La questione del colpo di Stato è stata diffusa da un’agenzia che già anni fa aveva parlato di una malattia terminale di Vladimir Putin. Quindi, a mio avviso, è poco credibile dal punto di vista delle fonti. Oltretutto, diffondendo questa notizia, avrebbe anche allertato lo stesso Vladimir Putin, permettendogli di prevenire un eventuale complotto Mara Morini

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Distratti dalla guerra in Iran, ci siamo quasi dimenticati di quella in Ucraina dove la situazione ha raggiunto un pericoloso stallo. Pericoloso perché, dopo il fallimento dei negoziati imposti da Donald Trump nell’ultimo anno, la Russia potrebbe essere tentata da nuove mosse, come alcuni segnali sembrano suggerire.

L’approccio trumpiano alla guerra è fallito: ormai sono passati nove mesi dal vertice fra Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, quasi un anno e mezzo dall’umiliazione del presidente Volodymir Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca. E non è successo niente.

L’idea che la guerra si potesse chiudere costringendo l’Ucraina a dolorose concessioni territoriali e alla rinuncia alle pretese su zone sotto il controllo russo si è dimostrata fallace.