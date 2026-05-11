Siamo di fronte a un quadro sempre più complesso che sfugge alla nettezza desiderabile con cui il bipolarismo ci consentiva di leggere le dinamiche geopolitiche internazionali: in un mondo sempre meno globalizzato, gli Stati Uniti rivendicano la scena planetaria su scacchieri distanti e apparentemente non comparabili, una rivendicazione che passa attraverso azioni geoeconomiche spericolate (i dazi) e attraverso azioni militari che ne indeboliscono la popolarità e sembrano inarrestabili (a che ora si prevede l’attacco a Cuba?). Fabio Amato, Raffaele Nocera, Paolo Wulzer

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Appunti è Media Partner della seconda edizione del Festival della Politica Internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università L’Orientale di Napoli, il 13 e il 14 maggio. Qui sotto il programma completo e qui il link per seguire in streaming. Su Appunti pubblichiamo analisi firmate da alcuni degli speaker.

Questo intervento è firmato da Fabio Amato, professore ordinario di Geografia presso l’Università di Napoli “L’Orientale”; Raffaele Nocera, coordinatore del Dottorato in Studi internazionali dell’Università di Napoli “L’Orientale”; e Paolo Wulzer, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli “L’Orientale”.

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Questo primo scorcio del 2026 ha confermato come la politica internazionale abbia ripreso a correre veloce, in una direzione che appare ormai drammaticamente definita.

In un contesto già segnato dall’onda lunga delle tre crisi che hanno frammentato il mondo negli ultimi anni (la pandemia da Covid-19, l’invasione russa in Ucraina e la guerra tra Israele e Hamas), i primi mesi dell’anno in corso sono stati scanditi da due scosse tanto lontane geograficamente quanto vicine geopoliticamente.

Ci si riferisce all’azione delle forze militari statunitensi tesa alla cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro (con il conseguente suo trasferimento negli Stati Uniti per accuse di narcotraffico) e all’offensiva militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Se quest’ultima è avvenuta in uno spazio regionale già stressato e dove le attività militari israeliane non si sono di fatto mai arrestate dopo gli attentati del 7 ottobre 2023, la prima, al contrario, si è verificata in uno dei quadranti storicamente meno conflittuali dello scacchiere internazionale, se restiamo all’ambito delle dispute tra attori statuali.

Apparentemente si tratta di due episodi distinti e separati. In realtà, essi sono fortemente connessi e non solo perché accaduti a poche settimane di distanza l’uno dall’altro.

Emergono, infatti, fattori comuni che consentono di tracciare una linea che da Caracas giunge sino a Teheran e che appaiono altamente esplicativi dell’attuale fase internazionale:

il coinvolgimento degli Stati Uniti nella versione di potenza imperiale che rifugge dalla condivisione con i suoi alleati tradizionali; la rimilitarizzazione delle relazioni internazionali;

la volontà di ridefinire gli assetti geopolitici e geoeconomici di regioni del pianeta puntando essenzialmente sull’uso della forza;

la rivalità tra player globali per il controllo delle risorse energetiche e di rotte commerciali vitali; la contesa tra le principali potenze (Stati Uniti, Cina e Russia) per la divisione del mondo in sfere di influenza;

gli effetti diretti e indiretti delle crisi geopolitiche sui meccanismi sempre più fragili della globalizzazione.

La somma di questi elementi ha prodotto un unico risultato certo: il massacro del diritto internazionale.

Il senso del Venezuela

Il primo episodio in ordine di tempo è, per molti versi, eccezionale per quanto opzione contemplata dai decision makers statunitensi già molti mesi prima che l’azione militare fosse messa in pratica. Lo è nella misura in cui teniamo conto che l’ultima dimostrazione muscolare degli Stati Uniti nel continente americano risaliva al gennaio del 1990 quando, con George H.W. Bush alla Casa Bianca, invasero Panama e catturarono il dittatore Manuel Noriega, reo di attività illecite (tra cui il traffico di droga).

