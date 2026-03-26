Il ministro della Difesa Israel Katz ha parlato di necessità, per smantellare le infrastrutture di Hezbollah, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich invece ha usato per il fiume Litani la parola “confine”. Ma il territorio del Libano meridionale non è simile a quello di Gaza: monti, valli, gole rendono difficile, anche, come spesso si dice, “fare terra bruciata”. I piani di Israele prevedono per quest’area un futuro senza popolazione? Riccardo Cristiano

Mille e cento morti, un milione e centomila rifugiati interni. Per il segretario generale di Hezbollah Naim Quassem le opzioni per il Libano sono due: guerra o capitolazione. La distanza dal governo libanese sembra ormai incolmabile, ma si evita l’ultimo passo, quello che apre la guerra civile.

Alla disperata ricerca di un negoziato che riporti gli israeliani nei propri confini, il Libano persegue da tempo un negoziato a tappe: prima ritiro israeliano dal Libano e disarmo di Hezbollah, i due punti alla base del cessate il fuoco del 2024, poi un mese di negoziato per risolvere le dispute, aggiungendo la disponibilità a un trattato di pace che riconoscerebbe Israele.

Hezbollah invece gli chiede di cancellare la decisione governativa di dichiarare illegale ogni sua azione militare. Beirut invece ha espulso l’ambasciatore iraniano, ha tempo fino a domenica per lasciare il Paese.

Il premier libanese nelle ore precedenti aveva affermato che sono pasdaran iraniani con passaporti falsi a guidare le operazioni militari di Hezbollah, che ha definito l’espulsione un “peccato” (nel senso religioso della parola), una decisione che va subito ritirata, pena il rischio di “divisioni nazionali”.

Sin qui però solo il ministro francese ha rinnovato il suo sostegno alla richiesta libanese di un negoziato che fermi l’offensiva, soffermandosi sul grave rischio umanitario che si correrebbe proseguendo con l’offensiva israeliana di terra.

Facile dire che il Libano appare sull’orlo del burrone.

Il messaggio libanese

Molti anni fa Giovanni Paolo II definì il Libano “un messaggio”. Messaggio di coesistenza possibile, il piccolo Libano aveva il grande compito di dimostrare che vivere insieme è possibile.

Oggi il Libano è in ore terribili, oscillante tra la guerra tra Israele e Hezbollah e quella sempre più incombente tra Hezbollah e il governo libanese.

Il disfacimento economico in cui vive per colpa del suo ceto politico da sei anni, la distruzione del porto dove Hezbollah aveva nascosto il suo “tesoro” di nitrato d’ammonio nel 2020, la guerra durissima tra Hezbollah e Israele nel 2024 che ha coinvolto tutto un Paese già così provato, con la nuova emergenza nazionale lo mettono spalle al muro, con poche attenzioni al messaggio che si perderebbe.

Tutto è precipitato il 2 marzo, quando Hezbollah ha deciso di reagire all’attacco contro l’Iran e all’assassinio della Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, attaccando con sei missili il nord di Israele.

Israele, dando seguito a quanto indicato da giorni, con attacchi reciproci sempre più incalzanti, ha annunciato la decisione di occupare un’ampia porzione di Libano, fino al fiume Litani; è circa il 10 per cento del territorio nazionale, comprensivo della città di Tiro.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha parlato di necessità, per smantellare le infrastrutture di Hezbollah, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich invece ha usato per il Litani la parola “confine”.

Ma il territorio del Libano meridionale non è simile a quello di Gaza: monti, valli, gole rendono difficile, anche, come spesso si dice, “fare terra bruciata”.

I piani di Israele prevedono per quest’area un futuro senza popolazione?

Che fare con Hezbollah

Il più famoso commentatore libanese, Issa Goraieb, ha scritto questo 24 marzo:

“Il punto cruciale è capire se, per un programma di così ampia portata, Tel Aviv goda o meno del pieno sostegno di un’America che si dichiara impegnata a favore dell’integrità territoriale e della stabilità del Libano.

Assolutamente pertinente è l’appello lanciato dal premier libanese Nawaf Salam a Donald Trump, l’unica persona in grado di porre fine a una guerra che il nostro Paese non vuole; questo è sempre un modo efficace per lusingare il monumentale ego del presidente statunitense.

Non meno incisiva, tuttavia, è la schiacciante requisitoria contro Hezbollah pronunciata, in un’altra occasione, dal primo ministro.

Resta il fatto che non è più tempo solo di dichiarazioni d’intenti e che il potere libanese è tenuto a fornire risultati concreti per rafforzare la propria credibilità. Le ultime minacce della milizia – tra cui quella di ricorrere a un vero e proprio colpo di Stato o alla guerra civile – richiedono quindi ben più che procedimenti giudiziari sporadici e spesso senza seguito”.

Qui ci si riferisce alla dichiarata illegalità di ogni azione militare di Hezbollah, con la conseguente richiesta di arrestarne gli autori, ma anche alla speranza di una pressione americana su Israele.

Ma l’idea che Goraieb adombra non può che essere quella di mettere fuori legge Hezbollah, con tutto quel che ne conseguirebbe, cioè il fronteggiare quel che Hezbollah ha già minacciato di fare.

Così emergono le figure del presidente Joseph Aoun e del premier Nawaf Salam: generale il primo, si dimostra consapevole dei rischi della guerra civile; giurista di formazione europea il secondo, dimostra di credere nello Stato e nei diritti dei popoli, tutto ciò che oggi manca. Sta a loro cercare di far emergere il Libano come uno Stato.

