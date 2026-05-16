Le febbri emorragiche virali non sono solo un problema del Sud del mondo o comunque di paesi in via di sviluppo. In un mondo globalizzato, un passeggero che ha attraversato la Patagonia può portare con sé un patogeno letale su una nave di vacanzieri internazionali Alberto Enrico Maraolo

Alberto Maraolo è ricercatore in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; membro dell’unità tecnico-scientifica della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali; fellow dell’ESCMID, la Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive)

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La memoria a volte è corta, ma la parola “hantavirus” ha fatto capolino nella cronaca generalista già a inizio 2025, in occasione della morte del grande attore Gene Hackman.

Come si è ricostruito, Hackman, ultranovantenne e affetto da malattia neurodegenerativa, è deceduto verosimilmente di stenti nella sua villa a Santa Fe (New Mexico) come conseguenza della precedente dipartita della sua seconda moglie, di trent’anni più giovane, e sua caregiver: quest’ultima a sua volta era morta pochi giorni prima per un’infezione grave da hantavirus.

La coppia viveva ormai isolata da anni in un contesto di grave degrado domestico, con topi che scorrazzavano in tutti gli ambienti.

Ecco dunque il primo “quarto d’ora di celebrità” della zoonosi legata ad alcuni tipi di roditori, finita temporaneamente nel dimenticatoio fino al recentissimo scoppio del focolaio sulla nave crociera MV Hondius.

Capire cosa sono gli hantavirus, come si trasmettono e perché questo episodio è insolito — ma non necessariamente allarmante — richiede un piccolo approfondimento.

Gli hantavirus sono virus a RNA a singolo filamento negativo, di forma sferica. Appartengono all’ordine Bunyavirales, famiglia Hantaviridae, genere Orthohantavirus.

La caratteristica che li distingue dalla maggior parte degli altri Bunyavirales è fondamentale: non si trasmettono tramite artropodi vettori, come zanzare o zecche, ma sono mantenuti in natura da roditori infetti in modo persistente e asintomatico.

Ogni specie di hantavirus si è co-evoluta con un singolo ospite serbatoio: topi, ratti, arvicole e, più recentemente, insettivori e pipistrelli.

Questa stretta relazione coevolutiva — probabilmente durata milioni di anni — fa sì che la distribuzione geografica degli hantavirus rispecchi fedelmente quella dei loro serbatoi.

Una prospettiva storica

È una triste constatazione, ma è noto come le guerre siano un potente acceleratore per quanto concerne la ricerca a tutti livelli, compresa quella biomedica.

La storia dell’hantavirus affonda in tal senso nella guerra di Corea, durante la quale più di tremila soldati si ammalarono di una grave febbre emorragica con successivo sviluppo di insufficienza renale acuta e una letalità fino al 15 per cento.

Per oltre vent’anni tuttavia la causa rimase elusiva. La svolta avvenne grazie al lavoro del virologo sudcoreano Ho-Wang Lee, il quale trasferì la sua attenzione dall’uomo all’ambiente, avendo l’intuizione che il patogeno potesse nascondersi tra i roditori selvatici del fiume Hantaan, in cui in effetti si isolò un antigene che reagiva con gli anticorpi presenti nei campioni conservati dei pazienti guariti.

All’epoca non c’era ancora il “sentiment” secondo cui è politicamente scorretto dare il nome di un luogo geografico a un germe, e così il virus, che Lee peraltro contrasse durante i suoi studi per isolarlo, venne chiamato Hantaan.

Negli anni successivi si scoprì che gli hantavirus erano numerosi, diffusi anche fuori dall’Asia, nonché capaci di dare quadri clinici diversi da quelli descritti inizialmente, interessando per esempio in alcuni casi principalmente l’apparato respiratorio: nel 1993 un’epidemia misteriosa colpì il sud-ovest degli Stati Uniti, l’area cosiddetta dei “Four Corners”, l’unico punto del territorio degli Stati Uniti d’America in cui i confini di quattro Stati (Arizona, Colorado, Nuovo Messico e Utah) si toccano.

Il coinvolgimento di persone giovani e senza rilevanti comorbilità, colpite da una malattia febbrile con importante danno polmonare, richiese un’attente indagine epidemiologica che svelò come gli hantavirus non fossero solo appannaggio del “Vecchio Mondo” (Asia ed Europa) ma anche del “Nuovo Mondo” (le Americhe).

Un inverno insolitamente piovoso aveva generato una relativa abbondanza di cibo, che aveva moltiplicato la popolazione del cosiddetto topo cervino (Peromyscus maniculatus), spingendo una frazione dei roditori verso le abitazioni umane per trovare cibo, e così favorendo il contatto propedeutico all’infezione.

