Appunti - di Stefano Feltri

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Alessandro Brancati
3d

Il dato più brutale è la traiettoria del PIL: 1%, 0,7%, 0,5%. Non serve un economista per leggere una discesa. E quei numeri li abbiamo ottenuti con 194 miliardi di PNRR in tasca: un'occasione irripetibile usata per tirare a campare. Intanto 200mila giovani in cinque anni se ne sono andati, metà con laurea. Non emigrano perché non amano l'Italia: emigrano perché l'Italia non li paga. Adesso che il PNRR finisce e la tempesta Trump arriva, chi rimane a reggere il sistema?

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Fabio Marri
4d

Il pezzo si può commentare con una sola parola: Schadenfreude (cfr. Bernardi), anche quando gli Schaden sono fasulli. A denti stretti, deve ammettere qualche successo del governo, che però si affretta a limitare: nel pezzo ci sono 25 "ma", secondo lo stilema "sì, è vero, questo è stato fatto, MA...". Noto anche le tre ricorrenze di "l'amico Trump" (amico anche di Giuseppi, mi pare; e poi, è colpa mia se un "amico" fa scelte sui generis? devo dichiarargli guerra?). Quanto, infine, alla simpatia per la Spagna gauchista, è di ieri il dato (fonte Altroconsumo): "la Germania registra un'inflazione al 2,8%, la Spagna al 3,3%, mentre la Francia si mantiene più contenuta, sotto il 2%. E l’Italia? Secondo le stime preliminari dell'Istat, a marzo 2026 il carovita registra una variazione del +0,5% su base mensile e del +1,7% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,5% di febbraio". Calunniate, calunniate, qualche cosa resterà...

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