L’indisponibilità a seguirli si coglie in questa dichiarazione molto retorica di un deputato di Hezbollah, Hassan Fadlallah: il partito continuerà a combattere Israele

“per impedire al suo esercito di occupare il Libano meridionale, una minaccia esistenziale per il Libano come Stato. I vostri figli oggi sono in prima linea nella battaglia per preservare l’esistenza del Libano entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, contro il rinnovato progetto israeliano di spostare i confini (di Israele) fino al fiume Litani. Questo nemico crede di poter replicare la stessa esperienza per realizzare il suo sogno storico, che rimarrà un sogno impossibile. È stato colto di sorpresa dallo stato di preparazione della resistenza, dalla sua presenza sul campo, dalla potenza dei suoi missili e dal coraggio dei suoi combattenti. Durante la quarta settimana dell’offensiva, il nemico non è riuscito a consolidare i nuovi punti di occupazione. È penetrato in villaggi di confine già distrutti, approfittando dell’impegno della resistenza a rispettare il cessate il fuoco, nonostante non vi fossero combattenti presenti. L’esercito occupante ha bombardato i ponti come nel 2006, ha preso di mira le infrastrutture elettriche e idrauliche, ha distrutto aspetti della vita civile e ha sfollato i residenti per creare una zona cuscinetto. Ma questo non gli permetterà di imporre la sua occupazione. Di fronte a questa scelta tra la sottomissione o un prezzo altissimo, non ci resta altra opzione che la resistenza”.

Qui si capisce che per loro lo Stato è Hezbollah, non quello ufficiale.

Ma per molti questo ragionamento prescinde da una domanda decisiva: perché è stato compiuto l’attacco del 2 marzo?

Un partito iraniano

Per far capire l’anomalia di quella decisione, uno dei più noti giornalisti libanesi, Michel Hajj Georgiu, ha fatto presente che Cuba non lancia razzi contro la Florida, Taiwan non attacca navi cinesi.

Gli stessi Houthi fino ad oggi si sono astenuti da azioni di sostegno all’Iran.

Il punto di fondo, di solito riassunto ricordando che Hezbollah è un partito iraniano, si può trovare in un’intervista del 1992, quando il neo-eletto segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, dieci anni dopo l’occupazione del sud del Libano, decisa per liberarlo dai guerriglieri dell’Olp e trasformatasi nella culla dei guerriglieri di Dio, dichiarava al quotidiano libanese as-Safir:

“A quel tempo si trattava di un normale movimento di resistenza e nient’altro. Eravamo un movimento di resistenza che voleva resistere a un esercito leggendario. Questo tipo di direzione richiedeva un tipo speciale di combattenti, che non si preoccupassero della distruzione delle loro case, o di diventare affamati, assetati o feriti. C’era bisogno di combattenti con lo spirito del jihad, del proprio sacrificio, del darsi senza sosta. Il solo nome che faceva al caso di un simile gruppo nato con queste motivazioni e con questo spirito, un gruppo che che si è promesso al Dio Onnipotente, e che prende la decisione di martirio resistendo al nemico, nonostante una enorme sproporzione militare, è Partito di Dio (Hezbollah)”.

Commentando con accuratezza questo testo nel suo libro Hezbollah. Nascere con una gran voglia di vendetta, Hala Jaber ha scritto:

“L’obiettivo iniziale di Hezbollah era quello di lanciare una rivolta contro l’occupazione israeliana, che crescesse per realizzare il compito di liberare il Libano da forze e influenze occidentali. Questo sarebbe stato condotto sotto la bandiera dell’islam, la sponsorizzazione dell’Iran e la benedizione siriana”.

La parola che cambia tutto è “influenze”: il Libano, con enormi debolezze, è nato però come Paese ibrido, la sua capitale, Beirut, è una città araba, occidentalizzata, mediterranea.

Perdere questa natura ibrida vuol dire perdere il mare, tornare alle chiusure montane.

Hezbollah non ha mai voluto disarmarsi, come dimostra il rifiuto di farlo nel 2000, quando Israele si ritirò. Sarebbe troppo lungo illustrare i sofismi che accompagnarono il mancato disarmo della resistenza in assenza di occupante (allora).

Certo è emersa la solidarietà con Hezbollah di due presidenti della repubblica, Emile Lahoud e Michel Aoun, entrambi alleati e tutori dall’interno delle istituzioni del paradigma che metteva al centro di tutto non lo Stato, ma Hezbollah.

Sono tre parole: “armi, popolo, resistenza”. Forse sarà stato il peso delle interferenze straniere, forse calcoli personali, ma Hezbollah non ha vinto da sola, sottraendo allo Stato la politica nazionale di difesa.

Hezbollah nei giorni passati ha espressamente minacciato anche giornalisti e testate televisive e non, con una veemenza rara. Come mai? Forse la sua narrativa traballa? Ma qual è la sua narrativa?

Questa volta l’attacco missilistico a Israele, già la mattina del 3 marzo, era stato criticato da voci della sua base di riferimento, i fuggiaschi da Beirut sud, cioè da parte delle vittime sciite dei primi bombardamenti israeliani susseguenti e così Hezbollah è corso ai ripari dicendo che l’attacco ci sarebbe comunque stato, Israele avrebbe comunque attaccato. Ma per molti libanesi questo rimane un teorema.

Certo, la guerra divarica, allontana, provoca risentimenti, ma il punto è stato sollevato da un’accademica tra le più note, Mona Fayyad, e andrebbe meglio compreso.

Forse è solo un filo, una lettura che vuole dirci che non c’è solo rassegnazione.

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