Infine, gli hantavirus sono stati identificati in Sud America, con la scoperta dell’ormai famigerato virus Andes nella Patagonia argentina nel 1996 a El Bolsón, fino ad arrivare al focolaio scoppiato tra 2018 e 2019 a Epuyén, sempre nell’Argentina meridionale, da cui si è evinta la potenziale trasmissione inter-umana del virus, o quanto meno di questo specifico tipo.

Quadro clinico e prognosi

Le infezioni da hantavirus sono un’occorrenza infrequente, tuttavia è verosimile una sottodiagnosi nelle stesse aree ove è presente, implicando che non conosciamo bene qual è la frazione di asintomatici rispetto a chi manifesta un quadro clinico di malattia.

Tutti gli hantavirus causano potenzialmente una malattia acuta febbrile, ma il bersaglio d’organo principale varia, per cui si parla di due entità distinte: la febbre emorragica con sindrome renale (hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS) e la sindrome (cardio)polmonare (hantavirus cardio-pulmonary o hantavirus pulmonary syndrome, HCPS/HPS).

Causata dagli hantavirus del Vecchio Mondo, l’HFRS presenta classicamente cinque fasi: febbrile (3–7 giorni), ipotensiva (fino a 2 giorni), oligurica (contrazione della diuresi, 3–7 giorni), poliurica (aumento della diuresi, 7–10 giorni) e convalescente (settimane/mesi nei sopravviventi).

I segni caratteristici sono iperpermeabilità vascolare, trombocitopenia, leucocitosi, e insufficienza renale acuta di varia entità. La gravità dipende dal sierotipo, risultando mediamente del 5-15 per cento, sebbene vi siano forme meno aggressive di malattia, configurando la cosiddetta nefropatia epidemica (mortalità dell’1 per cento).

Causata invece dagli hantavirus del Nuovo Mondo, l’HCPS/HPS è più grave e ha tre fasi: prodromica (1–5 giorni di sintomi simil-influenzali con febbre, mialgia, disturbi gastrointestinali), cardio-polmonare (comparsa acuta di tosse, dispnea, tachicardia, edema polmonare non cardiogeno che può progredire a shock refrattario nell’arco di ore) e convalescente (in chi sopravvive).

La mortalità complessiva è del 30–50 per cento, con la maggior parte dei decessi nelle prime 24 ore dal ricovero.

Come noto, non esiste una terapia antivirale specifica, per cui il trattamento è solo di supporto cercando di curare le disfunzioni d’organo.

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Epidemiologia: un problema sottostimato?

Come accennato, è probabile che la reale incidenza delle infezioni da hantavirus sia sottostimata. Secondo alcuni modelli, ogni anno si verificherebbero circa 200.000 casi di malattia da hantavirus nel mondo, risultando la Cina il paese più colpito, con il 90 per cento dei casi di HFRS: tra il 2006 e il 2012 sono stati notificati 77.558 casi con un tasso di mortalità dell’1,13 per cento.

In Europa l’ultimo dato è relativo al 2023, come riportato dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control): 28 stati hanno riportato in totale 1.885 casi (0,4 per 100.000 abitanti), di cui il 60 per cento circa concentrati in Germania e Finlandia; quasi il 2 per cento in realtà legato a viaggi e non al contatto con virus presenti nelle popolazioni di roditori del territorio. Nessun caso autoctono è stato mai registrato in Italia.

Nelle Americhe, circa 300 casi di HCPS/HPS vengono diagnosticati ogni anno, con Argentina, Brasile e Cile come paesi più colpiti. Negli Stati Uniti, tra l’inizio della sorveglianza nel 1993 e il 2022, sono stati confermati solo 864 casi in laboratorio — numeri piccoli, ma con una mortalità elevatissima.

Alcuni ricercatori hanno cercato di mettere insieme dati di cosiddetta sieroprevalenza, ovvero la proporzione di soggetti con anticorpi contro hantavirus da studi per esempio condotti tra donatori di sangue o pazienti ospedalizzati per altri motivi etc.

Pur con la cautela legata alle numerose limitazioni di studi di questo tipo, la percentuale di persone con anticorpi attestanti un contatto con il virus in molte aree del mondo è di circa 2-3 per cento, oltre il 6 per cento in Asia orientale. Ciò suggerisce non solo che vi sia una rilevante sottodiagnosi, ma che molti casi possano essere in realtà asintomatici o paucisintomatici.

