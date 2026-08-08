Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Sabrina Provenzani
Aug 8

Che riflessione perfetta! Grazie

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Gloria
Aug 9

Grazie per questo articolo illuminante non solo per quanto tratta direttamente ma per quanto si può trasporre anche in altri ambiti culturali e perfino politici. Il rapporto tra rappresentazione della conoscenza e conoscenza è ormai talmente confuso da impedirci di vederne la differenza. Il più delle volte continuiamo a parlare di modi di fare marketing diversi anziché andare alla sostanza ed analizzare i contenuti. Certo se poi ci si mette l'intelligenza artificiale la confusione rischia di essere totale,suppongo. Ma su questo non ne so abbastanza.

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Assolutamente, procediamo.

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