei rifornimenti petroliferi in tempi brevi, anche se la guerra finisse subito.

Un colpo duro, questo del forte rallentamento della crescita, perché l’ammontare delle entrate dello Stato dipende ovviamente dall’andamento dell’economia: meno crescita significa anche meno entrate.

E meno entrate significa, proprio nell’ultimo anno della legislatura, o la necessità di una ulteriore stretta sulle spese (che per di più verranno gonfiate dall’aumento dei prezzi) o più deficit.

Il Paese reale

Il conto salatissimo di una politica che non ha affrontato davvero le debolezze del Paese rischia di arrivare insomma tutto insieme.

Tanto per dire, il potere di acquisto delle famiglie è diminuito. E adesso ci sarà da stringere ancora la cinghia, perché è chiaro che l’inflazione rialzerà la testa.

Se si guarda al reddito familiare pro capite in termini reali, hanno segnalato due economisti di punta come Marco Leonardi e Lorenzo Rizzo, l’Italia oggi è sostanzialmente allo stesso livello del 2010 mentre Francia e Germania lo hanno visto crescere in modo significativo e persino la Spagna oggi è nettamente sopra i livelli del 2010. Fatto 100 il 2010, i numeri nel 2025 sono 104 per l’Italia, 108 Spagna, 111 Francia, 115 Germania.

L’Italia ha perso non solo quindici, ma trent’anni di crescita del benessere relativo.

Di fronte a un problema con cui fanno i conti milioni di italiani, il governo ha pubblicizzato il dato positivo che risulta per gli ultimi cinque anni. Possibile?

Certo, numericamente è possibile, perché il reddito complessivo alla fine lo si è diviso per un numero di famiglie e di cittadini che si è ridotto in modo drammatico per il calo delle nascite.

Senza contare che la media nasconde differenze colossali tra chi percepisce solo salario e chi ha invece in famiglia anche redditi che provengono dall’investimento del patrimonio. Per una ragione semplice: in termini reali, cioè di potere di acquisto al netto dell’aumento dei prezzi al consumo, i salari in Italia sono diminuiti negli ultimi trent’anni.

Non è dipeso solo dal governo Meloni, ovviamente. Ma è proprio in questa legislatura che si sono moltiplicati i cosiddetti contratti pirata, grazie all’ascesa di sindacatini di comodo spesso pronti a firmare accordi sotto costo e sempre ben visti dai partiti di destra, che mal sopportano i sindacati confederali, in primis la Cgil.

Non solo. L’inflazione arrivata dopo il Covid ha anche avuto come conseguenza un ulteriore alleggerimento delle buste paga a causa del fiscal drag, che ha fatto pagare più tasse proprio agli italiani sui quali già grava maggiormente il peso dell’Irpef (dipendenti, pensionati, partite Iva con fatturato superiore agli 85 mila euro); una falcidia che rischia ora di ripetersi dato che il governo, pur di fare cassa, non ha nemmeno deciso di porvi rimedio per il futuro (sarebbe bastata l’indicizzazione degli scaglioni Irpef).

Il governo, va detto anche questo, non è rimasto con le mani in mano: ha approvato alcuni interventi fiscali per alleviare questa situazione (sconti fiscali per i meno abbienti, revisione delle aliquote, tasse piatte su straordinari e aumenti contrattuali), ma non ha compensato attraverso questa via tutta la perdita subita dalle buste paga. Non solo.

Con i suoi interventi la politica delle destre ha ingarbugliato ancora di più un sistema fiscale già disarticolato, ineguale (a favore della rendita invece che della produzione e del lavoro) e sempre meno orientato al criterio della progressività, senza la quale tutto il sistema del welfare rischia di non reggere (si vedano gli articoli già pubblicati su questo tema su Appunti).

L’evasione fiscale e contributiva è rimasta di dimensioni da record, intorno ai 90 miliardi di euro l’anno, nonostante il lavoro dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. E, secondo l’Eurostat, il tax gap sull’Iva è persino tornato a crescere.

L’occupazione è cresciuta. Anche questo è dato vero dal punto di vista numerico: quasi un milione di posti in più dal 2022 al 2025. Ma anche qui bisogna andare a vedere la realtà un poco più da vicino: l’occupazione delle donne e dei giovani è rimasta in panne; è cresciuto soprattutto il numero dei dipendenti di oltre 50 anni rimasti al lavoro per l’allungamento dell’età pensionabile.

Non solo: una forte spinta all’occupazione è venuta dall’attività edilizia, grazie soprattutto al bonus casa, dal terziario, dal turismo, dalla ristorazione, tutti settori a salari contenuti.

Non è un caso dunque se negli ultimi cinque anni, secondo l’ultimo rapporto di Primavera della Confindustria, sono espatriati per lavoro circa 200 mila giovani, la metà dei quali con alta formazione.

Vasta è diventata l’area della povertà assoluta (5,7 milioni di persone, dati Istat 2024) e della povertà relativa (8,7 milioni di persone), mentre sei milioni di persone, secondo l’Istat (dati 2025), non si curano più perché la sanità pubblica non li accoglie e non hanno i soldi per ricorrere alle cure private.

Incentivi al nanismo

Grande attenzione e molti sforzi, anche dal punto di vista finanziario, sono stati dedicati invece dal governo in questi anni a creare condizioni di sostegno e privilegio delle piccole e medie imprese e di alcuni settori del terziario, come il turismo e la ristorazione.

