Il cerone delle imprese che non vogliono guardarsi allo specchio
Le valutazioni ESG di sostenibilità sono voti che le imprese si fanno dare da soggetti che pagano per farsi dire quanto sono brave. Non stupisce che siano giudizi troppo generosi.
Quando un’azienda sfrutta il caporalato non è certo l’ESG Severity Index a sgamarla, ma un magistrato, un carabiniere, o se va bene un cronista di provincia con le scarpe sporche di fango
Alfonso Scarano
