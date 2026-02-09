Una teoria del complotto può essere vera per caso e rimanere una pessima teoria della realtà. Se qualcuno predice con l’oroscopo la prossima crisi finanziaria e ci azzecca, questo non fa dell’astrologia un buon strumento per capire il mondo degli affari Gloria Origgi

Il 30 gennaio 2026, il Dipartimento della Giustizia americano ha messo a disposizione del pubblico più di tre milioni di documenti – e-mail, fotografie, video, ricevute, contratti, pagamenti – nell’ambito dell’inchiesta intorno al plurimiliardario americano Jeffrey Epstein, arrestato nel 2019 per crimini sessuali e morto in prigione il 10 agosto di quell’anno.

Da una decina d’anni, Democratici e Repubblicani americani hanno speculato sul “caso Epstein” accusandosi l’un l’altro delle peggiori nefandezze e coltivando un proliferare di teorie complottiste che hanno al centro élite corrotte e pedofile.

Proprio per questo, nel novembre 2025, il Congresso americano ha votato una legge che permettesse la pubblicazione di tutti i documenti in nome di un sacrosanto “diritto all’informazione” dei cittadini.

I file, a disposizione di tutti e in parte editati con qualche cancellatura (e comunque parziali: ne mancano ancora molti, forse i più sensibili), hanno creato un diluvio informazionale: giornali, riviste, televisioni, siti web, podcast, influencer e semplici cittadini hanno spulciato in questa marea nera a caccia di gossip e del Who’s who degli happy, ora unhappy few che hanno frequentato il mondo dorato del finanziere.

La questione è delicata perché, se è bene che i cittadini abbiano accesso all’informazione e alla verità, come ne hanno accesso e quali sono i criteri con i quali stabiliscono cosa sia vero e cosa sia rumore sono elementi molto importanti per avere una democrazia sana.

L’idea di sbattere in faccia al pubblico tre milioni di documenti sembra più un’operazione di distrazione che un vero elemento di inchiesta.

L’informazione, infatti, è raramente neutra: ciò che vediamo e che non vediamo dipende da chi la gestisce e da cosa vogliono farci credere. Questo è un leitmotiv del famoso libro di Noam Chomsky La fabbrica del consenso, il cui autore, famoso intellettuale di sinistra americano, ahimè, si trova in pole position negli Epstein files!

La verità su un caso criminale così ampio e complicato la possiamo conoscere con certezza grazie all’indagine giudiziaria e al giornalismo d’inchiesta.

Nel celebre caso dei Panama Papers, un enorme scandalo di evasione fiscale internazionale, gli oltre undici milioni di documenti furono consegnati al Consorzio internazionale di giornalisti d’inchiesta basato a Washington e pubblicati gradualmente sui giornali dopo l’accurato filtraggio dei giornalisti.

In questo caso, invece, ciascuno può servirsi dei documenti ed elaborare ipotesi, condannare, indignarsi ed eccitarsi per la presenza di grandi nomi sulla lista.

In questi giorni, fiumi di persone in vista, da Bill Clinton a Bill Gates, da Peter Mandelson, ambasciatore inglese negli Stati Uniti, a Woody Allen e Michael Jackson si ritrovano al centro di speculazioni di ogni genere.

Un’onda di verità sembra spazzare via il marcio di uno dei più sordidi affari internazionali: soldi, potere, sesso e abusi di ogni tipo in una rete di superpotenti al di fuori di qualsiasi legge.

Certo, immagino che gli adepti di QAnon e delle numerose altre teorie cospirazioniste stiano festeggiando nel mondo intero. Considerati dei pazzi furiosi o dei semi-deficienti sotto l’autorità di misteriosi guru, i complottisti sono sempre additati come esempio delle nostre fragilità cognitive, di come non bisogna pensare, e sono considerati a priori dalla parte del falso.

