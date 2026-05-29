Quasi tutti i principali partiti in Parlamento non vogliono mantenere gli impegni sulla difesa che l’Italia ha preso in questi anni. Poi non lamentiamoci se abbiamo la percezione di essere irrilevanti

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Giorgia Meloni sta prendendo in giro l’opinione pubblica italiana sulla questione delle spese militari. Lo sa lei e lo sanno i ministri della Difesa e dell’Economia, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, con cui ha frequenti scontri in questi giorni.

Il Messaggero, a firma Ileana Sciarra, scrive che tra Meloni e Crosetto ci sarebbe stata una lite furibonda nella mattina di martedì. E dunque la premier, dopo aver letto i giornali, si immagina, si precipita in televisione a Mattino Cinque a ribadire il suo messaggio che è questo:

“Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Anche se io penso che l’Italia e l’Europa debbano fare di più per difendersi da sole. Vorrei che l’Italia fosse una nazione che non deve dire grazie a nessuno, quindi okay soldi per la difesa ma servono risorse anche per l’energia”.

Il governo, che ha speso un miliardo di euro in due mesi per tagliare le accise sui carburanti e mitigare le conseguenze della crisi energetica dovuta alla guerra in Iran, sta chiedendo flessibilità sul patto di Stabilità.

Come leva negoziale, o arma di ricatto, usa la partecipazione al programma SAFE, Security Action for Europe: se non ci danno la flessibilità sull’energia, è il senso del messaggio di Meloni, l’Italia non prenderà i 14,9 miliardi che ha prenotato dal programma SAFE e così metterà in serio imbarazzo la Commissione perché l’intero programma risulterà un fallimento.

Ci sono due problemi con questa strategia, chiamiamola così. Che la flessibilità non serve e che la mancata partecipazione a SAFE sarebbe un danno soltanto per l’Italia, visto che farebbe crescere la spesa per interessi.