Oggi, i tempi della politica cinese sono accelerati dalla necessità di mantenere insieme un Paese ancora profondamente diviso di fronte all’accumularsi delle sfide legate allo shift of power tra le grandi potenze. La politica americana sembra invece essere entrata in una fase in cui dichiarazioni, insulti, promesse, minacce e guerre si susseguono non più seguendo una sequenza ordinata, ma tendono a sovrapporsi e a coesistere simultaneamente Manlio Graziano

Nel 1972, il governo della Repubblica Popolare Cinese stabilì tacitamente che Taiwan sarebbe «tornata alla madrepatria» entro il 2049, cioè settantasette anni dopo: un esempio eloquente dei tempi della pianificazione politica dei dirigenti di Pechino.

È plausibile, invece, che il capo del governo americano abbia modificato la propria – mi si consenta l’ossimoro – «pianificazione» politica almeno due o tre volte durante il suo viaggio da Washington verso la capitale cinese, a seconda di chi gli si fosse seduto accanto.

Per i leader della Città Proibita, la preparazione del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump deve essere stata un rompicapo in grado di mettere alla prova le loro più consumate abilità politiche e diplomatiche.

Per chiunque, «negoziare» (anche qui, le virgolette sono d’obbligo) con il padrone della Casa Bianca è un’esperienza tanto dura quanto futile.