È vero che l’America Latina è tornata a essere di recente, suo malgrado, territorio di competizione inter-egemonica (come lo era stato per gran parte dell’Ottocento e nella prima metà del XX secolo), ma negli ultimi 35 anni circa Washington non aveva mai fatto ricorso all’intervento militare diretto nelle sue relazioni con un vicino meridionale nemmeno dinanzi a quelle che considera, sin dagli anni Ottanta del Novecento, gravi minacce alla sicurezza nazionale e vere e proprie “emergenze” emisferiche come il narcotraffico e i flussi migratori lungo la direttrice sud-nord delle Americhe.

Tanto meno ha agito per regolare i conti con “nemici” regionali finanche quando inseriti nella sua black list (si pensi a Cuba o allo stesso Venezuela soprattutto dal 1999 al 2013 quando al potere ci fu Hugo Chávez).

Dall’immediato post-Guerra fredda nessun governo statunitense aveva sconfessato apertamente il principio di non intervento in un altro Paese americano – in spregio agli artt. 19, 21 e 22 della Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani - o violato spudoratamente dal 2001, anno della sua approvazione, la carta democratica interamericana.

L’operazione in Venezuela si presta ad almeno tre letture intrecciate: nazionale, regionale e internazionale.

In primo luogo, lo scopo è stato quello di sbarazzarsi di un rivale strategico ostinatamente contrario ai desiderata della Casa Bianca, favorendo non già un cambio di regime ma la sua sostituzione con figure dell’establishment (a partire dalla vicepresidente Delcy Rodríguez) più accomodanti e predisposte a favorire un rapido riallineamento del Paese agli Stati Uniti sul piano regionale e internazionale e, soprattutto, a (ri)consentire il controllo delle risorse energetiche nazionali.

In secondo luogo, tale operazione deve essere considerata un messaggio forte e chiaro inviato a tutte le cancellerie latinoamericane teso a precisare il grado di determinazione dell’attuale amministrazione repubblicana nel voler perseguire gli obiettivi formalizzati nella Strategia di sicurezza nazionale del dicembre 2025.

Su quali siano questi obiettivi è sufficiente rammentare che questo corso, definito Corollario Trump alla dottrina Monroe, evoca apertamente la stagione di Theodore Roosevelt, caratterizzata dal ricorso all’uso della forza e da interventi statunitensi nell’area centroamericana e caraibica (il vero ‘cortile di casa’) sotto forma di ‘potere di vigilanza’.

Oggi come allora, gli Stati Uniti si sono autoattribuiti il ruolo di garanti dell’ordine continentale e hanno rivendicato il proprio primato politico e strategico in America Latina.

È così che si comprende la rinnovata intransigenza e aggressività nei confronti di Cuba mirante a favorire, con maggior convinzione rispetto al Venezuela, un cambio di regime.

Bersaglio Cina

Infine, ed è questa la novità rispetto al passato - sia che ci si riferisca ai primi del Novecento quando Washington era ancora costretta a competere con i principali attori europei, sia al periodo della Guerra fredda quando rivaleggiò con l’Unione Sovietica -, essa ha come principale destinatario Pechino – e in subordine Mosca – di cui si vuole contrastare la penetrazione in ambito economico e finanziario e in maniera crescente negli ultimi anni, l’influenza politica.

Richiamandosi a quanto esplicitato già in occasione del suo primo mandato, la manifesta volontà di Donald Trump è di difendere l’America Latina da “interferenze esterne”, rappresentate appunto dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia.

Pechino è il primo socio commerciale di qualificate nazioni come Brasile, Cile, Perù, Argentina, destinazione privilegiata delle esportazioni di minerali dell’America meridionale e secondo partner economico dell’intera regione, subito dopo gli Stati Uniti; in questo primo quarto del XXI secolo, Mosca ha, invece, intrattenuto relazioni privilegiate in special modo con quelle nazioni guidate da leader di sinistra come Venezuela, Cuba, Bolivia e Nicaragua, mostrandosi però molto attiva pure nel Cono Sud.

