Trump sembra voler condensare in questo suo secondo mandato tutte le scelte suicide dei predecessori: un attacco a Cuba come Kennedy, una guerra senza speranza in Medio Oriente come George W. Bush, un’umiliazione in Iran come Jimmy Carter, una crisi da inflazione come Joe Biden, questa innescata però dai rincari energetici dovuti all’attacco all’Iran, una scarsa capacità di gestire la Cina come Barack Obama

Molti si chiedevano come avrebbe fatto Donald Trump a uscire dal disastro iraniano, cioè a emanciparsi da una guerra che aveva voluto senza una strategia e dunque senza alcuna possibilità di vittoria.

La risposta sta diventando evidente: scatenando una nuova guerra, con un nuovo piano dai contorni nebulosi e con un altissimo rischio di effetti collaterali sottostimati.

Per far dimenticare il fallimento in Iran, dove Trump sta disperatamente cercando di spingere il regime degli ayatollah a un qualunque tipo di accordo, glI Stati Uniti si preparano ad attaccare Cuba per abbattere gli ultimi residui del regime castrista, comunista, che è già allo stremo.