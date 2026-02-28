Un quadro con Bill Clinton in casa di Epstein La vicenda Epstein mostra qualcosa che tendiamo a rimuovere: il potere reale non si esercita soltanto dentro le istituzioni, ma anche ai loro margini — nelle cene private, nelle telefonate informali, nelle relazioni che non lasciano traccia pubblica. La cosiddetta “Epstein class”, quindi, non è necessariamente una patologia del sistema: è il sistema che funziona per chi sa come usarlo Alberto Alemanno

Il caso Epstein è come una matrioska a rovescio, ogni scandalo ne contiene uno più grande. Lo scandalo dei crimini sessuali contiene quello dei crimini finanziari che a sua volta contiene quello dei possibili ricatti, dentro il quale si intravede l’altro possibile scandalo dello spionaggio internazionale.

Al centro di tutto, come la bambolina che trovi quando finisci di aprire la matrioska, c’è lo scandalo dell’opacità del potere, dei rapporti personali in deroga a ogni lealtà istituzionale e a ogni obbligo di trasparenza.

E questo non è un problema soltanto americano, ma anche europeo.

La pubblicazione di 3,5 milioni di pagine, tra email, foto e video, ha dato una pericolosa illusione di trasparenza. Ma non possiamo certo dire che del caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto nel 2019, sappiamo tutto. Anzi.

L’alluvione di documenti, ormai è chiaro, vuole anche ridimensionare le zone d’ombra rimaste. “Andate a guardarvi quello che è disponibile invece che concentrarvi su quello che manca”, dicono i commentatori e i politici trumpiani o comunque vicini alle persone coinvolte nel caso Epstein.

E invece, forse, l’unico modo di cercare una qualche verità è concentrarsi soprattutto su quello che manca. E sul perché manca.