Basti pensare al pagamento a forfait riservato alle partite Iva: un’idea nata molti anni or sono per alleggerire la burocrazia per i micro imprenditori (con fatturato fino a 30 mila euro l’anno), ma diventata con i provvedimenti del governo Meloni non solo un affare (si paga il 15 per cento sul 75 per cento del fatturato fino a 85 mila euro l’anno) ma anche un problema: pur di non “cadere” nella tassazione ordinaria che ha la progressività e tutto il peso dell’Irpef, comprese le sovrimposte regionale e comunale, molti piccoli imprenditori hanno preferito fermarsi o comunque fare di tutto per non oltrepassare la linea.

Un invito al nanismo, in un Paese che invece avrebbe bisogno di incentivi allo sviluppo di imprese in grado di competere almeno a livello continentale.

Quanto al turismo, alla ristorazione, alla valorizzazione del modello italiano (cibo, vestiario ecc..), benissimo. Non ci sono dubbi. Ma non può essere solo questo il traino di un Paese che ancora oggi è la seconda manifattura d’Europa e che vede costantemente in calo la produzione industriale.

Non c’è stata una vera politica di indirizzo, di programmazione, di stimolo alla crescita e all’innovazione dell’apparato produttivo. Al massimo, è stata messa a punto una politica di bonus (vedi industria 4.0), talvolta anche mal scritta (vedi il disastro di industria 5.0).

Si poteva far meglio? Sì

Domanda: si poteva fare meglio per trovarci meno esposti alla tempesta scatenata dall’amico Trump? Sì, senza dubbio. Pensate solo alla scelta positiva della Zes, cioè la Zona economica speciale, in cui sono state raggruppate le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna): serve per attrarre investimenti promettendo sconti fiscali (per esempio crediti di imposta sui macchinari) e sconti contributivi sull’assunzione dei lavoratori.

Potrebbe essere davvero un polo di attrazione per gli investimenti. Però attenzione: senza un parallelo programma per irrobustire e rendere più efficiente la complessiva rete delle infrastrutture di quelle stesse regioni (trasporti, scali merci, telecomunicazioni…), si rischia che il richiamo funzioni, ma poi chi ha investito torni nel tempo a scegliere altre destinazioni.

Con il Pnrr qualche investimento, per esempio nelle ferrovie, c’è stato. Ma poi gran parte dello sforzo è stato concentrato per lanciare il faraonico ponte sullo stretto di Messina, la cui previsione impegna una montagna di denari e sul quale – come si può verificare dai rilievi della Corte dei Conti – il governo non è nemmeno riuscito a presentare un progetto credibile.

In sostanza, non abbiamo sfruttato al meglio l’occasione del Pnrr, siamo rimasti abbarbicati alla produzione di energia attraverso fonti fossili che non abbiamo in quantità e abbiamo aggiustato un po’ i conti tagliando sugli investimenti, sui ministeri, frenando sulle spese per la sanità e la scuola, cresciute non in linea con l’inflazione.

Il sistema fiscale è diventato ancor di più un guazzabuglio.

I bassi salari rischiano di impiombare i consumi, la ricerca di un alloggio per le giovani coppie e la natività già ridotta al lumicino (a causa della differenza tra morti e nascite il numero degli italiani è calato di 296 mila unità solo nel 2025).

L’industria mostra segni evidenti di declino e la concorrenzialità del sistema Italia continua ad essere incentrata troppo sul basso costo del lavoro e troppo poco sulla qualità. Abbiamo tagliato gli aiuti ai meno abbienti, una parte crescente della popolazione è in difficoltà e, improvvisamente, il sentiero si è fatto molto, molto più stretto. Tanto stretto che i buoni risultati di superficie rischiano di svanire in un amen.

Non sarà semplice uscirne indenne per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ne ha la piena consapevolezza e ha già cominciato a lavorare per limitare i danni e, se possibile, rilanciare il governo. Già per il 1 maggio vorrebbe presentare nuove proposte per il lavoro povero. Ma avrà spazi di manovra a dir poco risicati.

Non sarà la sola, però, a dover fare i conti con la tempesta scatenata da Trump e Israele. Se Atene piange (il governo) non è detto che Sparta (le opposizioni) possa prenderla alla leggera. Anche per il Pd, per il Movimento 5 stelle, per Avs i prossimi mesi rappresenteranno l’ultima parte della legislatura.

Per contendere il governo alle destre nelle elezioni del 2027 (sempre che non ci si arrivi prima) dovranno presentare in tempi brevi un fronte unitario e un programma credibile.

A cominciare dai temi fondamentali della democrazia, dei diritti e del modello europeo da difendere e migliorare, rendendolo più efficiente e funzionale (a cominciare dal voto a maggioranza), per offrire poi soluzioni alternative convincenti per i problemi che assillano gli italiani.

Alcune proposte già sono in campo da tempo: dal salario minimo alla legge sulla rappresentanza sindacale, da un più concreto e produttivo recupero dell’evasione fiscale attraverso le nuove tecnologie al maggior ricorso alle fonti di energia alternativa, ai maggiori fondi e alle nuove idee per riorganizzare la Sanità, la scuola, la ricerca fino alle proposte per l’industria.

Pd, Avs e Movimento 5 stelle non partono da zero, come potrebbe far pensare la scarsa copertura da parte dell’informazione.

Ma molte altre proposte dovranno essere messe a punto e concordate tra di loro, dovranno trovare il modo di scegliere un leader di coalizione senza bruciarsi reciprocamente e, soprattutto, dovranno poi essere capaci di indicare con chiarezza che cosa si può fare davvero, in modo diverso e più produttivo di quel che ha fatto il governo, pur dovendo tenere conto delle condizioni molto dure poste dal nuovo contesto generale.

Neppure per loro, insomma, l’ultimo anno di legislatura sarà una passeggiata.

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