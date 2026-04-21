Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Margherita Iallonardo
Margherita Iallonardo
41m

Sono molto colpita da quanto stà accadendo a questa generazione di giovani, apprezzo questa analisi e le proposte. A volte li sento come giovani orfani. Conosco esperienze dove si cerca di lavorare con la "Comunicazione Non Violenta" di Marshall Rosenberg nelle scuole, molte esperienze all'estero ma anche qui da noi dove insegnanti volenterose/i e appassionate/i che si sono formate/i alla CNV la utilizzano nella relazione coi loro studenti anche se non è nel programma scolastico. E' una modalità relazionale che aiuta i ragazzi ad essere più consapevoli dei loro sentimenti e bisogni e soprattutto che crea connessione e rispetto imparando a leggere anche i comportamenti difficili come espressioni di bisogni da esplorare con ascolto ed empatia, che non prevede di assumere atteggiamenti giudicanti e di condanna. Si, sto parlando di un'altra scuola, di un altro rapporto coi ragazzi, ne intravedo le possibilità risanatrici nella relazione con loro, lo vedo là dove questo già accade. Grazie dell'articolo, Margherita Iallonardo

Rispondi
Condividi
Avatar di Fabio Marri
Fabio Marri
3m

A me pare che le norme citate ("che, durante questi periodi, studenti e studentesse si dedichino ad “attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare” o, ove la sospensione superi i due giorni, ad “attività di cittadinanza attiva e solidale”, presso apposite sedi ed enti") non siano di esclusione o incarcerazione o simili, ma di rieducazione: che ovviamente deve comprendere anche un fattore coercitivo, in nome della Società violata, e del ripristino della connessione delitto-castigo (troppo spesso oggi si fanno certe cose perché si è sicuri dell'impunità o di una pena simbolica, va e non peccare più). PS. Essendo affermazione marginale, del tutto fuori tema, dell'autore, non perdo tempo a eccepire sull'asserzione che gli immigrati non commettano più reati degli italiani.

Rispondi
Condividi

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura