Non so che cosa fanno adesso, e dove sono, il tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa per un brutto voto e altre assurde ragioni, il diciassettenne che voleva emulare Columbine, la ragazzina armata di forbici. Ma mi rimane l’impressione che, ovunque siano, non siano usciti dalla solitudine e dall’allucinazione che essa crea e li ha spinti a tutto questo. E non mi sembra né una vittoria, né una garanzia Gianfranco Pellegrino

Nel breve volgere di alcuni giorni, un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa a Trescore Balneario (Bergamo), si è scoperto che un diciassettenne progettava un attentato in stile Columbine a Pescara, alcuni minorenni di Massa hanno accerchiato e ucciso un uomo di quarantasette anni che forse li stava rimproverando, una ragazzina di Castelfranco di Sotto (Pisa) ha aggredito una compagna con un paio di forbici.

Che sta succedendo nelle scuole italiane? Che sta succedendo ai giovani e alle giovani italiane?

È difficile stabilirlo. Ed è forse incongruo pensare per categorie. Sono giovani questi ragazzi e ragazze, ma lo sono anche quelli che hanno votato no al referendum sulla giustizia, quelli sulla Flottilla per Gaza, gli attivisti climatici, gli eredi dei Fridays for future.

Forse non c’è nulla che accomuni quelli che chiamiamo ‘giovani’, come accade con tutte le categorie sociologiche, specialmente quelle anagrafiche.

Forse, invece, c’è una questione giovanile che sta scoppiando, e di cui ci si dovrebbe occupare di più. Per adesso, nella società italiana, ci sono due reazioni prevalenti a quella che, dunque, si potrebbe chiamare questione giovanile.

La risposta neoautoritaria

C’è una reazione che potremmo chiamare neoautoritaria. È quella di chi depreca l’attacco all’autorità dei docenti e della scuola, e in generale la perdita dell’autorevolezza morale degli adulti e di agenzie educative come la scuola e la famiglia.

La soluzione, per costoro, consiste nell’inasprire le pene, eventualmente anche diminuendo l’età di imputabilità (questo viene proposto in un disegno di legge a firma Marta Fascina), e nel varare una serie di misure rieducativo-disciplinari volte a restaurare la presunta autorevolezza dei docenti e a ritornare alla scuola e alla pedagogia di una presunta età aurea precedente la deriva del Sessantotto (questo è il mantra del ministro Valditara e dei suoi intellettuali di riferimento, come Ernesto Galli Della Loggia e Paola Mastrocola).

L’idea è che atti come quelli elencati sopra siano prova lampante di una crisi pericolosa dell’autorità o dell’autorevolezza, una crisi di carisma da parte degli adulti, ma anche una crisi di valori da parte dei giovani. E la soluzione alla crisi è una miscela di punizione ed educazione (o rieducazione).

La reazione neoautoritaria si rivolge anche ai giovani attivisti e alle manifestazioni più peculiari della vita sociale giovanile: da questo coté ideologico derivano certe norme del decreto sicurezza e il famoso decreto anti-rave.

Si tratta di una reazione che sottolinea il pericolo della violenza, che sta con le vittime, che fornisce argomentazioni a una visione impaurita e paurosa della società.

La risposta neoapocalittica

Un’altra reazione, che (riprendendo una famosa categoria di Umberto Eco) potremmo definire neoapocalittica, insiste sul contesto mentale e informazionale e sulla tecnologia, cioè sull’impatto della rete sulle ideologie e le azioni dei giovani.

In questo caso, tutto il filone di analisi dell’infodemia e dell’epistemia, delle ideologie alt-right e della manosfera, nonché delle fake news e della costruzione social del consenso e dell’impatto dell’intelligenza artificiale viene impiegato per enfatizzare il manifesto attribuito al giovane di Bergamo, i meme e il gergo del diciassettenne di Pescara, i video che potrebbero essere stati modelli per la ragazzina di Pisa.

Qui la diagnosi è chiara: si suggerisce un impatto causale, o almeno un effetto di amplificazione di spinte e tendenze già esistenti, da parte dell’esposizione ai social o alle piattaforme. La cura è meno chiara.

I neoautoritari, che di queste analisi sono al corrente e talvolta ne fanno uso, rispondono alla solita maniera, cioè vietando – si veda la circolare del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara sull’uso degli smartphone a scuola.

I neoapocalittici spesso suggeriscono di nuovo percorsi di educazione, limiti di età, regolamentazioni, e così via. Anche questa reazione non riguarda solo gli studenti, ma si allarga ai giovani in generale: si vedano le varie discussioni sull’influenza deleteria dei social sulle abilità cognitive delle nuove generazioni, sulle loro abitudini di lettura, e così via, ma anche le analisi delle baby gang.

Il paradosso della responsabilità

Queste reazioni condividono presupposti contraddittori. I neoautoritari assumono che ragazzi e ragazzi minorenni siano pienamente responsabili, o almeno lo siano quel tanto che è sufficiente a considerarli legalmente imputabili o a farli oggetto di provvedimenti disciplinari. Per i neoautoritari siamo di fronte a vizi morali e devianze di individui.

