Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Casinapip
2h

Non l’avevo mai vista sotto questa luce ma questa riflessione induce a pensare che c’e’ una sorta di controllo perenne, stillato in gocce, che ci opprime e ci anestetizza durante le operazioni di veglia della vita quotidiana e dormire (cioè riappropriarsi di uno spazio libero e personale) diventa un atto rivoluzionario

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Avatar di marisa lazzarino
marisa lazzarino
2h

Molto saggio e convincente, Ma siamo sicuri che il sonno sia rimasto quello della nostra età giovanile, pronto al richiamo, avvolgente, soffice e smemorato?

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Assolutamente, procediamo.

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