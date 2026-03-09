L’alternativa qui e ora non è tra un mondo disarmato e un mondo armato, ma tra un mondo dove la forza armata viene usata in modo arbitrario e dissennato, e uno in cui la forza armata sia domata e messa a servizio delle istituzioni della pace Roberto Tamborini

La rapida e brutale caduta delle relazioni internazionali nel gorgo dei puri rapporti di forza tra potenze scoperchia dinnanzi alle nostre coscienze dilemmi maneggiando i quali ci si sporca le mani e l’anima.

Solleviamo per un momento lo sguardo dai pezzi di mondo in fiamme e immaginiamo che esistano i “buoni” e i “cattivi”. I primi sono quelli che “ripudiano la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie” (art. 11 Cost. italiana), sono retti da sistemi politici democratici rispettosi dei diritti umani, partecipano agli organismi sovranazionali e ne rispettano le risoluzioni, credono nella autodeterminazione dei popoli e nella loro sovranità e integrità territoriale che stanno alla base del diritto internazionale.

I secondi dicono e fanno l’opposto, in pura e semplice funzione dei propri interessi nazionali, nella misura consentita loro dai mezzi coercitivi di cui dispongono.

Coloro che vogliono essere i “buoni” in un mondo di “cattivi”, se non soccombono, devono affrontare e risolvere un problema antico come il mondo stesso: come rapportarsi ai “cattivi”, in maniera coerente con i buoni princìpi che si vogliono realizzare, in assenza di un’autorità super partes. Il culmine del problema concerne se, quando, come e chi può o deve usare la forza delle armi.

Non ho soluzioni da offrire, solo pensieri da condividere. Però la ricerca di una soluzione praticabile e condivisa è necessaria, non solo per dare al mondo una chance alternativa alla pura politica di potenza, ma perché tale chance dipende in primo luogo dall’esistenza di una corrispondente volontà politica democratica.

Il punto critico, di cui dobbiamo essere consapevoli, è che i “buoni”, e i governi che essi riescono ad esprimere, possono sfogliare un menù di ricette con varie gradazioni, fermo restando che nessuna può essere pienamente soddisfacente. Qual è il minore dei mali?

Coesistenza pacifica?

La prima opzione, naturalmente, è dare priorità alla diplomazia, la quale però a sua volta presenta una gran varietà di sfumature.

Una interpretazione della missione dei “buoni” nel mondo può essere quella di intrattenere relazioni diplomatiche con tutti guidate dai valori universalistici del dialogo, della cooperazione, della pace.

Per intenderci possiamo chiamarla coesistenza pacifica − termine coniato, non a caso, vigente l’equilibrio (armato) della Guerra fredda. Ma fino a che punto può essere spinta la coesistenza pacifica? Fino a che punto può essere spinto il ripudio della guerra?

Prima di tutto occorre essere consapevoli che: 1) i negoziati si fanno coi “cattivi”, e richiedono di mettere in conto delle concessioni, 2) le concessioni devono avere una linea rossa invalicabile; la linea rossa deve essere credibile.

In che modo, con che mezzi? Un elettorato radicale nella propria identità di “buoni” può essere tanto fermo nel ripudio della guerra quanto avverso a rapporti diplomatici con regimi ritenuti illegittimi, o fortemente lesivi dei diritti fondamentali. Le piazze possono riempirsi di manifestanti e le urne elettorali svuotarsi.

Il governo dei “buoni” può allora considerare diversi gradi di ingerenza umanitaria −un’idea di matrice progressista che fu codificata negli anni Novanta.

Può cominciare con pressioni e ingiunzioni diplomatiche, l’interruzione dei rapporti commerciali, le sanzioni, fino alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Diversi governi dei “buoni” possono unirsi tra loro e magari ottenere l’egida dell’ONU. Però sappiamo che ognuna di queste opzioni ha delle controindicazioni, che vanno dalla inefficacia agli effetti collaterali indesiderati che peggiorano la situazione della popolazione che si vuol aiutare.

Per di più si va ad infrangere il tabù della non ingerenza negli affari interni di un altro paese sovrano, il quale è pur sempre un presidio di qualsivoglia ordine internazionale.

