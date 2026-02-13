Giappone
La supermaggioranza di Sanae Takaichi accelera l’agenda giapponese su difesa e sicurezza economica. Per l’Europa, Tokyo diventa un partner più affidabile ma anche più esigente
Il Giappone sta passando dall’essere per l’Europa un partner principalmente “normativo” a un attore strategico con aspettative concrete. Ciò dovrebbe spingere i leader europei a riconsiderare quanto seriamente intendano trattare questo partenariato. In definitiva, le elezioni giapponesi consolidano una traiettoria strategica più assertiva e duratura.
Elli-Katharina Pohlkamp