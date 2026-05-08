Viene il sospetto che l’istituzione suprema in nome della quale non si può mettere in dubbio la legittimità della condanna di Stasi e si possa tollerare che il vero assassino resti libero sia proprio quel complesso mediatico-editoriale che è in grado di svolgere processi e comminare sentenze poco appellabili in tempi fulminei, senza diritti per la difesa e senza garanzie processuali di sorta

La vicenda di Garlasco costringe tutti a una scelta: parlarne, con il rischio di finire nel gorgo di morbosità che accompagna il caso dal 2007, oppure ignorarla. Ma anche ignorarla significa esprimere un giudizio di valore: dichiararla irrilevante. Rimanere davvero indifferenti non è possibile.

Per sfuggire a questo dilemma, molti si rifugiano nel meta-racconto o nel meta-commento: l’analisi della dimensione mediale della vicenda, cioè come giornali, televisioni e social ne parlano, così da spostare la chiacchiera su un terreno più innocuo, che evita il merito della faccenda.

Eppure quella di Garlasco è diventata una storia molto seria, che non riguarda più soltanto un omicidio. Riguarda la nostra società, il rapporto tra le ragioni dell’individuo e quelle del collettivo, tra l’affermazione destabilizzante dei diritti e il bisogno che tutti abbiamo di percepire che esiste un ordine capace di imporsi anche sulle esigenze individuali.