Sono anche io scandalizzato dalla partecipazione di UE e Italia al Board of Peace, però è vero che ONU, UE e le altre organizzazioni internazionali non hanno potuto offrire soluzioni alternative per un motivo molto semplice: non hanno nessun grip su Netanyahu ed è quindi difficile proporre soluzioni senza coinvolgere Israele. Il vantaggio di Trump è che perlomeno ha un minimo di influenza su Israele. Quindi anche ritirarsi sdegnati significa nella realtà lasciare totalmente perdere il tema. Detto questo da un punto di vista di reputazione internazionale la scena di Tajani che omaggia Trump e il suo club di speculatori è pessima. D'altronde abbiamo eletto una caciottara come primo ministro, Meloni non si è mai spacciata per Kissinger, quindi cosa ci si aspettava?

