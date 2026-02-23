Usare il commercio come arma può funzionare nel breve periodo, ma quando il bersaglio è il tuo principale partner economico il confine tra pressione e autolesionismo si dissolve. Il rischio non è solo un conflitto commerciale. Luca Borsari

Venerdì la Corte Suprema ha annullato una parte significativa dell’ampia agenda tariffaria del presidente Donald Trump, quelli annunciati nel “liberation day” del 2 aprile 2025. La Corte, in una decisione a maggioranza, ha contestato la base giuridica di quei dazi approvati senza coinvolgere il Congresso, l’International Emergency Economic Powers Act.

Trump ha subito reagito - senza alcuna logica economica ma solo per riaffermare il potere di decidere la politica commerciale aggirando il Parlamento - annunciando nuovi dazi, prima del 10, poi del 15 per cento, sulla base del Trade Act del 1974 che consente di mettere restrizioni alle importazioni per 150 giorni.

Vedremo quanto di concreto resterà di questi annunci che però riaccendono il dibattito sulla possibile risposta europea e sull’eventuale ruolo del “bazooka”, lo Strumento anti-coercizione (ACI).

Il “bazooka” commerciale dell’Unione europea esiste, ed è più potente di quanto molti a Washington sembrino ritenere.

Bruxelles oggi dispone di strumenti in grado di colpire duramente gli interessi economici americani, dai servizi finanziari alle piattaforme digitali, dagli appalti pubblici alla proprietà intellettuale. Ma il vero problema non è se l’Europa sia in grado di difendersi.

È che una guerra commerciale tra Unione europea e Stati Uniti, anche se combattuta con armi sofisticate e mirate, lascerebbe dietro di sé macerie economiche su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Perché questa non sarebbe una disputa tra economie rivali e distanti, ma uno scontro interno al più grande spazio economico integrato del pianeta.

Una relazione costruita su scambi, investimenti e catene del valore talmente intrecciate che colpire l’altro significa, inevitabilmente, colpire anche se stessi. E questa volta il conto rischia di arrivare anche agli Stati Uniti.

Il commercio come arma

Le minacce di Donald Trump sulla Groenlandia hanno riportato in primo piano un tratto ricorrente della sua visione delle relazioni internazionali: l’uso esplicito della leva economica e commerciale come strumento di pressione geopolitica. Non si tratta solo di retorica.

Come già avvenuto durante la sua prima presidenza, il commercio viene concepito non come un ambito regolato da equilibri multilaterali, ma come un terreno di scontro bilaterale, dove il rapporto di forza deve tradursi in concessioni immediate.

Nelle ultime settimane, Trump ha temporaneamente attenuato i toni, accantonando — almeno per ora — sia l’ipotesi di dazi punitivi immediati sia le dichiarazioni più esplicite sull’acquisizione della Groenlandia. Ma questo arretramento non segnala un ripensamento strategico, come dimostra il fatto che subito dopo la sentenza della Corte suprema che nega legittimità giuridica ai “dazi reciproci del 2 aprile scorso”, Trump ha annunciato nuovi dazi al 15 per cento su tutti.

La minaccia viene utilizzata come leva negoziale, ritirata quando produce attenzione o reazioni politiche, e sempre pronta a essere riattivata.

La volatilità diventa così parte integrante della politica economica estera americana, non un’eccezione.

In questo contesto, l’ipotesi di una nuova escalation commerciale tra Stati Uniti e Unione europea non è un incidente di percorso, ma una possibilità concreta.

Ed è una possibilità qualitativamente diversa rispetto alle tensioni del passato: non riguarda economie periferiche o avversari sistemici lontani, ma il cuore stesso dell’economia occidentale integrata.

Il legame che non si può rompere

La questione di fondo è semplice solo in apparenza: quanto sono davvero interdipendenti Stati Uniti ed Europa, e quanto sarebbe costoso rompere questo legame? Le cifre parlano da sole.