Dobbiamo occuparci anche di dilemmi più radicali. Stilare la lista dei valori che devono guidare l’azione del governo dei “buoni” nelle relazioni internazionali è tutt’altro che semplice e lineare.

Prendiamo due valori tipici del pantheon democratico, umanista, progressista: il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle identità e diversità etniche (tradizioni, religione, usi e costumi).

Il concetto e la specificazione dei diritti umani sono un prodotto della cultura occidentale; l’idea che possano, o debbano, essere utilizzati come metro di misura universale confligge col principio del rispetto delle diverse identità etniche.

I Paesi del mondo che, per motivi culturali o religiosi non riconoscono parità di diritti alle donne, agli omosessuali o alle minoranze etniche e religiose sono numerosi.

Non tutti sono sottoposti a regimi che impongono tali discriminazioni contro la volontà della maggioranza della popolazione.

Quanto ai diritti politici, da un paio di secoli ci si interroga se e quanto “il popolo russo” e “il popolo cinese” abbiano mai sviluppato valori identitari dell’individuo assimilabili a quelli che in Occidente sono sfociati nella democrazia liberale.

D’altra parte si può obiettare che queste congetture rimangono tali fino a che la popolazione non sia in grado di esprimere quale sia la sua vera volontà in modo libero e verificabile.

Come classificare questi casi ambigui? Classificarli come “cattivi”, e comportarsi di conseguenza, può ricadere nella fattispecie dell’imperialismo occidentale, come da sempre lamentano i vertici dei regimi politici totalitari in Russia e in Cina, e nei paesi islamici.

Accettarli in quanto diversi può esporre all’accusa di “relativismo”, la categoria teologico-politica coniata da papa Ratzinger, molto apprezzata dagli occidentalisti − coloro che pensano che qualunque cosa si dica e si faccia nella parte di mondo compresa tra il confine orientale dell’Unione Europea e il Mar del Giappone è buono, bello, giusto e da far valere ovunque.

Il diritto internazionale?

Il diritto internazionale ha costituito un grande passo avanti di civiltà per il solo fatto di aver fissato princìpi e regole che ci consentono di dare un contenuto a ciò che è “giusto” e a ciò che non lo è. La bussola indica la giusta direzione indipendentemente da quante persone la usano. Grazie al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez per averlo ribadito con tanta forza e chiarezza.

Tuttavia anche su questa strada si trova una grossa pietra d’inciampo. Il diritto internazionale è carente (per usare un eufemismo) sul punto della sua applicazione (enforcement).

Il rispetto dei suoi princìpi, e delle sentenze delle corti di giustizia, rimane essenzialmente un atto volontario di ciascuna entità statuale, che può essere ripudiato in qualunque momento se cambia l’ideologia di chi detiene il potere.

La liberazione di chi soffre sotto il giogo dell’oppressione e della violenza rischia di rimanere sulla carta bollata fintantoché non esiste una autorità sovranazionale in grado di far valere i diritti e i doveri erga omnes.

Va anche aggiunto che finora la culla del diritto internazionale − cioè l’Occidente risorto dopo la II Guerra Mondiale − lo ha praticato ad intermittenza, detta anche doppiopesismo: i buoni princìpi e la loro giurisdizione si rispettano e si applicano “fino a un certo punto” − come ha candidamente ammesso il nostro attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani − punto determinato dall’entità del loro costo in termini d’interessi nazionali, e dal peso del “cattivo” che dovrebbe essere sanzionato.

Il doppiopesismo ha corroso il diritto internazionale, degradandolo ad un’arma ideologica di attacco reciproco tra destra e sinistra, dato che vale per tutti la celeberrima definizione che Richard Nixon diede del generale Somoza, dittatore del Nicaragua: “E’ un figlio di …, ma è il nostro figlio di …”

Oggi però stiamo assistendo a un salto di qualità (in peggio). Finora intermittenza e doppiopesismo non erano mai arrivati al punto da ripudiare in toto e in radice l’esistenza stessa del diritto internazionale, come sta avvenendo in forma epidemica.

Il carattere epidemico del ripudio non deve stupire. Data la natura volontaristica dell’ordine fondato sul diritto internazionale, il costo di aderirvi cresce al diminuire del numero degli aderenti.

