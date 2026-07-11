Il messaggio è che non importa quanto tu sia impreparato e narcisista: alla fine vinci perché sei forte e le stelle si allineano in tuo favore. È un modo americano di vedere le cose. La guerra in Iran è stata combattuta secondo i principi di Supergirl: non avevamo fatto preparativi, trattavamo con condiscendenza persone che ragionavano in modo più sensato di noi

Timothy Snyder