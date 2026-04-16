All’inizio c’erano remore, anche perché il partito guidato da Alice Weidel è costantemente sotto osservazione ed è stato più volte associato al rischio di violare il divieto di ricostituzione di organizzazioni di matrice nazista. Il salto di qualità arriva a fine 2023, quando alcuni membri del partito si incontrano con esponenti dell’estrema destra per discutere esplicitamente della remigrazione coatta di chi, secondo loro, non ha diritto a restare in Germania Lisa Di Giuseppe

Ogni idea ha diritto ad avere uno spazio e a trovare un palco? Oppure ce ne sono alcune che sono contrarie ai valori della Costituzione, che racchiudono un progetto criminale e razzista e dunque vanno ostacolate, bloccate, silenziate?

Queste domande, sempre più frequenti, ogni tanto trovano una declinazione concreta che costringe a prendere una posizione netta.

A Milano è prevista per il 18 aprile una manifestazione in piazza Duomo, organizzata dal gruppo europeo dei Patrioti, all’insegna dello slogan della “remigrazione”.

Il presidente della Regione Attilio Fontana dovrebbe partecipare, il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini pure, mentre la presidente del consiglio comunale di Milano Elena Buscemi del PD ha chiesto di vietarla.