Era meglio il test d’ingresso
Alla prima prova la riforma Bernini dell’accesso a Medicina ha già mostrato tutte le sue criticità. Occorre lavorare meglio a monte sulle scuole dell’obbligo per avere studenti migliori
Non si è capito il razionale della riforma Bernini, che all’inizio sembrava vellicare l’attenzione degli “abolitori”, dei fautori dell’impossibile “tana libera tutti”; poi sembrava affrontare la questione del numero degli accessi, in realtà un falso problema; infine, il tema della preparazione per affrancarsi dal fiorente mercato privato collaterale.
Alb…