Ovviamente i cambiamenti climatici e ambientali influenzano l’epidemiologia degli hantavirus, alterando la distribuzione e la densità delle popolazioni di roditori serbatoio, così favorendo il potenziale aumento dei contatti con l’uomo.

Trasmissione: la questione cruciale

La via di trasmissione principale è l’inalazione di aerosol contaminati da urine, feci o saliva di roditori infetti. A rischio anche il toccare un oggetto o una superficie su cui è presente il virus, per poi toccarsi la bocca, il naso o gli occhi. Attività a rischio tipiche includono: pulizia di cantine, fienili o casette rurali inutilizzate, lavori agricoli o forestali, accampamenti in zone endemiche.

I gruppi professionalmente più esposti sono: cacciatori, zoologi, forestali, agricoltori e militari. Il morso diretto di un roditore è una via possibile ma molto meno frequente.

Nella sua forma di zoonosi classica, che a differenza di altri Bunyavirales non presenta nemmeno un vettore (zanzara, zecca), affinché vi sia infezione occorre appunto un contatto specifico con i secreti degli animali serbatoio. Il periodo di incubazione è di circa 2-3 settimane, con un range che va dai 4 ai 42 giorni.

Il problema chiave è rappresentato dal potenziale di trasmissione inter-umana per via aerea connesso proprio con hantavirus di tipo Andes.

Già in un altro recentissimo intervento su Appunti, Elisabetta Lalumera ha descritto l’accesa discussione al riguardo, visto che una revisione sistematica successiva alla descrizione del famoso focolaio di Epuyén concludeva non che non vi fosse la prova del contagio inter-umano, ma che non fosse stato provato oltre ogni ragionevole dubbio, per mutuare dal mondo giudiziario un’espressione adesso di nuovo molto in voga.

In aggiunta, il dibattito si è avvitato sul fatto se il contagio avvenga per contatti stretti e prolungati o meno.

Bisogna chiarire alcuni punti. Innanzitutto, il concetto stesso di trasmissione aerea. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2024 ha prodotto un documento, frutto di una lunga discussione conseguente proprio alla pandemia COVID-19, che ha cercato di superare una dicotomia classica tra infezione legata a particelle di piccole dimensioni (gli aerosol), capaci di viaggiare a grande distanza, e quella legata a particelle più grosse (i droplet), tendenti a spostarsi su limitate distanze..

Le persone infette da un patogeno respiratorio sono in grado di generare ed espellere particelle contenenti il patogeno attraverso bocca e naso durante la respirazione, il parlato, il canto, gli starnuti, la tosse o lo sputo. Queste particelle vengono definite particelle respiratorie infettive (in inglese Infectious Respiratory Particles, o IRP).

Le IRP in realtà esistono su uno spettro dimensionale continuo: non esiste alcun valore soglia netto che separi le particelle più piccole da quelle più grandi. Questo approccio permette di abbandonare la storica dicotomia tra “aerosol” e “droplet”, distinzione che ha generato decenni di confusione terminologica.

Il termine “trasmissione attraverso l’aria” (through the air transmission) viene proposto come descrittore generale per le malattie infettive la cui principale via di trasmissione coinvolge il patogenof che si propaga o rimane sospeso nell’aria. Sotto questo termine ombrello si distinguono due modalità:

Trasmissione per via aerea (inalazione): si verifica quando le IRP vengono espulse nell’aria e inalate da un’altra persona. Questa modalità può avvenire sia a breve che a lunga distanza dalla fonte, a seconda di molteplici fattori ambientali quali i flussi d’aria, l’umidità, la temperatura e la ventilazione dell’ambiente. Le IRP possono teoricamente depositarsi in qualsiasi punto del tratto respiratorio, sebbene i siti di ingresso preferenziali possano variare da patogeno a patogeno. Deposizione diretta: si verifica quando le IRP espulse da una persona infetta seguono una traiettoria semi-balistica a corto raggio e si depositano direttamente sulle mucose esposte di bocca, naso o occhi di un’altra persona nelle immediate vicinanze, entrando poi nel sistema respiratorio e potenzialmente causando infezione.

Altro punto cruciale: il fatto che l’Andes virus si trasmetta per inalazione non implica automaticamente un alto numero riproduttivo di base, ovvero il famoso R 0 , il parametro epidemiologico che misura la trasmissibilità potenziale di una malattia infettiva, rappresentando il numero medio di nuove infezioni causate da una persona malata all’interno di una popolazione suscettibile — basti pensare a un patogeno come il batterio dell’antrace, acquisito per inalazione e avente un serbatoio animale e con rarissima trasmissione inter-umana (tre caratteristiche che lo accomunano agli hantavirus), ha un R 0 praticamente pari a zero.