Per i neoapocalittici, invece, siamo di fronte a tendenze collettive, all’impatto di cambiamenti epocali nei processi di formazione delle ideologie e degli stili di vita. Il nichilismo violento, la violenza agita, le idee discriminatorie, i sentimenti di odio e rancore, per costoro, sono effetti di cause sociali e, nello specifico, di nuove modalità di conoscenza e di formazione delle idee e delle ideologie. In questo caso, gli individui sono più vittime che colpevoli.

La contraddizione più evidente si ha quando le due reazioni si mischiano e ibridano, cioè quando i neoautoritari invocano lo spirito dei tempi e la necessità di rieducazione e i neoapocalittici cedono alle tentazioni della censura e dei divieti facili.

La prima cosa l’ha fatta in maniera molto evidente il ministro Valditara, in alcuni suoi scritti, imputando al Sessantotto e alla pedagogia progressista il venir meno dell’autorevolezza dei docenti e della scuola e proibendo l’uso degli smartphone a scuola.

Lo si fa, talvolta con buone intenzioni, talvolta maliziosamente, collegando certe ideologie sessiste del rancore maschile al prevalere di politiche di emancipazione femminile o alla presunta egemonia culturale del femminismo o del woke, come se ci fosse un nesso causale – e tutto sommato una spiegazione che può anche essere giustificazione – fra attenuazione della discriminazione di genere e reazione sessista.

La contraddizione sta nel fatto che una spiegazione sociale o epocale della violenza agita o minacciata, della violenza degli atti e delle parole, delle ideologie discriminatorie, se spinta troppo oltre finisce per escludere le responsabilità individuali.

Se la violenza è figlia dell’epoca, se ci sono trigger irresistibili, allora chi reagisce non ha, o non ha tutte, le colpe. E, d’altra parte, se individui minorenni possono essere considerati responsabili come autori di reati e puniti per questo, le spiegazioni sociali o epocali del loro comportamento lasciano il tempo che trovano.

Si tratta di un paradosso, o una contraddizione, che riguarda anche la politica del diritto penale in generale. Se si pensa che certi reati abbiano cause sociali, e per pensarlo basta sostenere che sono più diffusi in certe categorie, allora punirli ha senso solo se la pena è effettivamente deterrente, e non certo per soddisfare principi retributivi.

Se gli immigrati, poniamo, commettono certi delitti più di altri – cosa che non è vera –, lo faranno per fattori legati alla loro condizione, fattori di cui non hanno colpa, dal momento che si tratta di condizioni sociali o esistenziali generali e collettive. Quindi, le ragioni per irrogare certe pene sono solo l’eventuale deterrenza della punizione.

Se tale deterrenza non viene dimostrata, le pene sono solo una forma di discriminazione sociale. Non ci sono ancora prove che l’inasprimento delle pene proposto da questo governo funzioni. Il delitto di Massa è avvenuto a decreto sicurezza in vigore, per esempio. Quindi, quel che rimane di tutti i discorsi neoautoritari è o un tic securitario o una forma sottile di discriminazione sociale.

Fuori dalla comunità

La contraddizione è evidente nella legislazione scolastica più recente, come riformata dal ministro Valditara.

Nel 2025, il ministro ha rimesso mano al cosiddetto Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, varato dal ministro Luigi Berlinguer nel 1998 e rivisto da Giuseppe Fioroni nel 2007

Già la revisione di Fioroni introduceva sospensioni disciplinari anche superiori a quindici giorni. La revisione di Valditara muove esplicitamente dall’obiettivo di “ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza del personale docente” (preambolo del decreto 134 del 2025).

Per farlo, sostanzialmente, si articolano ulteriormente i provvedimenti disciplinari che allontanano gli studenti dalle lezioni e dalla comunità scolastica, disponendo all’articolo 8 che, durante questi periodi, studenti e studentesse si dedichino ad “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare” o, ove la sospensione superi i due giorni, ad “attività di cittadinanza attiva e solidale”, presso apposite sedi ed enti.

Quindi, la risposta a tutta una serie di comportamenti è l’allontanamento dall’aula o dalla comunità e l’impegno forzato in attività di educazione, di varia specie.

L’allontanamento è la parte punitiva, quella che riconosce la responsabilità individuale, l’educazione è la parte che nasce dall’idea che il comportamento suppostamente deviante derivi da difetti di conoscenza o da cause ambientali, o che possa essere prevenuto grazie a un ambiente diverso e a un surplus di conoscenza.

Per comportamenti più gravi, si introduce una prospettiva ancora diversa, cioè obiettivi di prevenzione del reiterarsi della condotta: in presenza di condotte pericolose socialmente, l’allontanamento può essere superiore a quindici giorni, o addirittura permanente, con la conseguente perdita dell’anno scolastico (lo si dice all’art. 9).

Alla contraddizione fra ascrizione di responsabilità e lettura sociale dei comportamenti qui si aggiunge un’omissione cruciale, figlia di una precisa visione politica della supposta devianza.

Al di là di qualsiasi discussione sulla responsabilità, sui fini educativi e sulle cause sociali di certe condotte, la reazione è di fatto l’esclusione sociale. L’idea, cioè, è che gli studenti che violino certe regole debbano innanzitutto essere allontanati, temporaneamente o definitivamente, dalla comunità.

Ora, nei casi di violenza, questa è una reazione comprensibile. Tenere in classe lo studente che ha accoltellato la sua professoressa, che ha minacciato un attentato o tentato di ferire una compagna sarebbe veramente troppo. Ma questa reazione è immediata e dovrebbe essere transitoria.

Bisognerebbe avere una filosofia della pena più lucida e meditata: bisognerebbe, per esempio, dare un’interpretazione articolata e non contradditoria di che cosa succede quando uno studente, un giovane, si abbandona alla violenza.

Il fatto è che tutte le visioni della supposta devianza giovanile, e della devianza in generale, condividono un presupposto escludente.

C’è una comunità degli adulti, o degli onesti, o innocenti, che tende a espellere quella dei giovani, o dei rei.

Anzi, la comunità degli adulti tende a costruire la comunità dei giovani come entità separata ed estranea, ostile, nemica, e ad espellere i giovani che di questa comunità nemica sembrano essere membri.

La reazione a un fatto come l’accoltellamento di Bergamo o il minacciato attentato di Pescara è espulsiva, e lo è indipendentemente e al di là delle ovvie misure di precauzione.

Non si assume che i giovani siano membri di una comunità più grande: siano, per esempio, figli di genitori, alunni di professori.

Non si considera che un episodio del genere sia la lacerazione di una relazione o il fallimento di un rapporto.

La solitudine estrema che traspare da tutte le parole dei protagonisti di questi episodi, la solitudine dilagante di giovani che affidano totalmente all’esilità della rete i loro rapporti sociali non viene vista.

La deterrenza immaginaria

Di nuovo, questo vale più in generale. Le politiche panpenaliste o il populismo penale finiscono per ridursi a questo: il deviante, il reo, dev’essere escluso dalla società – fisicamente, con la carcerazione. La giustificazione migliore di quest’esclusione è preventiva: la prigionia è una necessaria ed inevitabile misura di difesa dalla pericolosità sociale e di deterrenza.

Ovviamente, sappiamo bene che i dati non sono univoci: non è chiaro che i reati, o certi reati, diminuiscano proporzionalmente alla severità delle pene. A livello di senso comune, c’è poi una giustificazione retributiva, spesso non troppo diversa dalla legge del taglione: il reo si merita l’isolamento.

Il reinserimento, l’educazione ci sono, perché sono anche previsti dalla Costituzione e fatti valere dalle parti più illuminate del diritto e della politica. Ma rimangono spesso residuali, quando non sono rese inutili, da tutto il resto.

Allora, che lezioni trarre da questi episodi di violenza giovanile nelle scuole e dalle reazioni più becere? Due, almeno.

La prima: le categorie sociologiche e le analisi (i giovani, la rete) vanno maneggiate con cura, stando attenti a quando vengono usate come strumenti di discriminazione ed esclusione.

La parsimonia ontologica – non esistono giovani, non c’è necessariamente meno autorevolezza degli insegnanti: ci sono quegli individui lì, con i loro vissuti, le loro capacità, e quegli specifici eventi – è anche una forma di rispetto.

La seconda lezione: la violenza è grave per molte ragioni – per la sofferenza delle vittime, per l’allarme sociale, ma anche per la lacerazione che comporta nelle relazioni e nella comunità.

Pur con la massima attenzione ai pericoli immediati e con solidarietà per le vittime, non bisogna perdere di vista le ragioni sociali e comunitarie che rendono grave la violenza.

Se lo si fa, si riduce tutto a guerra, a semplice contrapposizione: dobbiamo difenderci dalle lame, dai giovani arrabbiati, dalle ideologie estreme. Laddove, invece, forse dovremmo capire, ricucire, ritessere le relazioni.

Oppure si riduce tutto a lesa maestà: perdita di autorevolezza, attacco all’autorità, crollo dei valori. Laddove, invece, è solitudine, mancanza di comunicazione, di empatia, di capacità di vedere i nostri figli, i nostri studenti, i giovani nelle nostre città.

Non so che cosa fanno adesso, e dove sono, il tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa per un brutto voto e altre assurde ragioni, il diciassettenne che voleva emulare Columbine, la ragazzina armata di forbici.

Ma mi rimane l’impressione che, ovunque siano, non siano usciti dalla solitudine e dall’allucinazione che essa crea e li ha spinti a tutto questo. E non mi sembra né una vittoria, né una garanzia.

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