Le contraddizioni tra ciò che Carney ha detto a Pechino e a Davos sono evidenti. La nuova partnership strategica con la Cina nel nuovo ordine mondiale difficilmente andrà lontano se il Canada si troverà dalla parte sbagliata della leva commerciale che Pechino cercherà di costruire.

L’idea della Cina come partner di riferimento per il Canada – e per altri disillusi e diffidenti verso l’America di Trump – rischia inoltre di ritorcersi contro, man mano che le politiche industriali, mercantiliste e di politica estera cinesi eroderanno le ambizioni di rafforzare resilienza economica e indipendenza politica.

George Magnus