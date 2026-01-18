Hore beate Marie virginis , Parigi, Simon Vostre, 1512 circa, Miniatore: artista parigino legato a Rouen, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana In un momento di grande turbolenza politica e sociale, una mostra piena di piccole splendide cose da guardare con attenzione e in raccoglimento è proprio quello che ci vuole Martina Bagnoli

C’è stato un tempo in cui i libri non erano solo testi, ma anche, e soprattutto, oggetti che esprimevano in modo visibile informazioni sul contesto in cui quel testo veniva prodotto, da chi veniva richiesto e perché.

Spesso questi libri non erano fatti per essere letti, ma per essere posseduti e ammirati, diventando quindi simboli di potere, di ricchezza, di status. È così che aprire un manoscritto (volume scritto a mano prima della diffusione della stampa) vuol dire guardare un’opera unica (non ce ne sono due identici) e immergersi in uno scavo archeologico per capirne la datazione, lo scriba, il copista, il miniatore, i proprietari e i lettori.

La mostra in corso alla Biblioteca dell’Accademia dei Lincei a Roma ci offre la possibilità di approfondire questi temi attraverso una piccola ma deliziosa esposizione su una particolare tipologia di manoscritti: libri d’ore italiani.

I libri d’ore sono raccolte di preghiere che ebbero grandissima diffusione tra Medioevo e Rinascimento, quando nuove forme di spiritualità invitavano al culto di Cristo e dei santi attraverso la contemplazione di immagini.

Tanto capillare fu la diffusione dei libri d’ore da meritarsi l’epiteto di “bestseller del Medioevo”.

Libro d’ore, Fiandre (Bruges), 1430-1440 circa; Miniatori: Maîtres aux rinceaux d’or (Maestri dei tralci dorati), Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana

Le preghiere contenute nei libri d’ore erano quelle che un buon cattolico doveva recitare per ognuna delle otto ore canoniche: matutino (notte), lodi (alba), prime (sei del mattino), terza (ore nove del mattino), sesta (mezzogiorno), nona (primo pomeriggio), vespri (calar del sole) e compieta (sera).

Questi momenti di preghiera scandivano le attività giornaliere e ad ogni ora si recitava una serie di preghiere specifiche formate intorno a nuclei dedicati alla Vergine Maria (officio della Beata Vergine Maria) o alla Passione di Gesù (officio della croce) e al ricordo dei morti (officio dei defunti).

È difficile per noi capire quanto presente e pervasiva fosse nel mondo medievale e rinascimentale la pratica religiosa, che era parte integrante della vita quotidiana e non solo esaltata spiritualità.

La commistione tra attività della vita pratica e quella religiosa è esemplificata da un libro da bisaccia conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana dove l’Officio della Vergine si trova frammisto a testi giuridici utili all’attività quotidiana di un notaio.

Curata da Francesca Manzari, Lucia Tongiorgi Tomasi, Ebe Antetomaso e Marco Guardo, la mostra Il Tempo della devozione. Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento presenta cinquantaquattro manoscritti, provenienti dalle più importanti aree di produzione della penisola, accanto a un gruppo di codici europei e a una scelta di esemplari a stampa, provenienti dalla Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana e da altre importanti biblioteche pubbliche e private in Italia e in Vaticano.

Il Tempo della Devozione è la prima mostra dedicata esclusivamente ai libri d’ore italiani, che hanno caratteristiche peculiari rispetto a quelli più diffusi e famosi di Francia e Paesi Bassi, e presenta al pubblico sia manoscritti di uso quotidiano, realizzati da botteghe specializzate, sia preziose opere d’arte, miniate da artisti di grande fama per committenze d’eccezione.

La mostra è una vetrina dunque della produzione italiana di libri d’ore che Francesca Manzari va da anni censendo in un utilissimo database consultabile online.

La mostra è organizzata per ambito geografico e ancorché limitata ai manoscritti presenti nelle istituzioni italiane, offre al visitatore non poche meraviglie, a partire dal libro d’ore di Francesco da Barberino poeta e notaio fiorentino, contemporaneo di Dante.

Per il suo libro (degli inizi del Trecento e il più antico libro d’ore italiano conosciuto) fu lo stesso Francesco a idearne i cicli di testi e immagini, come una donna che beve (immagine dell’ebbrezza), per la pagina di ottobre del calendario.

Di epoca più tarda e di grandissimo valore artistico è l’Offiziolo Visconti, il più sontuoso dei libri d’ore posseduti da Gian Galeazzo Visconti. Il principale artista dell’opera (in due volumi) è Giovannino de Grassi, importante pittore e scultore lombardo di fine Trecento, ingegnere capo della Fabbrica del Duomo di Milano fino alla sua morte nel 1398 e autore di meravigliosi disegni di animali celebri per il loro naturalismo.

Sempre di area lombarda è il Libro d’ore di Balzarrino da Pusterla, il cavaliere che nel 1395 vinse il torneo indetto per celebrare la nomina di Gian Galeazzo a duca di Milano.

Tra le preghiere di questo libro ve ne è una composta apposta per il proprietario che inizia proprio con il suo nome: “Balzarrino” e ci ricorda quanto i libri d’ore fossero personalizzabili e diventassero nel tempo cimeli di famiglia e veri e propri “archivi di preghiere” come li definisce la studiosa americana Virgina Reinburg.

Anche la moglie di Balzarrino, Beatricina Visconti, aveva il suo libro d’ore, anch’esso presente in mostra insieme ad un foglio asportato dal manoscritto in epoca remota e qui riunito per la prima volta. Non è questa l’unica novità della mostra che presenta infatti il libro d’ore di Giberto Borromeo, primo manoscritto miniato documentato al pittore Ambrogio de Predis, noto collaboratore di Leonardo da Vinci a Milano.

A rappresentare la produzione toscana troviamo in mostra un codice commissionato da Lorenzo de’ Medici forse per la figlia Luisa, promessa sposa a un cugino. Le nozze non ebbero luogo a causa della prematura morte di Luisa, a soli undici anni, ma il codice rimane, seppure con gli stemmi incompleti.

La continua popolarità dei libri d’ore in pieno Rinascimento è testimoniata dal codice di Alessandro de’ Medici e Margherita d’Austria, eseguito per le loro nozze nel 1536.

I ritratti dei due sposi appaiono nei margini decorati con fiori naturalistici e gioielli, mentre nelle preghiere è scritto il nome di Margherita, figlia naturale dell’Imperatore Carlo V. Per la prima volta questo codice è esposto accanto a un foglio staccato da un altro libro d’ore, più antico, entrato in possesso di Alessandro e decorato con l’aggiunta del suo stemma, eseguito dagli stessi miniatori autori del libro d’ore cinquecentesco.

Per chi non conosce le meraviglie della miniatura italiana, la mostra, allestita nella magnifica cornice della Biblioteca Corsiniana, presenta una forma d’arte inaspettata e esaltante; ma anche i conoscitori troveranno soddisfazione nelle scoperte e nei nuovi studi che l’esposizione propone.

In un momento di grande turbolenza politica e sociale, una mostra piena di piccole splendide cose da guardare con attenzione e in raccoglimento è proprio quello che ci vuole.

Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana Palazzo Corsini, Via della Lungara, 10, Roma Fino al 15 febbraio 2026 Giorni e orari di apertura: martedì-domenica; 10.00-19.00

