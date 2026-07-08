Appunti - di Stefano Feltri

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Paolo Bisol
1h

Anche su questo l’Italia ha fatto scuola! Orgoglio italiano.

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Duilio Carli
3h

Riporto un pezzo di Robba di oggi che mi pare più condivisibile.

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C’è un legame tra le due vicende del giorno, ed è il suffragio democratico: la Corte d’appello di Parigi nel lasciare libera di candidarsi Marine Le Pen lo assume come limite del proprio potere, Nigel Farage dimettendosi da parlamentare e candidandosi alle suppletive lo invoca come dispensa dai controlli. È la differenza tra democrazia e populismo.

A Parigi, la Corte d’appello ha confermato la colpevolezza di Marine Le Pen per l’appropriazione dei fondi del Parlamento europeo, riducendo l’ineleggibilità a quindici mesi effettivi, già scontati. Nel motivare la pena ha richiamato la libertà di candidatura e la libertà di scelta dell’elettore. Dal marzo 2025 una riserva di interpretazione del Conseil constitutionnel impone al giudice che pronuncia l’ineleggibilità di valutare la proporzionalità della lesione arrecata ai diritti di elettorato attivo e passivo.

A Londra, poche ore dopo, Nigel Farage ha annunciato le dimissioni da deputato per provocare elezioni suppletive a Clacton, alle quali si ricandiderà, mentre l’organismo di controllo parlamentare indaga su una donazione da cinque milioni di sterline a Reform Uk. Saranno gli elettori del collegio, ha detto, a giudicare le sue azioni. Qui il suffragio viene sovrapposto alla giustizia: l’elettore è chiamato a pronunciarsi su una materia per la quale esiste una giurisdizione, che proseguirà il suo lavoro qualunque sia l’esito del voto. Laburisti e conservatori pare che non presenteranno candidati (lasciando Farage nel suo bidone elettorale: l’unico che correrà contro di lui sarà il comico Count Binface!).

Ciò detto, l’uso improprio delle suppletive in Uk non lo ha inaugurato Farage. A maggio il laburista Josh Simons si è dimesso dal seggio di Makerfield, affidatogli dagli elettori appena due anni prima, per aprire ad Andy Burnham la strada verso Westminster e da lì verso Downing Street: una suppletiva provocata al solo scopo di mettere in scacco il premier Starmer. Il metodo populista, evidentemente, non è un’esclusiva dei populisti.

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Assolutamente, procediamo.

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