Secondo i dati ufficiali delle istituzioni europee, l’Unione europea e gli Stati Uniti insieme rappresentano circa il 43 per cento del PIL mondiale e quasi il 30 per cento degli scambi globali di beni e servizi, con un valore del commercio bilaterale di beni e servizi che nel 2024 ha superato i 1.680 miliardi di euro: la relazione commerciale più rilevante al mondo.

Nel 2024 l’Ue e gli Usa hanno scambiato beni per 867 miliardi di euro, una cifra che negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiata. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’Ue e il secondo partner (dopo la Cina) per le importazioni.

Nel dibattito pubblico, tuttavia, questa interdipendenza viene spesso letta in modo parziale.

L’attenzione si concentra quasi esclusivamente sul commercio di beni, dove l’Unione europea registra un surplus consistente: il valore delle esportazioni dall’Ue verso gli Usa ammonta a 532,3 miliardi di euro mentre l’export a stelle e strisce nel Vecchio Continente è ammontato a 334,8 miliardi di euro.

È questo dato che alimenta la narrativa, cara a Trump, di un’Europa che “approfitta” degli Stati Uniti. Ma si tratta di una lettura incompleta.

Se si guarda al commercio di servizi, il quadro si ribalta. Gli Stati Uniti vantano un surplus significativo nei confronti dell’Europa, frutto della loro posizione dominante nei servizi digitali, finanziari, professionali e legati alla proprietà intellettuale.

Nel complesso, il saldo bilaterale tra beni e servizi tende ad avvicinarsi molto più all’equilibrio di quanto suggeriscano le sole statistiche sulle merci.

In cifre (i dati ufficiali e omogenei si riferiscono sempre al 2024) l’Ue e gli Usa hanno scambiato servizi per un totale di circa 817 miliardi di euro con le importazioni Ue dal partner transatlantico che sono ammontate a 482,5 miliardi e quelle Usa dall’Europa che hanno toccato i 334,5 miliardi.

Questa composizione è cruciale perché indica dove si concentrano i veri interessi economici americani nel rapporto con l’Europa: sempre meno nelle esportazioni manifatturiere tradizionali, sempre più nei flussi immateriali ad alto valore aggiunto.

Nel complesso nello stesso anno considerando i beni e i servizi la Ue ha registrato un surplus commerciale limitato a 50 miliardi di euro, risultante da un surplus di beni come detto di 198 miliardi e da un deficit di servizi di quasi 148 miliardi.

Ancora più rilevanti del commercio sono gli investimenti diretti.

Secondo i dati ufficiali delle istituzioni europee, gli stock di investimenti diretti esteri reciproci tra Unione europea e Stati Uniti hanno superato i 5.300 miliardi di euro nel 2022, rendendo questa relazione economica la più integrata al mondo in termini di investimenti bilaterali.

Tale livello di integrazione supera di gran lunga quello delle altre principali relazioni economiche globali.

Le imprese europee sono tra i principali datori di lavoro negli Stati Uniti, così come le multinazionali americane svolgono un ruolo centrale in numerosi settori dell’economia europea. Questo significa che una quota rilevante degli scambi transatlantici non è costituita da esportazioni “esterne”, ma da flussi intra-impresa, all’interno di catene del valore profondamente integrate.

In questo contesto, parlare di una separazione netta tra le due economie equivale a sottovalutare la complessità dei legami produttivi costruiti in decenni.

A differenza del caso cinese, dove il decoupling è almeno concettualmente possibile, tra Usa ed Europa la rottura implicherebbe costi immediati e diffusi per entrambe le parti.

Il lato finanziario della dipendenza

Uno degli aspetti meno discussi, ma potenzialmente più destabilizzanti di una guerra commerciale, riguarda la dimensione finanziaria.

L’Europa è uno dei principali detentori e investitori in attività denominate in dollari: titoli del Tesoro americano, obbligazioni corporate, azioni, fondi e strumenti di private equity.

Il ruolo del dollaro come valuta di riserva globale non è in discussione nel breve periodo. Ma la fiducia che sostiene questo ruolo non è puramente tecnica: è anche politica e istituzionale.