L’irrilevanza del diritto internazionale sembra dar ragione al realismo politico, la realpolitik. Secondo il Dizionario Treccani, il realismo politico è “un atteggiamento e prassi che si fondano sulla valutazione delle situazioni reali e degli interessi concreti dell’azione politica, indipendentemente dalle concezioni ideologiche e morali”.

I realisti si contrappongono agli idealisti, coloro che vorrebbero impostare le relazioni internazionali solo in funzione di princìpi e valori che formano l’identità dei “buoni” in opposizione ai “cattivi”, e ancor più duramente si contrappongono ai pacifisti, che sono un sottoinsieme degli idealisti.

Secondo i realisti non può esistere altro equilibrio internazionale che quello basato sul reciproco bilanciamento costi-benefici tra potenze equivalenti. Tale equilibrio è indifferente rispetto ai valori morali: il “bene” che non vi rientra non è realizzabile, il “male” che vi rientra non è estirpabile.

Una certa dose di realismo aiuta a tenere i piedi per terra, ma presenta un enorme difetto: non consente ai piedi di muoversi, impedisce di fare passi avanti rispetto al punto in cui ci troviamo in un dato momento.

Yalta 2.0?

Come ho detto prima, la coesistenza pacifica ricorda l’equilibrio bipolare della Guerra fredda e la sua origine, gli accordi di Yalta del 1945 tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito.

Quel modello è perfettamente in linea con la dottrina realista. Un realista sarebbe ben lieto di aggiungere che, infatti, quella coesistenza pacifica funzionò, quanto meno evitando la terza, e definitiva, guerra mondiale. Sarebbe un modello accettabile per i “buoni”?

Oggi come allora, in una ipotetica Yalta 2.0, il sacrificio dell’integrità territoriale e dell’auto-determinazione dei popoli, per esempio quello ucraino (e chissà, anche quello taiwanese), farebbe parte del deal della coesistenza con una potenza largamente superiore in termini di capacità di coercizione anche armata, capacità che presidia efficacemente il potere di tracciare sulla carta geografica i confini della propria area di sicurezza, dove vige sovranità limitata e non sono ammesse interferenze esterne.

Gli attuali leader di Stati Uniti, Russia e Cina (con un seguito di rispettivi leaderini regionali) sembrano concordi su questo principio, anche se sono ancora in alto e tempestoso mare (e noi con loro) sul come metterlo in pratica.

A complicare il quadro concorre un fatto, apparentemente singolare: l’ipotetica Yalta 2.0 che potrebbe (dovrebbe?) nascere dal sangue in corso di spargimento, sta spaccando sia il fronte dei realisti-occidentalisti a “destra”, sia quello degli idealisti-pacifisti a “sinistra”.

Per i realisti il potere di una potenza − e le sue pretese − possono essere contrastati, o bilanciati, solo da un potere opposto di uguale natura e rango.

Nel confronto con la Russia per la definizione della sua area di sicurezza, chi dispone di tale potere di contrasto o bilanciamento almeno sulla carta − Stati Uniti e/o Unione europea − non vuole o non è in grado di dispiegarlo in tutta l’estensione necessaria. Perciò la strategia del containment della Russia delegato ai giovani ucraini in armi nostre è un’anatra zoppa.

Dal canto loro, i sostenitori di questa strategia − che oggi in pratica è portata avanti solo dagli europei del gruppo dei “volenterosi” guidati da Regno Unito, Germania e Francia − usano a loro volta argomenti di tipo realista imperniati sulla valutazione della potenziale minaccia della Russia in caso di vittoria in Ucraina, in forza della quale viene giustificato il sostegno alla resistenza di Kiev, nonché il riarmo europeo con lo slogan più amato dai realisti − se vuoi la pace prepara la guerra.

Tuttavia, per costoro i realisti della coesistenza pacifica nella Yalta 2.0 sono sbrigativamente messi nel mucchio dei “putinisti” insieme ai pacifisti.

D’altra parte è pur vero che la coesistenza pacifica coi “cattivi” è un tipo di assetto internazionale verso cui si può convergere seguendo tanto il calcolo razionale delle forze (armate) caro ai realisti, quanto il bilanciamento tra il sanzionamento dei “cattivi” e l’imperativo del ripudio della forza armata con cui si cimentano gli idealisti.

