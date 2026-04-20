Lo Stato deve aiutare chi non ce la fa a pagare le tasse, sostiene Salvini. Solo che una cosa è aiutare i contribuenti momentaneamente in difficoltà. E ben altra è aiutare ogni anno le attività così deboli che non sono in grado di vivere senza evadere il fisco. Questo non è fisco giusto, questo è aiuto di Stato possibile solo grazie ai versamenti dei contribuenti onesti Roberto Seghetti

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Cari contribuenti, state allerta: cominciano i saldi di Primavera del governo Meloni. Entro la fine di aprile i contribuenti con carichi arretrati potranno presentare la domanda per partecipare ai doni e ai privilegi connessi alla rottamazione quinquies, fortissimamente voluta da Matteo Salvini, ma sostenuta ed approvata convintamente da tutti i partiti della maggioranza.

Nello stesso tempo, il governo sta approntando ulteriori sconti e favori per invogliare le partite Iva ad accettare il concordato preventivo biennale anche per il nuovo biennio, cioè per invogliare le partite Iva, anche nei casi di più palese sottodichiarazione, a denunciare redditi almeno un po’ più vicini a quelli reali.

Avete letto bene: solo un po’ più vicini, perché solo chi non accetta di mettersi d’accordo con il fisco deve, almeno teoricamente, dichiarare tutto.

Bottino ricco, insomma, pur in un anno e in una situazione dei conti pubblici a dir poco di rigore. Ma andiamo per ordine.

La nuova sanatoria

I contribuenti che aderiranno alla rottamazione quinquies beneficeranno immediatamente dei numerosi effetti della sanatoria (per illustrarli il Sole 24 Ore ha impiegato un’intera pagina sabato 18 aprile):

la sola presentazione della domanda sospende infatti i termini di decadenza e prescrizione; le rate in scadenza frutto di dilazioni precedenti sono sospese fino al 31 luglio;

gli enti pubblici debitori del contribuente per più di 5.000 euro non devono più verificare se il beneficiario è moroso verso il fisco e nel caso sospendere il pagamento fino al momento in cui l’ente della riscossione non abbia recuperato quanto dovuto (art.48 bis del dpr 602/1973);

i crediti di imposta verso il fisco non vengono più sospesi in caso di debiti verso l’ente di riscossione (art. 28 ter dpr 602 1973);

vengono inibite nuove procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi dei veicoli e ipoteche);

vengono sospese le procedure esecutive in corso;

il debitore non viene più considerato moroso ai fini del rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva verso Inps, Inail, casse edili, che permette di partecipare ad appalti pubblici o ricevere sovvenzioni; in caso di processo, il giudizio si considera estinto con il pagamento della prima rata.

Ma, soprattutto, il dovuto può essere ripartito in 54 rate (nove anni) a un tasso del 3 per cento (provate voi a farvi offrire da una banca un prestito senza garanzie a questo interesse).

Per fortuna, diciamo così, questa volta i problemi di bilancio hanno indotto il ministero dell’Economia a stringere un po’ i bulloni rispetto a condoni precedenti: non potranno essere oggetto della rottamazione quinquies tutti i carichi tributari, i beneficiari non godranno più di tutti i favori concessi se non pagano l’unica rata prescelta, o se saltano due rate anche non consecutive o ancora se non versano l’ultima rata.

Per il resto, vale tutto.

Il fisco complice

In attesa di verificare quanti contribuenti aderiranno all’ennesimo colpo di spugna, il governo sta lavorando al nuovo patto biennale tra fisco e partite Iva.

Un po’ di storia serve a contestualizzare i fatti. Con l’idea del fisco amico, nel 2023 il governo Meloni volle introdurre con legge delega una nuova pratica: le partite Iva soggette agli indicatori sintetici di affidabilità, strumenti che grazie alle banche dati e ai nuovi sistemi digitali ormai sono in grado di individuare con estrema chiarezza se il contribuente è più o meno in regola o se è molto lontano dal dichiarare tutto il dovuto, possono aderire ad un accordo con il fisco che li lega per due anni, garantendo loro di fatto niente controlli.