Un deterioramento strutturale dei rapporti transatlantici potrebbe spingere investitori istituzionali europei a ridurre gradualmente la loro esposizione al dollaro, non per ragioni ideologiche, ma di gestione del rischio.

Non si tratterebbe di un disimpegno improvviso, bensì di una riallocazione progressiva verso altri asset e altre valute.

Anche movimenti relativamente modesti, se provenienti da grandi investitori europei, potrebbero avere effetti sui rendimenti dei titoli americani, sul costo del debito e sulla stabilità dei mercati finanziari.

Questo è uno dei punti in cui l’asimmetria tra le due sponde dell’Atlantico diventa evidente.

L’Europa, pur con tutti i suoi limiti, dispone di alternative di diversificazione maggiori rispetto a quelle degli Stati Uniti, che continuano a beneficiare in modo strutturale dell’afflusso di capitali esteri.

“Gli Stati Uniti - ha dichiarato l’economista Richard Portes della London Business School al New York Times - si trovano una traiettoria insostenibile per il debito. Attualmente è la maggior debolezza degli Usa dal punto di vista economico”.

Una debolezza alla quale corrisponde - aggiunge - il maggior potere economico europeo, proprio sul versante finanziario.

Gli investitori europei detengono forti quantità di attività finanziarie, inclusi circa 2 mila miliardi di dollari di debito pubblico. Cosa succederebbe se smettessero di acquistarli?

Un piccolo, ma significativo, esempio di quello che potrebbe succedere lo fornisce un fondo pensioni danese, AkademikerPension, che a metà gennaio ha reso noto di voler uscire dai titoli del Tesoro statunitensi, nei quali detiene una posizione da 100 milioni di dollari, a causa di preoccupazioni finanziarie, mentre la Danimarca si scontra con il presidente Donald Trump sulle sue minacce di acquisizione della Groenlandia.

Un altro fronte caldo tra Usa e Ue è quello dei servizi: in tale comparto negli ultimi dieci anni, il commercio tra Stati Uniti ed Europa è cresciuto a un ritmo nettamente superiore rispetto a quello delle merci.

Tale dato è centrale perché ribalta molte delle categorie tradizionali con cui si discute di politica commerciale. I dazi colpiscono le merci; i servizi richiedono strumenti diversi: regolazione, accesso al mercato, standard, appalti pubblici, gestione dei dati.

Gli Stati Uniti sono particolarmente esposti su questo fronte. Le grandi piattaforme digitali, le società di consulenza, i gruppi finanziari e le imprese che monetizzano la proprietà intellettuale trovano in Europa uno dei loro mercati più redditizi.

Dipendenza reciproca

Qualsiasi irrigidimento dell’accesso a questo mercato avrebbe conseguenze significative sui loro modelli di business.

Una guerra commerciale che si spostasse dai beni ai servizi sarebbe meno visibile politicamente, ma potenzialmente molto più incisiva dal punto di vista economico.

Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda la dipendenza degli Stati Uniti da specifiche importazioni europee.

In settori come la chimica avanzata, la farmaceutica, i macchinari industriali e alcune componenti ad alta precisione, l’Europa rappresenta un fornitore difficilmente sostituibile nel breve periodo.

Un recente studio di uno dei più autorevoli centri di ricerca tedeschi, l’Institut der deutschen Wirtschaft (Iw), dimostra che la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni dall’UE è significativa e che, dopo un forte aumento, questa dipendenza è ora persino superiore a quella degli Stati Uniti dalle importazioni dalla Cina.

Inoltre, la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni dall’UE è rimasta costantemente elevata negli ultimi cinque anni per quasi 180 gruppi di prodotti classificabili come strategici.

Secondo la ricerca nel 2024, c’erano 3.120 gruppi di prodotti per i quali gli Stati Uniti importavano almeno il 50 per cento di tutte le importazioni nei rispettivi gruppi dall’UE.

Ciò rappresenta circa il 17,5 per cento dei circa 17.800 gruppi di prodotti ufficialmente catalogati per il commercio (HTSUS) importati dagli Stati Uniti da qualsiasi paese del mondo nel 2024. E rappresenta anche un valore totale delle importazioni di circa 290 miliardi di dollari USA, equivalente a un buon 46 per cento delle importazioni totali degli Stati Uniti dall’UE, pari a 618 miliardi di dollari USA nel 2024.