Ma il campo degli idealisti, a sua volta, non è privo di faglie, o se vogliamo contraddizioni interne. Una di queste, forse la più profonda, passa per il concetto di guerra giusta.

Per i pacifisti etici la guerra non è mai giusta. Anche la dottrina cattolica ha progressivamente lasciato alle spalle la codifica della guerra giusta, sviluppando via via una dottrina della nonviolenza a partire dall’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII, del 1963, poi ripresa e consolidata da tutti i pontefici successivi.

Ma è ben evidente l’esistenza di una lunga tradizione di idealismo (anche della sinistra, e anche del cattolicesimo) per il quale esistono guerre giuste, ossia situazioni in cui i “cattivi” devono (possono) essere combattuti anche con la forza delle armi.

I “volenterosi” della linea dura contro la Russia e i loro sostenitori usano abbondantemente l’argomento della guerra giusta rievocando, non a caso, la resistenza europea contro il nazifascismo. E come ricorda il filosofo Michael Walzer nella bella intervista con Stefano Feltri su Appunti del 20 febbraio, “nessuno che sia cresciuto durante la Seconda guerra mondiale può dubitare dell’esistenza di guerre giuste”.

Insomma, se la coesistenza pacifica crea un confine poroso tra i realisti di Yalta 2.0 e gli idealisti-pacifisti, la guerra giusta lo crea tra i realisti dei “volenterosi” e gli idealisti-resistenti.

La guerra giusta?

La guerra giusta è un’idea secolare. Sono innumerevoli le guerre che sono state dichiarate e combattute in nome della giustizia rivendicata allo stesso tempo da tutti i belligeranti.

La questione della guerra giusta era stata, per così dire, superata da un “no” assoluto allorché guerra era diventata sinonimo di olocausto nucleare tra le due superpotenze, che rendeva insensato pensare ad un fine morale successivo dato che nulla di umano sarebbe più esistito.

Ma la guerra giusta, e i suoi dilemmi, hanno ripreso vita allorché la dissoluzione dell’ordine presidiato dalle due superpotenze ha portato alla ribalta un certo numero di “cattivi” di secondo rango − dall’Europa ex comunista al Medio Oriente − le cui efferatezze hanno molto colpito l’opinione pubblica dei “buoni”. Essendo privi di armamenti nucleari, o di una potenza nucleare protettrice, tanto l’opzione bellica convenzionale da parte “loro”, quanto l’uso legittimo della forza da parte “nostra”, sono tornati sul tavolo.

Non c’è giustizia senza pace e non c’è pace senza giustizia (Giovanni Paolo II) è un’alta ispirazione per il pensiero e l’azione, ma quanto è impervia. Il primo lemma − “non c’è giustizia senza pace” − sembra attribuire alla pace la priorità assoluta come condizione necessaria della giustizia e di ogni altro valore.

Il secondo lemma − “non c’è pace senza giustizia” − sembra dirci che è la giustizia la condizione necessaria per la pace; se solo la pace giusta è pace vera, l’assenza di guerra senza giustizia non è pace vera, e dunque si apre uno spazio morale per i mezzi che sono giusti in quanto necessari per raggiungere la pace giusta, che non escludono a priori il combattere per la giustizia. I due lemmi formano, appunto, un dilemma.

Giova, per il presente, ricordare brevemente il primo casus belli importante che ha aperto l’attuale epoca di ritorno della “guerra come politica con altri mezzi” (secondo la celeberrima definizione): l’invasione del Kuwait da parte del dittatore iracheno Saddam Hussein nell’estate del 1990, il quale era anche notorio per le violazioni dei diritti umani all’interno e per la repressione brutale della minoranza curda.

Dopo una prima fase di prese di posizione e condanne dell’Iraq da parte dell’ONU, l’ intervento armato, la I Guerra del Golfo del gennaio 1991, avvenne sotto la leadership statunitense a guida repubblicana (George H. W. Bush, il padre) con in tasca la risoluzione dell’ONU n. 678, un “ultimatum” sufficiente a creare il casus belli, l’assenso dell’ Unione Sovietica e la creazione di una coalizione per un’operazione classificabile come polizia internazionale (nota bene: in quel caso non vi fu la messinscena delle armi di distruzione di massa dell’Iraq, bastò quello che si era visto sul campo)

Quando Norberto Bobbio − massimo esponente del socialismo democratico liberale, chiamato “maestro di pace” dai suoi allievi − mentre gli Stati Uniti attaccavano l’Iraq scrisse che si trattava di una guerra giusta, creò scandalo e fu aspramente criticato dal resto della sinistra (N. Bobbio, Autobiografia, pp. 243 e segg.).