Non solo teorie

La struttura di base delle teorie del complotto è una narrazione che svela come poche persone con molto potere siano responsabili di grandi nefandezze.

Le teorie del complotto sono vecchie come il mondo: vale la pena citare in questo contesto almeno quella dei Protocolli dei Savi di Sion, una teoria del complotto antisemita che cominciò a circolare in Russia all’inizio del secolo scorso, secondo la quale gli ebrei avevano un piano di controllo del mondo tramite la finanza e i media e promuovevano pratiche sessuali dissolute per indebolire i cristiani.

Il caso Epstein ha tutti gli ingredienti della teoria del complotto: c’è una rete di persone molto influenti che controlla la finanza, la politica e i media e ci sono gli scandali sessuali e la depravazione. Ma, a differenza dei Protocolli di Sion, la storia di Epstein è vera.

Epstein era veramente implicato nella finanza ai più alti livelli, era amico di politici importanti, da Donald Trump a Bill Clinton all’ex ministro israeliano Ehud Barak, era un depravato sessuale che abusava di ragazze minorenni che “offriva” anche ai suoi amici importanti in feste esclusive.

E il numero di ebrei coinvolti nella vicenda farà saltare di gioia i complottisti antisemiti che, nella storia, sono la maggioranza.

Dunque, perché i cospirazionisti si sbagliano anche quando i complotti, come quello di Epstein, esistono davvero?

La questione epistemologica è importante, anche se può sembrare un po’ frivola davanti ai danni reali che Jeffrey Epstein ha provocato a molte vittime.

Il caso Epstein è stato svelato da testimonianze di ragazze abusate e dall’indagine seria di procuratori e di giornalisti d’inchiesta.

Le teorie del complotto spesso circolano in modo anonimo, non offrono nessuna evidenza per quello che dicono e chiedono un’adesione sulla base della pura fede. Inoltre, l’inchiesta su Epstein è falsificabile, come ogni buona teoria scientifica: le sue conclusioni possono mutare davanti a nuove prove.

È insomma il metodo attraverso il quale i fatti sono stati isolati e provati che fa degli Epstein files un vero caso giudiziario e non una semplice teoria del complotto. Anche se questa volta è vero che alcune élite erano corrotte, che c’erano molti ebrei coinvolti e che si praticavano abusi sessuali, ciò non dice niente in generale sulle élite, sugli ebrei e su chi sono i pedofili in questo mondo.

L’illusione della trasparenza

Una teoria del complotto può essere vera per caso e rimanere una pessima teoria della realtà. Se qualcuno predice con l’oroscopo la prossima crisi finanziaria e ci azzecca, questo non fa dell’astrologia un buon strumento per capire il mondo degli affari.

In un bellissimo film dell’anno scorso, Bugonia, di Yorgos Lanthimos, un povero disgraziato incel della più cupa provincia americana si è fabbricato una complessa teoria del complotto passando le sue serate online.

La sua teoria gli fa compiere azioni apparentemente assurde, come rapire un’importante manager di una ditta locale, legarla e torturarla.

Alla fine del film – scusate lo spoiler – la sua teoria strampalata si rivela vera. Ma il film è geniale nel mostrare fino a che punto il nostro eroe resti uno stupido sbandato, anche se ha ragione.

Inondare l’intero mondo con milioni di pagine su Epstein non è stata probabilmente una buona idea. Non aiuta la giustizia a fare il suo mestiere (nessuno è stato arrestato finora tra coloro che risultano nei file) e fomenta gossip, paranoie e teorie del complotto di ogni tipo (tra le quali quella secondo cui Epstein sia ancora vivo, salvato in extremis dal Mossad).

Sarebbe stato meglio affidare questo materiale alla stampa professionale che avrebbe potuto filtrare e interpretare il fiume di notizie.

La totale trasparenza in democrazia è un ideale impraticabile: la fabbrica del consenso non è mai completamente eliminabile, l’importante è che sia nelle mani giuste.

