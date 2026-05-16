Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Alessandra
38m

Grazie delle spiegazioni fatte con metodo scientifico e molto chiare.

Mi auguro che la ricerca su virus ed altri agenti patogeni possa ricevere adeguati finanziamenti in modo da evitare la prossima pandemia.

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Assolutamente, procediamo.

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