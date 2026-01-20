L’obiettivo di fondo di Trump è sostenere gli investimenti, soprattutto nell’alta tecnologia, perché è lì che si gioca la competizione con la Cina. Il primato tecnologico è un obiettivo bipartisan negli Stati Uniti. La leva americana è la riduzione delle tasse; la leva cinese sono le sovvenzioni, più o meno esplicite. Da entrambe le parti si osservano disavanzi pubblici elevati, nell’ordine del 7-8 per cento del Pil, con debito in crescita: è una corsa all’indebitamento e agli incentivi che alimenta la competizione tecnologica. In questa cornice, i dazi sono una componente di quella strategia.

Lorenzo Bini Smaghi