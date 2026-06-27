Nel 2019 Zelensky definì Bandera «un eroe per una certa percentuale di ucraini, ed è normale». Ma quando nel 2021 78 deputati ucraini presentarono una petizione formale per ripristinare il titolo di Eroe dell’Ucraina a Bandera e Shukhevych, Zelensky rifiutò. Ora, dopo quattro anni di guerra, la posizione di Zelensky è cambiata