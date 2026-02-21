Nelle ultime settimane le autorità israeliane hanno accelerato lo sviluppo infrastrutturale di 48 avamposti militari presenti nella striscia di Gaza e hanno ampliato una rete stradale che collega questi ultimi con la rete stradale israeliana Lorenzo Kamel

Ormai è chiaro che il Board of Peace è uno strumento che serve quasi soltanto a Donald Trump per oscurare gli altri problemi che sembrano preparare elezioni di medio termine a novembre molto difficili.

Il gradimento dell’amministrazione è in forte calo, l’economia è incerta, e adesso la Corte suprema americana ha stabilito che i dazi annunciati lo scorso aprile sono illegali.

E’ una decisione molto attesa e dalle ripercussioni imprevedibili: non soltanto perché adesso si apre una fase di incertezza - i dazi restano in vigore? vanno rimborsati a chi li ha pagati? agli importatori o ai consumatori? - ma perché questa sentenza impone un limite drastico al potere presidenziale.

In sintesi, Trump non può mettere dazi globali usando poteri di emergenza per ragioni di sicurezza nazionale aggirando il Parlamento, perché i dazi sono tasse sulle importazioni. E soltanto il Congresso può decidere sulle tasse, non il presidente.

L’intero impianto del protezionismo trumpiano così crolla e con esso la principale leva negoziale di Trump per imporre gli altri punti della sua agenda, anche se il presidente ha subito annunciato addirittura nuovi dazi ma con un’altra base legale.

Per questo gli serve la politica estera, per distogliere l’attenzione dai problemi domestici: senza Venezuela, senza Iran, senza Board of Peace, Trump sarebbe costretto a rispondere tutti i giorni dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e, adesso, del disastro di una politica commerciale che non porta alcuno dei benefici promessi ma continua ad aggiungere caos e incertezza.

In questo contesto è piuttosto bizzarro che un aiuto a Trump sia arrivato proprio dall’Unione europea, che sul piano commerciale come su quello dei valori, oltre che su quello geopolitico, è sempre più distante dalle priorità degli Stati Uniti.

La Commissione europea di Ursula von der Leyen non aderisce al Board of Peace guidato da Trump, ma ha mandato come osservatrice alla prima riunione di giovedì a Washington la commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica.

La scelta è stata contestata già al momento dell’annuncio da alcuni Paesi, ma poi le scelte di comunicazione della politica croata hanno trasformato la missione in un disastro di immagine che sarà al centro della riunione dei ministri degli Esteri europei di lunedì a Bruxelles.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha espresso in modo molto netto la posizione del suo governo: “La Commissione europea non avrebbe mai dovuto partecipare oggi alla riunione del “Board of Peace” a Washington, perché non aveva ricevuto alcun mandato dal Consiglio. Al di là delle legittime questioni politiche sollevate dal “Board of Peace”, la Commissione deve rispettare scrupolosamente, in ogni circostanza, il diritto e l’equilibrio istituzionale europei”.

I leader di Socialdemocratici, Renew (centristi) e Verdi hanno pubblicato un duro comunicato che rende la vicenda Board of Peace il possibile terreno per la resa dei conti nella maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, sempre più incerta per gli sbandamenti a destra:

“I Trattati definiscono una rigorosa distribuzione delle competenze nella rappresentanza esterna, a partire dal ruolo dell’Alto Rappresentante. La partecipazione di un commissario a un’iniziativa diplomatica politicamente controversa, in assenza di un mandato definito, altera l’equilibrio istituzionale e rischia di violare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri. Il rispetto dei Trattati è essenziale. Esso costituisce il fondamento della credibilità dell’Unione all’estero e la stessa raison d’être della Commissione europea. Inoltre, conferire visibilità e una legittimazione implicita a questa iniziativa indebolisce l’autorità delle Nazioni Unite, che restano il principale quadro di riferimento per la mediazione, il coordinamento umanitario e i processi di pace riconosciuti a livello internazionale”.

Questo attacco alla Commissione è, di riflesso, un potenziale problema per l’Italia che ha deciso di muoversi nello stesso modo.

Anche la partecipazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani è stata oggetto di polemiche: Tajani in Parlamento ha difeso la presenza italiana anche se la Costituzione vieta la piena adesione, perché l’Italia non sarebbe su un piano di parità con gli altri Paesi (nel Board of Peace decide tutto Trump).

Ma almeno poi Tajani si è limitato a qualche frase e foto di circostanza.

Il disastro di Suica

La commissaria Suica ha pubblicato una serie di tweet grondanti entusiasmo e sorrisi. Il più problematico è quello con il ministro degli Esteri di Israele: “Ricostruire Gaza e assicurare la sua stabilità socio-economica richiede un forte sostegno internazionale e il supporto di Israele è essenziale”.

Frasi che possono sembrare al limite della provocazione, visto che la distruzione di Gaza è responsabilità in gran parte di Israele e che i palestinesi non sono coinvolti nel Board of Peace di Trump, un approccio che la Commissione europea finisce per legittimare.

In risposta preventiva alle polemiche, la commissaria Suica aveva giustificato la sua presenza a Washington col fatto che l’UE è il primo donatore di aiuti ai palestinesi: “Dal 1994 l’Unione europea ha donato 30 miliardi di dollari, dal 2020 3 miliardi in assistenza finanziaria e 1,8 in aiuti umanitari”, ha scritto.

Ma il Board of Peace vuole aggirare ogni forma di supporto multilaterale e impostare una ricostruzione di Gaza centrata sugli interessi economici dei partecipanti al progetto, non certo sulle esigenze dei palestinesi, come si può intuire dal piano presentato dal genero di Trump Jared Kushner al World Economic Forum di Davos.

Il Board of Peace ha una prima dotazione di 7 miliardi di dollari, quindi oltre un quarto di quelli che l’UE ha dato ai palestinesi in trent’anni, e quelli sono soldi che Trump e il suo executive board gestiranno in piena autonomia. A questi si aggiungono 10 miliardi da parte degli Stati Uniti.

La presenza della commissaria europea Suica, come di Tajani, al Board of Peace finisce anche per legittimare la gestione di questa fase di teorica tregua imposta da Trump. Una riduzione della violenza che si accompagna però a un processo di annessione di fatto della Cisgiordania da parte di Israele, incentivata da nuove leggi del governo di Netanyahu che hanno l’obiettivo esplicito di rendere impossibile la formazione di un vero Stato palestinese.

Per il Board of Peace e quindi per l’intera politica mediorientale di Trump, che continua a evocare anche una guerra con l’Iran, vale la sintesi che una volta si applicava soltanto al presidente e al suo carattere: non è una cosa seria ma va presa sul serio, perché può avere conseguenze disastrose.

L’Unione europea e l’Italia, invece di prenderne le distanze e proporre un modello alternativo per gestire la situazione in Medio Oriente, hanno scelto la complicità.

Il futuro della Palestina

L’analisi di Lorenzo Kamel

Lorenzo Kamel insegna Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Torino e Storia del Mediterraneo alla Luiss di Roma. Il suo ultimo libro, per Einaudi, si intitola Israele-Palestina in 36 risposte. A giugno, per lo stesso editore, uscirà Storia senza Tempo. Saperi precoloniali e ricerca del progresso.

Abbiamo letto della presentazione di una bozza di 48 pagine di una costituzione per lo Stato di Palestina. In quale contesto si iscrive questa mossa?

Le autorità israeliane hanno già annesso la Cisgiordania, sebbene siano poco interessate a esprimere una dichiarazione formale in tal senso. In un siffatto clima, la bozza della costituzione, pur con tutti i suoi limiti, mira in primo luogo a riaffermare la statualità della Palestina.

Senza elezioni, che sarebbero previste per novembre 2026, rimarrà tuttavia un esercizio sterile. Tanto più che Abu Mazen è un leader impopolare, privo di un mandato democratico da 17 anni.

Va però anche aggiunto che l’ultima volta che i palestinesi erano vicini alle elezioni nazionali, nel 2021, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arrestò i candidati in Cisgiordania e inviò il capo dello Shin Bet dallo stesso Abu Mazen, affinché annullasse le elezioni.

Se manca un interlocutore non si corre il rischio di dover fornire concessioni.

Sembra che l’impulso a concretizzare un testo costituzionale sia venuto in particolare dagli Stati Uniti, nel quadro del piano di pace di Donald Trump su Gaza che prevede un percorso verso lo Stato palestinese.

L’accenno a un “orizzonte politico futuro” in relazione all’autodeterminazione palestinese è talmente vago e arbitrario da essere privo di valore. Trump e Netanyahu avranno gioco facile a sostenere, quale che siano gli sforzi della controparte, che non si è fatto abbastanza.

Ciò avverrà anche qualora i palestinesi divenissero la Norvegia del Medio Oriente.

Da quello che è noto, nella bozza della costituzione è esplicitato il riconoscimento della comunità religiosa cristiana, non si legge invece alcun riferimento ad altri culti, e nessuno in particolare all’ebraismo. Come interpreta questa scelta?

I palestinesi sono sia musulmani che cristiani, ma ciò non toglie che un richiamo esplicito ad altri culti, proprio come esplicitato nella Legge Fondamentale palestinese del 2003, sia urgente, necessario e opportuno.

Di certo la religione ha assunto un ruolo via via più pervasivo.