Nel focolaio argentino del 2018-19, i dati epidemiologici furono raccolti retrospettivamente con interviste ai pazienti, un metodo soggetto a bias: la possibilità di co-esposizione ambientale ai roditori non poteva essere esclusa con assoluta certezza, quale spiegazione alternativa a trasmissione secondaria da contagio inter-umano.

Una volta introdotte le misure di isolamento e quarantena standard, R 0 crollò sotto 1 rapidamente. Nessuno dei 51 contatti di una donna che portò il virus negli Stati Uniti nel 2018 si ammalò.

Ad ogni modo, è una fallacia logica pensare che la trasmissione “airborne” equivalga a grande trasmissibilità, anche a grandi distanze e senza contatti stretti, e che, viceversa, una malattia infettiva con elevato R 0 sia legata a esclusivamente a trasmissione aerea.

Come descritto nella nuova “guidance” dell’OMS, occorre superare rigide categorizzazioni che in natura non esistono e abbracciare una realtà di sfumature, in cui sono spesso le circostanze a dettare di volta in volta le caratteristiche di un focolaio epidemico.

Circa la nave MV Hondius, la cronologia degli eventi iniziali è la seguente:

Il primo aprile la nave è salpata dall’Argentina;

Il 5 aprile il “paziente zero”, l’ornitologo olandese, inizia ad avere sintomi;

L’11 aprile questi muore sull’imbarcazione, di causa apparentemente ignota (non è mai stato testato per alcun patogeno);

Il 24 aprile, già sofferente per sintomi gastrointestinali, la vedova sbarca a Sant’Elena (insieme con altri passeggeri), morendo a Johannesburg 48 ore dopo (con un testing post-mortem positivo per hantavirus);

Altri casi sono seguiti, come noto.

I casi successivi hanno iniziato a manifestare i sintomi circa due o più settimane dopo, un intervallo perfettamente compatibile con il periodo di incubazione del virus e coerente con una trasmissione secondaria a partire dal caso indice.

L’ipotesi alternativa — ovvero che il primo soggetto si sia infettato a bordo attraverso il contatto con materiale biologico di roditori infetti, sviluppando poi la malattia con un periodo di incubazione insolitamente breve — appare meno probabile; e risulterebbe ancora meno plausibile il fatto che questa esposizione avrebbe riguardato solo lui e non altri passeggeri.

Tuttavia, è chiaro che le circostanze che hanno creato questo focolaio sono davvero eccezionali, tra acquisizione del patogeno (che non presenta mutazioni significative) e sua “conduzione a bordo” su una nave da crociera, in cui un soggetto fortemente sintomatico sostanzialmente è rimasto senza cure né precauzioni verso gli altri per giorni fino al decesso, e non replicabili comunemente.

Tra vaccinazione e rassicurazione

In Asia orientale, Corea del Sud e Cina utilizzano vaccini inattivati da tessuti animali; entrambi sembrano aver dato un contributo a ridurre il numero di casi, ma nessuno è stato approvato in Europa o negli Stati Uniti per insufficienza di dati di efficacia. In Occidente, diversi vaccini candidati vaccinali sono in fase di sviluppo. Uno in Gran Bretagna ha appena superato la Fase I di sperimentazione: si tratta del vaccino glicoproteico MVA-Hanta.

I presupposti per una vaccinazione globale di massa, anche qualora vi fosse la disponibilità di uno strumento efficace in tal senso, obiettivamente non ci sono, per quanto un ovvio giovamento vi sarebbe in aree del mondo dove il virus presenta una maggiore circolazione, come appunto in Asia orientale, considerando l’assenza di strumenti terapeutici efficaci.

Purtroppo già sui social e su alcuni media incominciano le levate di scudi alla prospettiva di misure di immunizzazione, in alcuni casi lambendo i soliti cliché complottistici.

Quella da hantavirus è un’infezione relativamente rara, e un focolaio come questo su una nave da crociera non si era mai verificato, per quanto ne sappiamo; per fortuna peraltro si è trattato di una nave molto peculiare, per viaggi a scopo naturalistico, con poco più di un centinaio di persone a bordo (equipaggio compreso), a differenza di quanto accade per le grandi navi da crociera che possono imbarcare migliaia di persone a bordo. In questo caso specifico, stiamo ancora capendo come sia avvenuta la trasmissione.

