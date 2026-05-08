Il caso Garlasco preso sul serio
Nella Francia di fine Ottocento Alfred Dreyfus doveva rimanere colpevole per salvare la reputazione dell’esercito, ma in nome di cosa va sacrificato Alberto Stasi?
Viene il sospetto che l’istituzione suprema in nome della quale non si può mettere in dubbio la legittimità della condanna di Stasi e si possa tollerare che il vero assassino resti libero sia proprio quel complesso mediatico-editoriale che è in grado di svolgere processi e comminare sentenze poco appellabili in tempi fulminei, senza diritti per la difesa e senza garanzie processuali di sorta
La vicenda di Garlasco costringe tutti a una scelta: parlarne, con il rischio di finire nel gorgo di morbosità che accompagna il caso dal 2007, oppure ignorarla. Ma anche ignorarla significa esprimere un giudizio di valore: dichiararla irrilevante. Rimanere davvero indifferenti non è possibile.
Per sfuggire a questo dilemma, molti si rifugiano nel meta-racconto o nel meta-commento: l’analisi della dimensione mediale della vicenda, cioè come giornali, televisioni e social ne parlano, così da spostare la chiacchiera su un terreno più innocuo, che evita il merito della faccenda.
Eppure quella di Garlasco è diventata una storia molto seria, che non riguarda più soltanto un omicidio. Riguarda la nostra società, il rapporto tra le ragioni dell’individuo e quelle del collettivo, tra l’affermazione destabilizzante dei diritti e il bisogno che tutti abbiamo di percepire che esiste un ordine capace di imporsi anche sulle esigenze individuali.