In altre parole, quasi un dollaro USA su due importato dall’UE è rappresentato da un gruppo di prodotti in cui la quota di importazioni statunitensi dall’UE è pari ad almeno il 50 per cento.

Anche con soglie minime di importazione più elevate, è possibile identificare un numero relativamente elevato di beni (oltre 1.440 alla soglia del 75 per cento, 726 alla soglia del 90 per cento e 293 gruppi di prodotti alla soglia del 100 per cento).

Questi gruppi di prodotti sono distribuiti in modo piuttosto ampio nell’intero spettro produttivo e includono non solo molti beni strumentali e beni intermedi, ma anche beni di consumo come prodotti alimentari e tessili.

In altri termini, bloccare o rendere più costose queste importazioni degli Usa dall’Ue non significherebbe semplicemente “comprare altrove”, ma creare ‘colli di bottiglia’, ritardi produttivi e aumenti dei costi.

D’altronde l’esperienza dei dazi introdotti durante la prima presidenza Trump è istruttiva: gran parte dei costi è ricaduta su imprese e consumatori americani, con effetti inflazionistici e una riduzione della competitività.

Cosa può fare l’UE

Bruxelles non parte da zero. Negli ultimi anni l’Unione europea ha costruito un arsenale di strumenti di difesa commerciale più articolato rispetto al passato.

Da un lato, esistono già liste di prodotti americani su cui potrebbero essere imposti dazi di ritorsione, calibrate per colpire settori economicamente e politicamente sensibili.

Dall’altro, l’Unione si è dotata di uno strumento molto più ambizioso: l’Anti-Coercion Instrument (Aci).

L’ACI è entrato in vigore nel 2023 e ha tratto la sua ispirazione ‘tecnica’ dal trattamento originariamente riservato dalla Cina alla Lituania, le cui aziende dovettero fronteggiare una valanga di pratiche burocratiche e blocchi alle importazioni da parte di Pechino dopo che la nazione baltica aveva rafforzato i suoi legami con Taiwan.

L’Ue ha ideato questo ‘bazooka’ in risposta a potenziali situazioni simili, ma non avrebbe mai immaginato che potesse essere applicato agli Stati Uniti.

L’Aci consente in pratica all’Ue di imporre sanzioni commerciali radicali, come l’esclusione delle aziende dell’aggressore dal suo mercato interno, l’imposizione di controlli sulle esportazioni o la fine delle tutele della proprietà intellettuale.

Le contromisure sono pensate per essere proporzionate al danno economico inflitto, riducendo al minimo il danno per l’Europa.

In teoria, l’UE potrebbe prendere di mira qualsiasi cosa, dalle aziende tecnologiche e criptovalute statunitensi ai produttori di aeromobili o ai prodotti agricoli.

L’Unione europea oggi non è disarmata. Dispone di strumenti commerciali e finanziari in grado di colpire interessi americani reali, concentrati proprio nei settori a più alto valore aggiunto.

Il cosiddetto “bazooka” esiste, ed è credibile. Ma la sua sola esistenza dovrebbe essere un deterrente, non un invito all’uso.

Una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa non produrrebbe vincitori chiari.

Spezzerebbe catene del valore costruite in decenni, ridurrebbe la competitività delle imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico e introdurrebbe un elemento di instabilità strutturale nei mercati finanziari globali. In un mondo già frammentato, sarebbe un atto di autosabotaggio strategico dell’Occidente.

La lezione che emerge da Groenlandia, dazi e minacce incrociate è semplice: usare il commercio come arma può funzionare nel breve periodo, ma quando il bersaglio è il tuo principale partner economico il confine tra pressione e autolesionismo si dissolve. Il rischio non è solo un conflitto commerciale.

È lasciare macerie dove, fino a ieri, passava una delle relazioni economiche più dense e produttive della storia contemporanea.