L’intesa prevede che paghino a sconto (decrescente, secondo il voto di affidabilità) su di un reddito stabilito insieme all’Agenzia delle Entrate, un poco più elevato di quello dichiarato l’anno prima.

Nel corso della discussione che portò poi al decreto legislativo n.13 del 12 febbraio 2024, si parlò di incassi miracolosi.

Per invogliare le partite Iva fu anche previsto un bel colpo di spugna sul passato collegato direttamente all’adesione dei contribuenti, oltre ai benefici ordinari: non pagare imposte e contributi sul maggior reddito rispetto a quello concordato; pagare a sconto su ciò che si è concordato; non subire accertamenti presuntivi e, di fatto, anche materiali.

A conti fatti, si scoprì che, su oltre 2,2 milioni di partite Iva sottoposte agli Isa, avevano aderito solo 460 mila contribuenti (più 124 mila forfettari), con il risultato di un incasso di 1,3 miliardi per entrambi gli anni 2024 e 2025 (meno di mezzo miliardo nel 2024 e poco più di 850 milioni nel 2025).

Cioè lo Stato aveva rinunciato a chiedere il dovuto, aveva cancellato il passato per quei contribuenti, aveva garantito niente controlli e in cambio aveva ricevuto una somma a dir poco deludente.

Beninteso, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, padre del provvedimento, ha sempre magnificato quel risultato come una notevole “emersione” di imponibile, dimenticando di ricordare che grazie alle nuove tecnologie, sempre che vi sia la volontà politica di utilizzarle, gli Isa indicano con un’approssimazione molto credibile chi è più o meno in regola e chi invece è praticamente certo che stia barando.

I numeri, in seguito, sono anche peggiorati.

Questo, dunque, il contesto in cui si sta discutendo della versione 2026/2027 del concordato preventivo biennale.

Ed ecco il punto: mentre si preannuncia un anno di risorse risicate, già si pensa a nuovi regali per invogliare le partite Iva a dichiarare ed a versare qualcosa in più.

Si discute, per esempio, sulla possibilità di aderire al concordato anche in presenza del superammortamento degli investimenti al 180 per cento; ma, soprattutto, si discute se ridurre in modo significativo la quantità di reddito in più da dichiarare rispetto all’anno 2025 e se favorire in questo modo anche coloro che hanno un voto Isa molto basso, cioè coloro che, con larghissima probabilità, evadono il fisco.

Saldi di Primavera, dunque, a favore dei debitori del fisco. Lo Stato deve aiutare chi non ce la fa a pagare le tasse, ricorda ogni volta Matteo Salvini. Solo che una cosa è aiutare i contribuenti momentaneamente in difficoltà, cosa possibile e che va anche presa in considerazione. E ben altra è aiutare ogni anno, ogni esercizio, bilancio dopo bilancio, le attività così deboli che non sono in grado di vivere senza evadere il fisco.

Questo non è fisco giusto, questo è aiuto di Stato possibile solo grazie ai versamenti dei contribuenti onesti. E come tale andrebbe valutato e discusso.

Tanto più da un governo come quello presieduto da Giorgia Meloni che, appena insediato, volle tagliare di netto gli aiuti allora previsti nei confronti dei cittadini più deboli.

In ogni caso, di questi sconti sarà bene ricordarsene quando in autunno il governo ci dirà come comporre il bilancio pubblico per il 2027 e quanti denari saranno destinati, tanto per dire, all’assunzione di dottori e infermieri per far funzionare la sanità, di magistrati e cancellieri per far funzionare la giustizia, di poliziotti e carabinieri per rendere più sicure le nostre strade, oltre a dirci quanti investimenti si potranno fare dopo la fine del Pnrr per adeguare le infrastrutture italiane, in particolare nel Mezzogiorno.

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