Inoltre, vale la pena ricordarlo, Cina e Russia sono i principali promotori di quel progetto orientato a ridefinire l’attuale ordine economico e politico internazionale che si avvale, peraltro, di formule non istituzionalizzate di partenariato come la coalizione nota come BRICS, di cui fanno parte pure Brasile, India e Sudafrica.

Analogie e differenze in Iran

L’intervento congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, avviato il 28 febbraio con un’operazione militare coordinata tra i due Paesi contro obiettivi militari, civili, industriali e politici della Repubblica islamica, ci ha detto cose analoghe ma anche differenti rispetto a quanto emerso dalla prova di forza andata in scena il 3 gennaio a Caracas.

Se il disprezzo delle norme internazionali, l’ostentazione della potenza militare come strumento privilegiato di politica estera, l’idea ottocentesca di un mondo diviso in aree di influenza come modello di governance internazionale, la matrice anti-russa e cinese e la dimensione energetico-commerciale hanno senz’altro accomunato Absolute Resolve contro Maduro e Epic Fury (Lion’s Roar per gli israeliani) contro il regime degli ayatollah, il diverso quadro regionale ci spinge però a sottolineare alcune specificità della guerra scatenata contro l’Iran.

In primo luogo, le finalità politiche dell’azione.

Se a Caracas la prospettiva è apparsa fin dall’inizio non quella di un cambio di regime, quanto di un più soft cambio nel regime, a Teheran la parola d’ordine della Casa Bianca sembra essere stata, almeno all’inizio, quella del regime change, con Donald Trump che sembrava essersi convertito alla logica e al linguaggio dell’interventismo neo-con.

Su questo aspetto cruciale, in realtà, l’amministrazione statunitense non si è mai espressa in modo univoco.

Se nei primi giorni dell’intervento, in particolare dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, il rovesciamento del regime iraniano appariva il pilastro strategico dell’intera operazione, successivamente, anche di fronte alla difficoltà di realizzare un disegno tanto ambizioso quanto irrealistico in un contesto solido e sedimentato come quello iraniano, la narrazione della trasformazione interna dell’Iran veniva dapprima diluita in un disegno più ampio, successivamente dimenticata e infine esplicitamente negata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Queste oscillazioni statunitensi sono state accompagnate da analoghe ambiguità israeliane, con dichiarazioni sovente ondeggianti sullo scopo ultimo della campagna militare, con il cambiamento del regime spesso presentato non come obiettivo ma come “risultato naturale” dell’operazione.

Questa complessa messa a fuoco degli obiettivi della campagna non poteva però offuscare un dato di fondo: se anche Stati Uniti e Israele non hanno mai realmente accarezzato l’ipotesi di una replica dell’Operazione Ajax contro Mossadeq del 1953 oppure dell’invasione anglo-americana dell’Iraq del 2003 finalizzata a detronizzare Saddam Hussein, tuttavia l’aspettativa di un collasso totale delle strutture iraniane sotto i colpi delle forze aeree israelo-statunitensi e con l’auspicato contributo della sollevazione del popolo iraniano, ha senz’altro costituito una delle ratio strategiche dell’intervento.

Il problema Israele

La seconda differenza riguarda le relazioni di Washington con gli alleati regionali. Mentre in America Latina Washington appare (non da oggi) il dominus incontrastato della rete di rapporti che ne puntellano il primato emisferico, in Medio Oriente la special relationship con Israele sembra ormai viaggiare su una sorta di inversione degli equilibri tradizionalmente esistenti tra superpotenza globale e potenza regionale di riferimento.

Senza arrivare agli eccessi di dipingere l’attuale politica mediorientale della Casa Bianca completamente al rimorchio di quella israeliana, e senza dimenticare il dato storico che fa risalire l’ultima divergenza strategica e strutturale tra Israele e Stati Uniti alla crisi di Suez del 1956, non si può tuttavia non sottolineare come l’intervento congiunto contro l’Iran si configuri molto più al servizio del disegno israeliano di supremazia regionale che del progetto statunitense di stabilità mediorientale anti-cinese.