Alcuni casi confermati non sembrano aver avuto contatti stretti e prolungati con altri malati — il che suggerisce che le assunzioni più semplici sul rischio potrebbero non bastare a spiegare tutto ciò che è accaduto a bordo. Come prima accennato, questo però non significa che il virus sia destinato a diffondersi ampiamente, né che contenerlo sia impossibile. Significa semplicemente che l’indagine è ancora aperta.

La tentazione, in situazioni come questa, è di offrire rassicurazioni categoriche troppo in fretta: affermazioni come “questo virus non si trasmette facilmente”, “un contatto breve non può causare l’infezione”, o “la trasmissione avviene solo da persone con sintomi evidenti”. All’estremo opposto, c’è chi agita lo spettro di un rischio di contagio generalizzato ancor prima che esistano prove in tal senso.

È quello che è successo con il cosiddetto “vaiolo delle scimmie” (monkeypox o mpox), rimasto quasi esclusivamente confinato alle popolazioni a rischio - omosessuali maschi - con rare eccezioni, per quanto potenzialmente abbia modalità di trasmissione con rischio di ampia diffusione.

Il problema delle rassicurazioni categoriche è che le successive correzioni vengono vissute dal pubblico non come la normale evoluzione della comprensione scientifica, ma come una marcia indietro o, peggio, come incompetenza.

Già sappiamo che la maggior parte delle trasmissioni avviene da parte di persone sintomatiche — ma non tutte. Quando emergeranno le eccezioni, le inevitabili reazioni del tipo “ve l’avevo detto” non si faranno attendere.

Un primo bilancio

L’episodio della MV Hondius è importante non perché annunci una pandemia — è altamente improbabile — ma perché ci ricorda almeno cinque cose:

1. Le febbri emorragiche virali non sono solo un problema del Sud del mondo o comunque di paesi in via di sviluppo. In un mondo globalizzato, un passeggero che ha attraversato la Patagonia può portare con sé un patogeno letale su una nave di vacanzieri internazionali.

2. La ricerca su hantavirus è sottofinanziata. Non esistono ancora vaccini approvati in Occidente, nessuna terapia antivirale dimostrata, e gli strumenti diagnostici rapidi non sono ancora ubiquitari.

3. La risposta rapida funziona. Il focolaio di Epuyén 2018–19 ha dimostrato che l’isolamento e la quarantena funzionano per spegnere rapidamente il focolaio.

L’OMS ha attivato in tal senso le procedure corrette per quanto concerne ciò che è accaduto sulla MV Hondius, ricordando soprattutto la difficoltà a dover mediare con paesi e autorità differenti, e pur in presenza di errori iniziali, considerando che su una nave molto peculiare è stato sottovalutato il decesso per infezione respiratoria grave di un passeggero, lasciando disimbarcare varie persone senza controlli.

4. Deve ancora migliorare la comunicazione scientifica che tende ancora troppo alla polarizzazione tra allarmismi ingiustificati e rassicurazioni categoriche prima che le indagini epidemiologiche facciano il loro corso.

Purtroppo, continuano anche le incoerenti comunicazioni di molte autorità, come l’ECDC che il 14 maggio ha emesso un documento in cui dà potenzialmente adito anche al testing di contatti asintomatici (in realtà anche solo a fini di studio), rispetto ad altre istituzioni (per esempio statunitensi e italiane) che non sostengono questo approccio. Su queste “contraddizioni” sono in molti a speculare.

5. Bisogna in generale potenziare le reti epidemiologiche nazionali e internazionali, e “allenare” le strutture ospedaliere a gestire casi di patogeni emergenti, laddove perfino nell’ordinata Olanda si è scoperta una falla in tal senso che ha costretto alla quarantena molti operatori sanitari.

Le fonti principali di questo articolo includono: Avšič-Županc et al., Clinical Microbiology and Infection (2019); Vial et al., Lancet Infectious Diseases (2023); Martínez VP et al., New England Journal of Medicine (2020); Toledo et al., Journal of Infectious Diseases (2022); Afzal et al., Frontiers in Microbiology (2023); comunicazioni OMS del 4–8 maggio 2026; aggiornamenti di The Munro Report (maggio 2026); NEJM Voices, Paul Sax (11 maggio 2026); ECDC — Annual Epidemiological Report 2023 Hantavirus-infection-2023-ECDC (2023) WHO — Global Technical Consultation on Airborne Transmission Terminology (2024); Tortosa et al., BMC Public Health (2024); Nirenberg — “People are panicking over how hantavirus spreads” (Deplatform Disease, 12 maggio 2026).

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