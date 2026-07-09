Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Claudio Livolsi
3m

Purtroppo il nostro Farage è un po' meno fesso, o i nostri inquirenti meno attenti a stanare finanziamenti illeciti. Quindi Farage verrà rieletto ma sperabilmente il suo partito non vincerà le elezioni, mentre il nostro Farage, il generale (se penso che la sicurezza dell Italia è in mano a idioti del genere mi cadono le b...) si prenderà il suo 10% o più alle elezioni ed aiuterà Gioggia a governare altri 5 anni...

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Leonardo
2h

Vedrò volentieri un dibattito tra Farage e Count Binface.

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Assolutamente, procediamo.

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