La neutralizzazione del programma militare nucleare iraniano (da cui peraltro Teheran appariva molto distante), la demolizione della sua capacità militare missilistica e aerea, l’indebolimento del regime, la pressione economica, lo smantellamento dell’“Asse della Resistenza” (Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, Hamas in Palestina, diverse milizie sciite in Iraq e Siria) capace di proiettare la potenza iraniana nell’intera regione, appaiono come strumenti volti a destrutturare l’unico competitor regionale di Israele.

La stessa dottrina Netanyahu che ha preso forma in questi mesi, fondata su un approccio di guerra preventiva permanente (“Se non andate nella giungla, la giungla verrà da voi”, ha dichiarato il premier israeliano in un recente discorso rivolto agli Ufficiali dell’esercito) e che ha portato lo Stato ebraico a essere al momento impegnato su sette fronti di guerra contemporaneamente (Iran, Gaza, Libano, Yemen, Siria, Iraq e Cisgiordania) esaspera tendenze di fondo da sempre presenti nella politica estera israeliana, ma su cui gli Stati Uniti nel passato erano riusciti talvolta a esercitare pressioni e influenze di moderazione e contenimento.

Ora questa capacità di Washington di frenare gli istinti più aggressivi di Israele e di indirizzare le sue scelte verso obiettivi di stabilità regionale condivisa appare indebolita, come era già emerso drammaticamente nella passività statunitense (anche della precedente amministrazione Biden) verso l’indiscriminata e sproporzionata risposta militare israeliana contro Gaza dopo gli attentati del 7 ottobre.

La stessa difficoltà della Casa Bianca di chiudere definitivamente la partita della tregua in Iran appare esplicativa in tal senso, con Trump che sembra puntare a una chiusura rapida delle ostilità per stabilizzare i prezzi del petrolio e rispondere alle pressioni interne contro un impegno militare prolungato e Netanyahu che mira invece a un indebolimento permanente e strutturale di Teheran, a cui il cessate il fuoco prolungato potrebbe ridare fiato e consentire di organizzarsi.

Siamo dunque di fronte a un cambio di paradigma nella relazione speciale tra Israele e Stati Uniti?

Alcuni segnali potrebbero forse portare a questa conclusione, anche se basterebbe una rapida rilettura del volume The Israel Lobby and American Foreign Policy, scritto da John J. Mearsheimer e Stephen Walt nel 2007, per ricordarci come tutta la traiettoria dei rapporti tra i due paesi sia stata in realtà costellata da decisioni più vicine alla visione e agli interessi israeliani che alle priorità e al tornaconto statunitense.

Siamo dunque di fronte a un quadro sempre più complesso che sfugge alla nettezza desiderabile con cui il bipolarismo ci consentiva di leggere le dinamiche geopolitiche internazionali: in un mondo sempre meno globalizzato, gli Stati Uniti rivendicano la scena planetaria su scacchieri distanti e apparentemente non comparabili, una rivendicazione che passa attraverso azioni geoeconomiche spericolate (i dazi) e attraverso azioni militari che ne indeboliscono la popolarità e sembrano inarrestabili (a che ora si prevede l’attacco a Cuba?).

Un bisogno scomposto di conservare una centralità globale sempre più indebolita dalla Cina e dalla Russia e che colloca in un ruolo ancillare non solo l’America Latina, ma anche l’Europa, che Trump vorrebbe docile supporter di ogni azione promossa.

Scenari non prevedibili, come non prevedibile appariva l’azione di Putin in Ucraina, che si cumulano ad altri teatri di guerra di cui troppo spesso ci dimentichiamo (il Sudan su tutti). Forse è necessario abbandonare i vecchi schemi interpretativi e costruirne altri, dotarsi di nuove lenti per guardare il mondo.

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