Bobbio era giunto al giudizio di guerra giusta − con dubbi crescenti a suo dire − cercando di risolvere proprio il dilemma dell’uso della forza nei confronti di un “cattivo” assoluto.

Il ragionamento di Bobbio s’inscriveva nella sua concezione del pacifismo istituzionale, il quale, non in alternativa ma di complemento al pacifismo etico, non ha lo scopo assoluto di eliminare la guerra, ma quello limitato di regolare l’uso della forza come ultima ratio mantenendolo entro gli argini dei fini e dei mezzi dettati dal diritto internazionale.

La posizione controversa di Bobbio si può spiegare col criterio della minimizzazione del danno morale: lasciare impunite le malvagità del “cattivo”, che altri “cattivi” possono imitare, fintantoché non disponiamo di tutti i dispositivi per l’uso legittimo della forza, oppure delegare l’uso della forza a chi è in grado di esercitarlo nella maniera e nella misura meno lontane possibile dal modello ideale? Bobbio scelse la seconda opzione.

Naturalmente era discutibile se gli Stati Uniti, la cornice istituzionale internazionale e il dispositivo bellico che essi approntarono avessero tutte le caratteristiche necessarie per minimizzare il danno morale, ma, a mio parere, i contestatori di Bobbio non colsero e non affrontarono a viso aperto il dilemma sottostante.

In buona sostanza, il dissenso nacque dal proverbiale bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Il bicchiere del pacifismo istituzionale era mezzo pieno se consideriamo il fatto che una superpotenza si era seduta al tavolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, agiva sulla base di una sua risoluzione e aveva interpellato le cancellerie di mezzo mondo, per legittimare l’intervento militare. Il bicchiere mezzo vuoto, visto dai suoi critici, stava nel fatto che la superpotenza aveva ottenuto quel che voleva, e quindi la guerra ci fu.

Questo giudizio negativo contribuì “da sinistra” al processo di delegittimazione dell’ONU in forza di due argomenti contraddittori: l’ONU è inutile perché è paralizzata dai veti incrociati tra superpotenze, l’ONU è inutile perché ogni superpotenza (in particolare quella americana) può ottenere dall’ONU ciò che vuole.

Ora che la delegittimazione dell’ONU è pressoché totale, guardiamo le operazioni militari intraprese da Trump o Putin e chiediamoci se il bicchiere mezzo pieno del pacifismo istituzionale che vedeva Bobbio fosse (sia) da buttar via.

Per quanto ci impegnassimo - e dobbiamo centuplicare gli sforzi - a far nascere la pace dal ripudio della guerra senza se e senza ma, non arriveremo a instaurare la pace in terra finché non riusciremo a favorire, proteggere e presidiare questo germe etico con apposite e solide istituzioni della pace.

Queste istituzioni non possono presupporre che già esista ciò che esse stesse devono aiutare a venire alla luce.

L’alternativa qui e ora non è tra un mondo disarmato e un mondo armato, ma tra un mondo dove la forza armata viene usata in modo arbitrario e dissennato, e uno in cui la forza armata sia domata e messa a servizio delle istituzioni della pace.

La linea guida del pacifismo istituzionale è ricreare al livello sovranazionale, il più possibile anche se imperfettamente, le condizioni che all’interno delle singole entità statuali hanno consentito di assegnare il “monopolio dell’uso della forza” allo Stato stesso nelle forme perimetrate e regolate dalle leggi.

E’ questo il punto su cui maggiore deve essere lo sforzo creativo, e di dialogo con l’intero arco delle culture all’interno della società, da parte del pacifismo istituzionale. La sede deputata esiste, e da ottant’anni sta nel Palazzo di Vetro al 760 di United Nations Plaza, New York.

Oggi questo obiettivo sembra più utopico che mai, anche perché, in preparazione del ritorno alla pura politica di potenza, il Palazzo di Vetro è stato scientemente demolito pezzo per pezzo, e, duole dirlo, non solo dai signori della guerra.

