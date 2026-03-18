La notizia degli arresti andava pubblicata? C’era modo di farlo senza violare gli obblighi della Carta di Treviso di protezione dei minori? Verrebbe da dire che sì, certo, era una signora notizia come dimostra il fatto che ne stiamo discutendo. Ma a una valutazione più attenta si può arrivare alla conclusione opposta

C’è una vicenda delicata che sta animando molte discussioni sui social e non solo e che riguarda il modo in cui si fa informazione.

Dunque, vale la pena affrontarla con tutte le cautele del caso: nella giornata di domenica si diffonde la notizia che un uomo di Roma e una donna di Treviso sono stati arrestati con l’accusa di scambiarsi immagini e filmati pedopornografici, alcuni dei quali indicherebbero che la donna commetteva abusi su figli e nipoti.

In questi casi si dovrebbe applicare la cosiddetta Carta di Treviso dell’ordine dei giornalisti, che è un documento del 1990 più volte rivisto fino al 2016: è un testo non vincolante ma che include valutazioni etiche di buon senso e la cui violazione può portare a sanzioni disciplinari per gli iscritti all’ordine dei giornalisti. Stabilisce, in sintesi, che i diritti dei minori prevalgono sul diritto di cronaca.

Il pubblico ha diritto a essere informato anche su storie che riguardano minori, ma i minori hanno un diritto più forte a non avere la vita segnata dal coinvolgimento in vicende nelle quali, per definizione, non possono avere alcuna responsabilità.

Nel concreto questo significa, cito dalla Carta di Treviso, che “va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste”.

Il passaggio che si applica alla nostra vicenda, quella della coppia arrestata per abusi e video pedopornografici, è il seguente:

“Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere”.

Forma e sostanza