Discussione su questo Post

Jan 2

Ho sempre ritenuto Report un programma molto fazioso e spesso sbagliato, purtroppo. È importante, come dice Feltri, che esista un programma di inchiesta senza il quale peraltro numerosi scandali non sarebbero emersi. Tuttavia è oggettivamente impossibile per un giornalista diventare in poche settimane esperto di difesa o di finanza o di preparazioni alimentari, non si improvvisano conoscenze specifiche e a volte improvvisando si commettono errori. Soprattutto se l'obiettivo è di suscitare indignazione sempre e comunque. Da operatore nel settore finanziario lo constatai quando Report, ancora ai tempi degli scandali Cirio e Parmalat, mise in croce persone degnissime accusandole di cose che chiunque lavori nel settore sa che non avevano commesso. Ma visto nel servizio di Report tutto tornava. Sarebbe bello se i giornalisti di Report restassero un po più in sottofondo e lasciassero parlare gli esperti, forse perderebbero un po di audience ma ne guadagnerebbero in credibilità.

Jan 2

Il pezzo di Andrea Gilli è interessante ma convince solo in parte: le numerose opinioni non mi sembrano adeguatamente argomentate. Ha infatti riportato soltanto due grafici e nessun nome di ‘esperto’ a cui fa riferimento (ad esempio quando sostiene che i carri armati siano ancora utili). Mi sembra poi ovvio che un giornalista non sia un esperto in materia militare; infatti nella trasmissione sono stati intervistati molti esperti e persone che lavorano nel settore, e sono stati riportati moltissimi dati. Inoltre, quando Report parla di ‘spesa militare’ è da subito evidente che si riferisce al materiale bellico e non al personale impiegato. Anche le argomentazioni logiche (le numerose contraddizioni che rileva) non sono tutte rigorose: è possibile infatti sostenere che un mezzo sia inutile, ma che - se fosse utile - sarebbe meglio produrlo in Europa. E il paragone con la piscina è sicuramente suggestivo ma non adeguato: non spiega perché la spesa in personale militare sarebbe così scorretta. Anzi, a chi è digiuno di questi argomenti pare più utile investire in personale altamente qualificato (magari quello italiano non lo è, ma Gilli non lo dice) che in mezzi che potrebbero diventare velocemente obsoleti. Insomma, l’articolo di Gilli, pur interessante, non può essere definito “fact checking” ma articolo di opinione.