Basti qui accennare al fatto che, tra il 1967 e il 1987, – l’anno di fondazione di Hamas e due decenni dopo l’inizio dell’occupazione israeliana – il numero delle moschee a Gaza triplicò, passando da 200 a 600.

Come approcciare lo stesso tema dalla prospettiva israeliana?

In Israele, Paese nel quale non esiste il matrimonio civile, sono ufficialmente riconosciute cinque religioni. Ciò premesso, la Legge Fondamentale sullo Stato-Nazione del 2018, che definisce Israele come lo Stato nazionale del popolo ebraico, è spesso criticata per la mancata inclusione dell’uguaglianza tra i suoi principi e per aver depotenziato lo status della lingua araba.

A ciò si aggiunga il principio fondamentale annunciato dall’attuale governo israeliano in data 29 dicembre 2022, nel quale viene stabilito che “Il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile su tutte le parti della Terra d’Israele”, a cominciare dalla Cisgiordania.

Prima di impartire lezioni, vale sempre la pena considerare anche come le “nostre” azioni impattano sulla vita di milioni di “altri”.

Come si interpreta invece il riferimento alla nazione araba?

Come l’Italia, mutatis mutandis, è parte integrante dell’Europa senza per questo perdere le sue peculiarità, così la Palestina è parte integrante del mondo arabo senza che ciò la renda “meno palestinese”.

Ciò detto, tredici costituzioni di Paesi arabi definiscono la nazione come “nazione araba”, mentre solo due, Libano e Tunisia, fanno riferimento a una nazionalità specifica, dunque libanese e tunisina.

Ma questo non significa che siano semplicemente “paesi arabi”: chiamare tutti, da Gibilterra allo Stretto di Hormuz, “arabi” equivale a riferirsi a nordamericani, sudafricani, australiani, neozelandesi e britannici – quale che sia la loro origine – con il termine di “inglesi”, o “angli”.

Si è tenuta a Washington la prima riunione inaugurale del Board of Peace di Trump. Come possiamo inquadrarlo nei fragili equilibri del Medio Oriente?

Il Board, così come la Risoluzione adottata lo scorso novembre dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, non fa accenno a precedenti risoluzioni dell’ONU, o a pregressi accordi israelo-palestinesi.

Ad esempio, agli accordi di Oslo, nei quali è scritto che Gaza e la Cisgiordania formano un’unica unità territoriale. O, ancora, alla risoluzione 476 (del 1980) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nella quale viene chiarito che “l’acquisizione di territorio con la forza è inammissibile” ed è ribadita “la necessità assoluta di porre fine alla prolungata occupazione dei territori arabi occupati da Israele dal 1967, compresa Gerusalemme”: si trattava di un semplice appello al ritiro, senza riferimento ad alcuna condizione.

La risoluzione 2803 va nella direzione opposta, rafforza la separazione tra Gaza e la Cisgiordania, e previene la possibilità che un qualsiasi attore politico palestinese possa avere un ruolo a Gaza.

Una delle questioni principali riguarda il disarmo. Che ne pensa?

Sono da sempre favorevole al disarmo. Qui però parliamo di altro.

I membri del board chiedono alla popolazione sotto occupazione di disarmarsi, ma non lo hanno mai chiesto alla potenza occupante, a cui forniscono enormi quantità di armi, e dalla quale ne acquistano altrettante.

Le persone che chiedono ai palestinesi un completo disarmo sono quasi sempre le stesse che non si sono interessate o curate degli effetti dell’occupazione sulla vita di milioni di persone.

Come interpreta il ruolo italiano?

L’Italia, che partecipa al Board attraverso l’escamotage di Paese “osservatore”, legittima, per proprio tornaconto, una speculazione che realizzerà grattacieli sopra le ossa e le macerie di un popolo composto per lo più da profughi: il 70 per cento delle famiglie di Gaza fu espulso da villaggi, sovente rasi al suolo, siti nell’odierno Israele.

Se fossimo parte di quella storia non lo vivremmo come un dettaglio.

Come evolve la situazione a Gaza?

Nelle ultime settimane le autorità israeliane hanno accelerato lo sviluppo infrastrutturale di 48 avamposti militari presenti nella striscia di Gaza e hanno ampliato una rete stradale che collega questi ultimi con la rete stradale israeliana.

Ciò avviene in concomitanza con la distruzione e la demolizione sistematica di migliaia di abitazioni e palazzi palestinesi.

I bombardamenti continuano, sia pur in maniera meno intensa rispetto a prima, ma il tema centrale non è tanto legato all’enorme numero di morti e di civili coinvolti, bensì alla sistematica e pressoché totale distruzione della possibilità di vivere in quel luogo.

Lascia un commento

Abbonati ad Appunti per leggere

Scopri Appunti di Geopolitica

Guarda il video Appunti di libri

Il videopodcast di Appunti di Geopolitica

Regala un'iscrizione