Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di Giovanni Terzi
Giovanni Terzi
5h

Io sono del 1964 (quindi mi manca qualche anno per diventare adulto) trovo la tua valutazione molto coerente e, credimi, abbraccia anche chi, come me ha sessant’anni . Perché alla fine le dinamiche e le logiche delle vite non cambiano con i tempi e si somigliano sempre. Grazie per questo commento

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Avatar di Lorenzo Faglia
Lorenzo Faglia
4hModificato

Sicuramente guarderò la serie e l'articolo mi incoraggia a verificare se si tratta di una elaborazione del tema dei gruppi di amici di gioventù che la vita disperde per mille strade diverse e che per me ha trovato il vertice cinematografico in "C'eravamo tanto amati" di Scola e musicale nel testo di "Vita Spericolata" di Vasco Rossi che per una coincidenza è stata pubblicata lo stesso anno di nascita di Zerocalcare, come a significare che sia un tema eterno e non specifico di una singola generazione

(E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy bar

Oppure non c'incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Ognuno col suo viaggio

Ognuno diverso

E ognuno in fondo perso

Dentro i fatti suoi)

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Assolutamente, procediamo.

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